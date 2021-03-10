https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов
Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов
До лета — три месяца. Во многих странах к высокому сезону постепенно смягчают пандемийные ограничения — и для местных, и для гостей. О том, что меняется в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:00
2021-03-10T08:00
2021-03-10T13:16
самоизоляция
евросоюз
отдых
греция
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Светлана Баева. До лета — три месяца. Во многих странах к высокому сезону постепенно смягчают пандемийные ограничения — и для местных, и для гостей. О том, что меняется в разных государствах, в том числе и в тех, где готовы принимать россиян, — в материале РИА Новости.ТурцияСамая популярная курортная страна у россиян объявила о смягчении антиковидных мер в начале марта. Провинциям присвоили четыре статуса и цвета: низкий (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий (красный) риск заражения.В первых двух категориях полностью сняли комендантский час по выходным, открыли кафе и рестораны, разрешив им работать с 7:00 до 19:00 с загрузкой не более 50 процентов.В следующих двух зонах комендантский час с 21:00 до 5:00 по воскресеньям пока не отменили.Излюбленное место отдыха наших соотечественников — Анталья — оказалась в оранжевой категории. Впрочем, рестораны и кафе там никогда не пользовались большим спросом у российских туристов, которые предпочитают отели с системой "все включено". А комендантский час на путешественников не распространяется.В зоне с высоким риском заражения и Стамбул, так что пообедать в кафе с видом на Босфор пока тоже не получится.Зато знаменитые термальные источники Памуккале (регион Денизли), Каппадокия с марсианскими пейзажами и полетами на воздушных шарах, Национальный парк Гереме (Невшехир) "окрашены" в желтый цвет. Как и Анкара.Турецкая Месопотамия на юго-востоке страны, где, как считается, появились письменность, первые города и государства и даже, по легенде, сошли на землю Адам и Ева, — и вовсе желто-синего цвета.Так, в зоне среднего риска Газиантеп — кулинарная столица Турции. Он внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Славится тем, что там готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — необычайно крепкий кофе с пряностями.Мардин, откуда начинается путешествие по Месопотамии, организованное крупным туроператором, — в синей категории. Гостям доступны программы с перелетом через Анталью или Стамбул. Стоимость — от 72 тысяч рублей на двоих.ТунисЕсть хорошие новости и из Африки. С 5 марта Тунис сократил сроки обязательного карантина для иностранцев с семи дней до 48 часов. Правда, туристам все равно нужно сделать тесты на коронавирус: в течение 72 часов до прибытия в страну, на месте и после карантина. Если все отрицательные, можно спокойно путешествовать.Тем более что в этой стране отменяют запрет на передвижение между провинциями. Вместо этого области будут вводить точечные ограничения в очагах заражения коронавирусом. Комендантский час действует с 22:00 по местному времени (00:00 мск) до 05:00 (07:00 мск), он касается и местных жителей, и туристов.В Национальном офисе по туризму Туниса в России сообщили, что все достопримечательности, экскурсии — доступны. Правда, с загрузкой не более 50 процентов и соблюдением санитарных норм.ТаиландКоролевство ищет баланс между безопасностью граждан и возрождением туризма. Открытие границ с обязательным карантином пока не сильно заинтересовало гостей. В апреле сроки самоизоляции в Таиланде планируют снизить. Для вакцинированных против COVID-19 путешественников — с 14 до семи дней, а для остальных — с 14 до десяти.Но прививка не отменяет необходимость справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Также нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля и медицинскую страховку.ГрецияВ Греции объявили о том, что "туристические ворота" распахнутся 14 мая. По словам министра туризма Хариса Теохариса, в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля.В середине мая Греция планирует принимать гостей не только из ЕС, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.Напомним: россиянам отдых на побережье Эллады доступен и сейчас, но действует квота — 500 человек в неделю.Наши туристы должны иметь справку о наличии антител или отрицательный результат теста на COVID-19. Выборочная проверка в аэропорту также возможна, но результат обещают незамедлительный, так что ждать его в карантине, как это было раньше, не придется.КипрОстровной курорт этой весной готов принять туристов, но пока не всех.Там уже сняли часть ограничений. На юге заработали художественные галереи, закрытые спортивные сооружения, включая бассейны, а местным разрешили поездки к туристическим тропам. Открытие кафе и ресторанов ожидается 16 марта.С 1 марта возобновился и международный туризм. На остров разрешили прилетать гостям из стран ЕС, разделенных на цвета по степени риска заражения: зеленый, оранжевый и красный. Россия пока в серой зоне: нашим соотечественникам для посещения Кипра необходимо иметь вид на жительство или получить специальное разрешение. ПЦР-тест и карантин обязательны.Ожидается, что туристы из России смогут отдыхать на Кипре с 1 апреля.ХорватияПредполагают, что туда этой весной полетят чартеры из России. Сейчас там постепенно снимают ограничения: открылись летние веранды кафе и ресторанов.Кроме того, участниками проекта "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia) уже стали более 200 тысяч отелей и апартаментов, транспортных компаний, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Они получили логотип с одноименной надписью, свидетельствующей о соблюдении антикоронавирусных протоколов.ИзраильСтрана обетованная весной переходит к третьей стадии выхода из локдауна. Открываются кафе, банкетные залы, театры и стадионы, правда, с определенными ограничениями. В помещениях ресторанов обслуживают только клиентов с "зеленым паспортом" — сертификатом вакцинации, на открытых верандах — всех желающих, но не более 100 человек.Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что число участников не превысит 500 человек в помещении и 750 — на открытом пространстве. В зале и на стадионе вместимостью более десяти тысяч мест могут находиться до тысячи человек в помещении и до полутора тысяч — на воздухе.ГрузияСтрана одновременно открылась для российских туристов и начала смягчать антикоронавирусные меры. С 1 марта россиянам для путешествия нужен лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (еще один придется сделать по приезде)."Три последних месяца Грузия жила в условиях довольно жестких ограничений, но теперь большинство из них сняли, — говорит Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Возобновили работу магазины и общественный транспорт, с 1 марта открылись музеи, с восьмого числа рестораны принимают посетителей в закрытых помещениях. Но будьте готовы к тому, что всегда и везде вам придется ходить в маске — даже на безлюдных дорогах".С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.Остается в силе комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00, обязательный для туристов и местных жителей. Отменять его, по словам гида, пока не собираются.Германия С 8 марта власти некоторых регионов ФРГ начали смягчать ограничительные меры. Если заболеваемость в городах низкая, то можно открывать магазины, музеи, галереи, мемориальные комплексы, зоопарки и ботанические сады.На общефедеральном уровне власти разрешили встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек. А на свежем воздухе можно встречаться группам до десяти.Снят запрет на работу непродовольственных магазинов, но число посетителей — ограничено, а в регионах с высокой заболеваемостью торговые точки должны принимать клиентов по записи.С 22 марта должны заработать уличные рестораны, театры, концертные залы, кинотеатры.ВеликобританияЧетырехэтапный план ослабления коронавирусных ограничений стартовал там с 8 марта. Пока заработали школы, а с 12 апреля могут распахнуть двери магазины с товарами не первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. С 17 мая — бары, пабы, рестораны.Дата открытия страны для международного туризма пока неизвестна, вероятно, произойдет это в конце мая. Озвучить точный срок собираются 12 апреля.Другие страныНо нельзя сказать, что постепенное снятие ограничений — общая тенденция. Например, в Финляндии с 8 марта там, где наиболее быстро распространяется коронавирус, действует трехнедельный локдаун. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только навынос.Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц.В Чехии с 1 марта жителям запретили покидать пределы своих районов.В Нидерландах до 31 марта продлили комендантский час. Но ожидается, что с этого числа, если ситуация с коронавирусом будет стабильной, откроют террасы кафе и ресторанов.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Светлана Баева. До лета — три месяца. Во многих странах к высокому сезону постепенно смягчают пандемийные ограничения — и для местных, и для гостей. О том, что меняется в разных государствах, в том числе и в тех, где готовы принимать россиян, — в материале РИА Новости.
Турция
Самая популярная курортная страна у россиян объявила
о смягчении антиковидных мер в начале марта. Провинциям присвоили
четыре статуса и цвета: низкий (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий (красный) риск заражения.
В первых двух категориях полностью сняли комендантский час по выходным, открыли кафе и рестораны, разрешив им работать с 7:00 до 19:00 с загрузкой не более 50 процентов.
В следующих двух зонах комендантский час с 21:00 до 5:00 по воскресеньям пока не отменили.
Излюбленное место отдыха наших соотечественников — Анталья — оказалась в оранжевой категории. Впрочем, рестораны и кафе там никогда не пользовались большим спросом у российских туристов, которые предпочитают отели с системой "все включено". А комендантский час на путешественников не распространяется.
В зоне с высоким риском заражения и Стамбул, так что пообедать в кафе с видом на Босфор пока тоже не получится.
Зато знаменитые термальные источники Памуккале (регион Денизли), Каппадокия с марсианскими пейзажами и полетами на воздушных шарах, Национальный парк Гереме (Невшехир) "окрашены" в желтый цвет. Как и Анкара.
Турецкая Месопотамия на юго-востоке страны, где, как считается, появились
письменность, первые города и государства и даже, по легенде, сошли на землю Адам и Ева, — и вовсе желто-синего цвета.
Так, в зоне среднего риска Газиантеп — кулинарная столица Турции. Он внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Славится тем, что там готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — необычайно крепкий кофе с пряностями.
Мардин, откуда начинается путешествие по Месопотамии, организованное крупным туроператором, — в синей категории. Гостям доступны программы с перелетом через Анталью или Стамбул. Стоимость — от 72 тысяч рублей на двоих.
Тунис
Есть хорошие новости и из Африки. С 5 марта Тунис сократил сроки обязательного карантина для иностранцев с семи дней до 48 часов. Правда, туристам все равно нужно сделать тесты на коронавирус: в течение 72 часов до прибытия в страну, на месте и после карантина. Если все отрицательные, можно спокойно путешествовать.
Тем более что в этой стране отменяют запрет на передвижение между провинциями. Вместо этого области будут вводить точечные ограничения в очагах заражения коронавирусом. Комендантский час действует с 22:00 по местному времени (00:00 мск) до 05:00 (07:00 мск), он касается и местных жителей, и туристов.
В Национальном офисе по туризму Туниса в России сообщили, что все достопримечательности, экскурсии — доступны. Правда, с загрузкой не более 50 процентов и соблюдением санитарных норм.
Таиланд
Королевство ищет баланс между безопасностью граждан и возрождением туризма. Открытие границ с обязательным карантином пока не сильно заинтересовало гостей. В апреле сроки самоизоляции в Таиланде планируют снизить. Для вакцинированных против COVID-19 путешественников — с 14 до семи дней, а для остальных — с 14 до десяти.
Но прививка не отменяет необходимость справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Также нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля и медицинскую страховку.
Греция
В Греции объявили
о том, что "туристические ворота" распахнутся 14 мая. По словам министра туризма Хариса Теохариса, в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля.
В середине мая Греция планирует принимать гостей не только из ЕС, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.
Напомним: россиянам отдых на побережье Эллады доступен и сейчас, но действует квота — 500 человек в неделю.
Наши туристы должны иметь справку о наличии антител или отрицательный результат теста на COVID-19. Выборочная проверка в аэропорту также возможна, но результат обещают незамедлительный, так что ждать его в карантине, как это было раньше, не придется.
Кипр
Островной курорт этой весной готов принять туристов, но пока не всех.
Там уже сняли часть ограничений. На юге заработали художественные галереи, закрытые спортивные сооружения, включая бассейны, а местным разрешили поездки к туристическим тропам. Открытие кафе и ресторанов ожидается 16 марта.
С 1 марта возобновился и международный туризм. На остров разрешили прилетать гостям из стран ЕС, разделенных на цвета по степени риска заражения: зеленый, оранжевый и красный. Россия пока в серой зоне: нашим соотечественникам для посещения Кипра необходимо иметь вид на жительство или получить специальное разрешение. ПЦР-тест и карантин обязательны.
Ожидается, что туристы из России смогут отдыхать на Кипре с 1 апреля.
Хорватия
Предполагают, что туда этой весной полетят чартеры из России. Сейчас там постепенно снимают ограничения: открылись летние веранды кафе и ресторанов.
Кроме того, участниками проекта "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia) уже стали
более 200 тысяч отелей и апартаментов, транспортных компаний, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Они получили логотип с одноименной надписью, свидетельствующей о соблюдении антикоронавирусных протоколов.
Израиль
Страна обетованная весной переходит к третьей стадии выхода из локдауна. Открываются кафе, банкетные залы, театры и стадионы, правда, с определенными ограничениями. В помещениях ресторанов обслуживают только клиентов с "зеленым паспортом" — сертификатом вакцинации, на открытых верандах — всех желающих, но не более 100 человек.
Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что число участников не превысит 500 человек в помещении и 750 — на открытом пространстве. В зале и на стадионе вместимостью более десяти тысяч мест могут находиться до тысячи человек в помещении и до полутора тысяч — на воздухе.
Грузия
Страна одновременно открылась для российских туристов и начала смягчать антикоронавирусные меры. С 1 марта россиянам для путешествия нужен лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (еще один придется сделать по приезде).
"Три последних месяца Грузия жила в условиях довольно жестких ограничений, но теперь большинство из них сняли, — говорит Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Возобновили работу магазины и общественный транспорт, с 1 марта открылись музеи, с восьмого числа рестораны принимают посетителей в закрытых помещениях. Но будьте готовы к тому, что всегда и везде вам придется ходить в маске — даже на безлюдных дорогах".
С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.
Остается в силе комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00, обязательный для туристов и местных жителей. Отменять его, по словам гида, пока не собираются.
Германия
С 8 марта власти некоторых регионов ФРГ начали
смягчать ограничительные меры. Если заболеваемость в городах низкая, то можно открывать магазины, музеи, галереи, мемориальные комплексы, зоопарки и ботанические сады.
На общефедеральном уровне власти разрешили встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек. А на свежем воздухе можно встречаться группам до десяти.
Снят запрет на работу непродовольственных магазинов, но число посетителей — ограничено, а в регионах с высокой заболеваемостью торговые точки должны принимать клиентов по записи.
С 22 марта должны заработать уличные рестораны, театры, концертные залы, кинотеатры.
Великобритания
Четырехэтапный план ослабления коронавирусных ограничений стартовал
там с 8 марта. Пока заработали школы, а с 12 апреля могут распахнуть двери магазины с товарами не первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. С 17 мая — бары, пабы, рестораны.
Дата открытия страны для международного туризма пока неизвестна, вероятно, произойдет это в конце мая. Озвучить точный срок собираются 12 апреля.
Другие страны
Но нельзя сказать, что постепенное снятие ограничений — общая тенденция. Например, в Финляндии с 8 марта там, где наиболее быстро распространяется коронавирус, действует
трехнедельный локдаун. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только навынос.
Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц.
В Чехии с 1 марта жителям запретили
покидать пределы своих районов.
В Нидерландах до 31 марта продлили комендантский час. Но ожидается, что с этого числа, если ситуация с коронавирусом будет стабильной, откроют террасы кафе и ресторанов.