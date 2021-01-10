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Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T07:19
2021-01-10T10:54
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сказала собеседница агентства.Лавина сошла в ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет, ее маленького сына и 45-летнего мужа.Следователи возбудили уголовное дело.
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ

07:19 10.01.2021 (обновлено: 10:54 10.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
"Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сказала собеседница агентства.
Лавина сошла в ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет, ее маленького сына и 45-летнего мужа.
Следователи возбудили уголовное дело.
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 14:31
Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
 
Сход лавины под НорильскомСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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