https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов

Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов

До лета — три месяца. Во многих странах к высокому сезону постепенно смягчают пандемийные ограничения — и для местных, и для гостей. О том, что меняется в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T13:16

самоизоляция

евросоюз

отдых

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Светлана Баева. До лета — три месяца. Во многих странах к высокому сезону постепенно смягчают пандемийные ограничения — и для местных, и для гостей. О том, что меняется в разных государствах, в том числе и в тех, где готовы принимать россиян, — в материале РИА Новости.ТурцияСамая популярная курортная страна у россиян объявила о смягчении антиковидных мер в начале марта. Провинциям присвоили четыре статуса и цвета: низкий (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий (красный) риск заражения.В первых двух категориях полностью сняли комендантский час по выходным, открыли кафе и рестораны, разрешив им работать с 7:00 до 19:00 с загрузкой не более 50 процентов.В следующих двух зонах комендантский час с 21:00 до 5:00 по воскресеньям пока не отменили.Излюбленное место отдыха наших соотечественников — Анталья — оказалась в оранжевой категории. Впрочем, рестораны и кафе там никогда не пользовались большим спросом у российских туристов, которые предпочитают отели с системой "все включено". А комендантский час на путешественников не распространяется.В зоне с высоким риском заражения и Стамбул, так что пообедать в кафе с видом на Босфор пока тоже не получится.Зато знаменитые термальные источники Памуккале (регион Денизли), Каппадокия с марсианскими пейзажами и полетами на воздушных шарах, Национальный парк Гереме (Невшехир) "окрашены" в желтый цвет. Как и Анкара.Турецкая Месопотамия на юго-востоке страны, где, как считается, появились письменность, первые города и государства и даже, по легенде, сошли на землю Адам и Ева, — и вовсе желто-синего цвета.Так, в зоне среднего риска Газиантеп — кулинарная столица Турции. Он внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Славится тем, что там готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — необычайно крепкий кофе с пряностями.Мардин, откуда начинается путешествие по Месопотамии, организованное крупным туроператором, — в синей категории. Гостям доступны программы с перелетом через Анталью или Стамбул. Стоимость — от 72 тысяч рублей на двоих.ТунисЕсть хорошие новости и из Африки. С 5 марта Тунис сократил сроки обязательного карантина для иностранцев с семи дней до 48 часов. Правда, туристам все равно нужно сделать тесты на коронавирус: в течение 72 часов до прибытия в страну, на месте и после карантина. Если все отрицательные, можно спокойно путешествовать.Тем более что в этой стране отменяют запрет на передвижение между провинциями. Вместо этого области будут вводить точечные ограничения в очагах заражения коронавирусом. Комендантский час действует с 22:00 по местному времени (00:00 мск) до 05:00 (07:00 мск), он касается и местных жителей, и туристов.В Национальном офисе по туризму Туниса в России сообщили, что все достопримечательности, экскурсии — доступны. Правда, с загрузкой не более 50 процентов и соблюдением санитарных норм.ТаиландКоролевство ищет баланс между безопасностью граждан и возрождением туризма. Открытие границ с обязательным карантином пока не сильно заинтересовало гостей. В апреле сроки самоизоляции в Таиланде планируют снизить. Для вакцинированных против COVID-19 путешественников — с 14 до семи дней, а для остальных — с 14 до десяти.Но прививка не отменяет необходимость справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда. Также нужно иметь подтверждение оплаченной брони карантинного отеля и медицинскую страховку.ГрецияВ Греции объявили о том, что "туристические ворота" распахнутся 14 мая. По словам министра туризма Хариса Теохариса, в начале апреля возможно "пилотное" открытие для стран Евросоюза, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля.В середине мая Греция планирует принимать гостей не только из ЕС, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.Напомним: россиянам отдых на побережье Эллады доступен и сейчас, но действует квота — 500 человек в неделю.Наши туристы должны иметь справку о наличии антител или отрицательный результат теста на COVID-19. Выборочная проверка в аэропорту также возможна, но результат обещают незамедлительный, так что ждать его в карантине, как это было раньше, не придется.