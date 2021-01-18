https://ria.ru/20210118/dombay-1593600215.html

Президент горнолыжной федерации "Домбай" погиб при сходе лавины

Президент горнолыжной федерации "Домбай" погиб при сходе лавины

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины, пишет РБК. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T22:59

2021-01-18T22:59

2021-01-18T23:02

сход лавины на домбае

россия

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины, пишет РБК.О смерти мужчины сообщил изданию его сын Шамиль Маршанкулов, также, как отмечается, инцидент подтвердили в администрации Карачаевска.По словам сына погибшего, его тоже накрыло лавиной."Мы по краю просто попали, а он в центре был", — сказал он.В понедельник на курорте Домбай сошла лавина, под снегом могли оказаться от четырех до двенадцати человек. В настоящее время, по словам участника поисковых работ, удалось спасти шесть человек. МЧС сообщало об одном погибшем. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.Сейчас спасательные работы на месте схода лавины приостановили из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, поиски возобновят во вторник утром.

https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html

россия

домбай

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2021

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сход лавины на домбае, россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия