https://ria.ru/20210110/podrostok-1592436411.html
Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T07:19
2021-01-10T07:19
2021-01-10T10:54
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сказала собеседница агентства.Лавина сошла в ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет, ее маленького сына и 45-летнего мужа.Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210109/lavina-1592394715.html
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия