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В Германии начали смягчать ограничения по COVID-19
В Германии начали смягчать ограничения по COVID-19
Власти ряда регионов ФРГ с понедельника начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, открываются магазины, музеи, сообщают... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T17:18
2021-03-08T17:18
шлезвиг-гольштейн
саксония-анхальт
гессен
ангела меркель
в мире
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Власти ряда регионов ФРГ с понедельника начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, открываются магазины, музеи, сообщают местные власти.Решение о начале отмены части ограничений было принято на совещании канцлера Ангелы Меркель с главами регионов 3 марта. Власти договорились, что с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью можно начать смягчать режим ограничительных мер, который был введен еще 2 ноября 2020 года. При этом предусмотрен механизм "аварийного торможения" - если в течение трех дней заболеваемость в регионе увеличится до определенного уровня, власти отменят послабления, введенные с 8 марта.Часть послаблений при этом действуют на общефедеральном уровне, речь идет о смягчении ограничений по социальным контактам - допускаются частные встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек, а на свежем воздухе можно встречаться группам до 10 человек. Раньше лишь один человек мог встречаться с другой семьей. Также на общефедеральном уровне действует снятие запрета на работу непродовольственных магазинов - в регионах с высокой заболеваемостью они должны принимать клиентов по записи, а там, где динамика распространения коронавирусу ниже, магазины могут принимать клиентов свободно, но контролировать их число.Также в ряде регионов возобновляют работу музеи, галереи, мемориальные комплексы, зоопарки и ботанические сады, которые как и магазины могут принимать посетителей с контролем их количества (один клиент в расчете на 10, 20 или 40 квадратных метров помещений). В частности, такие правила действуют в Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Сааре, Саксонии-Анхальт, в Берлине в связи с праздничным днем (8 марта) эти учреждения смогут начать работу со вторника, 9 марта. В Берлине, Гамбурге также могут возобновлять работу предприятия, оказывающие услуги в сфере ухода за телом, такие как косметические студии, маникюрные и тату-салоны и аналогичные предприятия в районах городов с низкой заболеваемостью.В некоторых регионах, как в Баварии, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании принятие решений о смягчении мер отдали на уровень районных властей, поэтому в некоторых городах и округах уже вводятся послабления, тогда как в других нет. В Тюрингии, где наиболее высокая заболеваемость в стране, пока не ввели дополнительных послаблений.Общенациональный режим ограничительных мер был введен в Германии 2 ноября, с 16 декабря он был ужесточен до локдауна, но с февраля смягчен, в частности, возобновили работу детские сады и школы, с 1 марта открылись парикмахерские. Заболеваемость коронавирусом в последние дни колеблется в пределах от 4 до 11 тысяч регистрируемых в сутки случаев, на пике второй волны в ноябре-декабре регистрировалось более 30 тысяч случаев в сутки. При этом число летальных исходов снижается, за 7 марта поступили сообщения о 34 умерших, что стало самым низким показателем с 1 ноября. В то же время вакцинация в сравнении с рядом стран продвигается медленно, полностью привиты почти 2,5 миллиона человек (3% населения), однако почти все привитые представляют приоритетные группы вакцинации - это пожилые, постояльцы и сотрудники домов престарелых, медработники, люди с другими заболеваниями.
https://ria.ru/20210219/germaniya-1598143110.html
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шлезвиг-гольштейн, саксония-анхальт, гессен, ангела меркель, в мире

В Германии начали смягчать ограничения по COVID-19

17:18 08.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Власти ряда регионов ФРГ с понедельника начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, открываются магазины, музеи, сообщают местные власти.
Решение о начале отмены части ограничений было принято на совещании канцлера Ангелы Меркель с главами регионов 3 марта. Власти договорились, что с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью можно начать смягчать режим ограничительных мер, который был введен еще 2 ноября 2020 года. При этом предусмотрен механизм "аварийного торможения" - если в течение трех дней заболеваемость в регионе увеличится до определенного уровня, власти отменят послабления, введенные с 8 марта.
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Часть послаблений при этом действуют на общефедеральном уровне, речь идет о смягчении ограничений по социальным контактам - допускаются частные встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек, а на свежем воздухе можно встречаться группам до 10 человек. Раньше лишь один человек мог встречаться с другой семьей. Также на общефедеральном уровне действует снятие запрета на работу непродовольственных магазинов - в регионах с высокой заболеваемостью они должны принимать клиентов по записи, а там, где динамика распространения коронавирусу ниже, магазины могут принимать клиентов свободно, но контролировать их число.
Также в ряде регионов возобновляют работу музеи, галереи, мемориальные комплексы, зоопарки и ботанические сады, которые как и магазины могут принимать посетителей с контролем их количества (один клиент в расчете на 10, 20 или 40 квадратных метров помещений). В частности, такие правила действуют в Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Сааре, Саксонии-Анхальт, в Берлине в связи с праздничным днем (8 марта) эти учреждения смогут начать работу со вторника, 9 марта. В Берлине, Гамбурге также могут возобновлять работу предприятия, оказывающие услуги в сфере ухода за телом, такие как косметические студии, маникюрные и тату-салоны и аналогичные предприятия в районах городов с низкой заболеваемостью.
В некоторых регионах, как в Баварии, Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании принятие решений о смягчении мер отдали на уровень районных властей, поэтому в некоторых городах и округах уже вводятся послабления, тогда как в других нет. В Тюрингии, где наиболее высокая заболеваемость в стране, пока не ввели дополнительных послаблений.
Общенациональный режим ограничительных мер был введен в Германии 2 ноября, с 16 декабря он был ужесточен до локдауна, но с февраля смягчен, в частности, возобновили работу детские сады и школы, с 1 марта открылись парикмахерские. Заболеваемость коронавирусом в последние дни колеблется в пределах от 4 до 11 тысяч регистрируемых в сутки случаев, на пике второй волны в ноябре-декабре регистрировалось более 30 тысяч случаев в сутки. При этом число летальных исходов снижается, за 7 марта поступили сообщения о 34 умерших, что стало самым низким показателем с 1 ноября. В то же время вакцинация в сравнении с рядом стран продвигается медленно, полностью привиты почти 2,5 миллиона человек (3% населения), однако почти все привитые представляют приоритетные группы вакцинации - это пожилые, постояльцы и сотрудники домов престарелых, медработники, люди с другими заболеваниями.
 
Шлезвиг-ГольштейнСаксония-АнхальтГессенАнгела МеркельВ мире
 
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