КипрОстровной курорт этой весной готов принять туристов, но пока не всех.Там уже сняли часть ограничений. На юге заработали художественные галереи, закрытые спортивные сооружения, включая бассейны, а местным разрешили поездки к туристическим тропам. Открытие кафе и ресторанов ожидается 16 марта.С 1 марта возобновился и международный туризм. На остров разрешили прилетать гостям из стран ЕС, разделенных на цвета по степени риска заражения: зеленый, оранжевый и красный. Россия пока в серой зоне: нашим соотечественникам для посещения Кипра необходимо иметь вид на жительство или получить специальное разрешение. ПЦР-тест и карантин обязательны.Ожидается, что туристы из России смогут отдыхать на Кипре с 1 апреля.ХорватияПредполагают, что туда этой весной полетят чартеры из России. Сейчас там постепенно снимают ограничения: открылись летние веранды кафе и ресторанов.Кроме того, участниками проекта "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia) уже стали более 200 тысяч отелей и апартаментов, транспортных компаний, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Они получили логотип с одноименной надписью, свидетельствующей о соблюдении антикоронавирусных протоколов.ИзраильСтрана обетованная весной переходит к третьей стадии выхода из локдауна. Открываются кафе, банкетные залы, театры и стадионы, правда, с определенными ограничениями. В помещениях ресторанов обслуживают только клиентов с "зеленым паспортом" — сертификатом вакцинации, на открытых верандах — всех желающих, но не более 100 человек.Разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия при условии, что число участников не превысит 500 человек в помещении и 750 — на открытом пространстве. В зале и на стадионе вместимостью более десяти тысяч мест могут находиться до тысячи человек в помещении и до полутора тысяч — на воздухе.ГрузияСтрана одновременно открылась для российских туристов и начала смягчать антикоронавирусные меры. С 1 марта россиянам для путешествия нужен лишь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (еще один придется сделать по приезде)."Три последних месяца Грузия жила в условиях довольно жестких ограничений, но теперь большинство из них сняли, — говорит Елена Варванина, гид проекта "Грузия легко". — Возобновили работу магазины и общественный транспорт, с 1 марта открылись музеи, с восьмого числа рестораны принимают посетителей в закрытых помещениях. Но будьте готовы к тому, что всегда и везде вам придется ходить в маске — даже на безлюдных дорогах".С 15 числа станут доступными спортивные, тренажерные и танцевальные залы.Остается в силе комендантский час, который длится с 21:00 до 5:00, обязательный для туристов и местных жителей. Отменять его, по словам гида, пока не собираются.Германия С 8 марта власти некоторых регионов ФРГ начали смягчать ограничительные меры. Если заболеваемость в городах низкая, то можно открывать магазины, музеи, галереи, мемориальные комплексы, зоопарки и ботанические сады.На общефедеральном уровне власти разрешили встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек. А на свежем воздухе можно встречаться группам до десяти.Снят запрет на работу непродовольственных магазинов, но число посетителей — ограничено, а в регионах с высокой заболеваемостью торговые точки должны принимать клиентов по записи.С 22 марта должны заработать уличные рестораны, театры, концертные залы, кинотеатры.ВеликобританияЧетырехэтапный план ослабления коронавирусных ограничений стартовал там с 8 марта. Пока заработали школы, а с 12 апреля могут распахнуть двери магазины с товарами не первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. С 17 мая — бары, пабы, рестораны.Дата открытия страны для международного туризма пока неизвестна, вероятно, произойдет это в конце мая. Озвучить точный срок собираются 12 апреля.Другие страныНо нельзя сказать, что постепенное снятие ограничений — общая тенденция. Например, в Финляндии с 8 марта там, где наиболее быстро распространяется коронавирус, действует трехнедельный локдаун. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только навынос.Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц.В Чехии с 1 марта жителям запретили покидать пределы своих районов.В Нидерландах до 31 марта продлили комендантский час. Но ожидается, что с этого числа, если ситуация с коронавирусом будет стабильной, откроют террасы кафе и ресторанов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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