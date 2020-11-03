Колыбель цивилизации в Турции. Что смотреть в Месопотамии

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Весна и осень — оптимальное время для посещения этого региона. Летом слишком жарко, а зимой бывают дожди и даже заморозки.

Добраться до Месопотамии можно с пересадкой в Стамбуле и дальше — до города Газиантеп. Если захочется добавить к поездке отдых на берегу моря, берите билеты через Анталию.