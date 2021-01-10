https://ria.ru/20210110/podrostok-1592436411.html

Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ

Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ

Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T07:19

2021-01-10T07:19

2021-01-10T10:54

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

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происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Подростка, попавшего под лавину на склоне горы Отдельная под Норильском, сняли с аппарата ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сказала собеседница агентства.Лавина сошла в ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет, ее маленького сына и 45-летнего мужа.Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592394715.html

красноярский край

норильск

красноярск

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2021

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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия