Колыбель цивилизации в Турции. Что смотреть в Месопотамии
Весна и осень — оптимальное время для посещения этого региона. Летом слишком жарко, а зимой бывают дожди и даже заморозки.
Добраться до Месопотамии можно с пересадкой в Стамбуле и дальше — до города Газиантеп. Если захочется добавить к поездке отдых на берегу моря, берите билеты через Анталию.
Весна и осень — оптимальное время для посещения этого региона. Летом слишком жарко, а зимой бывают дожди и даже заморозки.
Добраться до Месопотамии можно с пересадкой в Стамбуле и дальше — до города Газиантеп. Если захочется добавить к поездке отдых на берегу моря, берите билеты через Анталию.
В Газиантепе стоит посетить Музей римской мозаики Зевгмы, располагающий одной из крупнейших в мире коллекций. Ее собрали в 2000 году на раскопках одноименного древнего города, затопленного при строительстве плотины на Евфрате.
В Газиантепе стоит посетить Музей римской мозаики Зевгмы, располагающий одной из крупнейших в мире коллекций. Ее собрали в 2000 году на раскопках одноименного древнего города, затопленного при строительстве плотины на Евфрате.
Жемчужина экспозиции — "Цыганка". Этот портрет сравнивают с "Джокондой" Леонардо да Винчи из-за эффекта "она смотрит прямо мне в глаза".
Жемчужина экспозиции — "Цыганка". Этот портрет сравнивают с "Джокондой" Леонардо да Винчи из-за эффекта "она смотрит прямо мне в глаза".
Еще Газиантеп — кулинарная столица Турции. Город внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Здесь готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — очень крепкий кофе с пряностями.
Еще Газиантеп — кулинарная столица Турции. Город внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Здесь готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — очень крепкий кофе с пряностями.
Считается, что на местной фабрике пахлавы "Кочак" делают один из лучших десертов в Турции. Сюда можно попасть с экскурсиями и после остаться на дегустацию.
Считается, что на местной фабрике пахлавы "Кочак" делают один из лучших десертов в Турции. Сюда можно попасть с экскурсиями и после остаться на дегустацию.
На производстве строго следят за соблюдением семейных рецептов. Нюансов множество: масло — только из козьего молока, собранного в определенное время года, фисташки — из нескольких садов и необжаренные. Даже дрова для печи должны быть из древесины определенной влажности, чтобы температура выпекания не менялась.
На производстве строго следят за соблюдением семейных рецептов. Нюансов множество: масло — только из козьего молока, собранного в определенное время года, фисташки — из нескольких садов и необжаренные. Даже дрова для печи должны быть из древесины определенной влажности, чтобы температура выпекания не менялась.
Обязательно загляните на рынок. Он совсем не похож на привычные восточные базары. Туристов никто не хватает за руки, не зазывает назойливо на чай, и в общем даже не шумно. Можно спокойно побродить и выбрать себе джезву, платок или кожаную обувь ручной работы, которую, как говорят местные, заказывают даже голливудские звезды.
Обязательно загляните на рынок. Он совсем не похож на привычные восточные базары. Туристов никто не хватает за руки, не зазывает назойливо на чай, и в общем даже не шумно. Можно спокойно побродить и выбрать себе джезву, платок или кожаную обувь ручной работы, которую, как говорят местные, заказывают даже голливудские звезды.
Цены невысокие, а обманывать клиентов не принято — с давних времен базаром управляет профсоюз, следящий за порядком, помогающий торговцам, у которых плохо идут дела, и наказывающий тех, кто недостойно ведет бизнес. "Не помылся сам, плохо пахнет в магазине, не убрал у входа, обманул или не открылся до восхода солнца — за все это магазину выносится предупреждение!" — рассказывает гид Айдын-бей. И так уже почти 500 лет.
Цены невысокие, а обманывать клиентов не принято — с давних времен базаром управляет профсоюз, следящий за порядком, помогающий торговцам, у которых плохо идут дела, и наказывающий тех, кто недостойно ведет бизнес. "Не помылся сам, плохо пахнет в магазине, не убрал у входа, обманул или не открылся до восхода солнца — за все это магазину выносится предупреждение!" — рассказывает гид Айдын-бей. И так уже почти 500 лет.
Еще одно развлечение — речная прогулка по Евфрату.
Небольшая яхта курсирует между новым Халфети и городом Савашан, затопленным при строительстве ГЭС.
Над водой возвышается минарет, а где-то там, внизу — мечеть, дома и школа.
Еще одно развлечение — речная прогулка по Евфрату.
Небольшая яхта курсирует между новым Халфети и городом Савашан, затопленным при строительстве ГЭС.
Над водой возвышается минарет, а где-то там, внизу — мечеть, дома и школа.
В сувенирном магазине в Халфети все посвящено редкой черной розе. Ее используют при изготовлении местных духов и мыла, изображают на магнитах и вышивают на подушках.
В сувенирном магазине в Халфети все посвящено редкой черной розе. Ее используют при изготовлении местных духов и мыла, изображают на магнитах и вышивают на подушках.
В этом регионе Турции находится город Шанлыурфа (Ур Халдейский или Урфа). Согласно легенде, здесь родился библейский праотец Авраам.
В пещеру, в которой, как считается, пророк прятался в детстве с матерью от местного царя, решившего убить всех младенцев и беременных женщин, приезжают паломники со всего мира.
В этом регионе Турции находится город Шанлыурфа (Ур Халдейский или Урфа). Согласно легенде, здесь родился библейский праотец Авраам.
В пещеру, в которой, как считается, пророк прятался в детстве с матерью от местного царя, решившего убить всех младенцев и беременных женщин, приезжают паломники со всего мира.
Другая достопримечательность — озеро Балыклы-Гёль, или "Рыбное озеро Авраама". По легенде, оно образовалось, когда пророка все же поймали и хотели сжечь за отказ поклоняться идолам и призывы верить в единого Бога. Авраама бросили в костер, но огонь превратился в воду, а дрова — в карпов. Их до сих пор тут очень много.
Другая достопримечательность — озеро Балыклы-Гёль, или "Рыбное озеро Авраама". По легенде, оно образовалось, когда пророка все же поймали и хотели сжечь за отказ поклоняться идолам и призывы верить в единого Бога. Авраама бросили в костер, но огонь превратился в воду, а дрова — в карпов. Их до сих пор тут очень много.
Среди тысячи экспонатов Археологического музея Шанлыурфы — необычная статуя человека в натуральную величину с кусками черного обсидиана вместо глаз. Ей 11 тысяч лет, и она считается самой древней скульптурой такого размера.
Среди тысячи экспонатов Археологического музея Шанлыурфы — необычная статуя человека в натуральную величину с кусками черного обсидиана вместо глаз. Ей 11 тысяч лет, и она считается самой древней скульптурой такого размера.
Харран — группа маленьких домиков-ульев, без окон, с купольными крышами, вплотную прилепленных друг к другу, — один из старейших населенных городов в мире.
Харран — группа маленьких домиков-ульев, без окон, с купольными крышами, вплотную прилепленных друг к другу, — один из старейших населенных городов в мире.
Дома сложены из камней и самана — самодельного кирпича из глины и соломы.
Дома сложены из камней и самана — самодельного кирпича из глины и соломы.
На земле древней Месопотамии находится загадочный религиозный комплекс Гёбекли-Тепе, построенный 12 тысяч лет назад — намного раньше египетских пирамид.
Пока раскопали всего несколько залов из двадцати. В каждом по кругу стоят огромные Т-образные каменные колонны с изваяниями птиц и животных.
На земле древней Месопотамии находится загадочный религиозный комплекс Гёбекли-Тепе, построенный 12 тысяч лет назад — намного раньше египетских пирамид.
Пока раскопали всего несколько залов из двадцати. В каждом по кругу стоят огромные Т-образные каменные колонны с изваяниями птиц и животных.
Предположительно, в Гёбекли-Тепе люди приходили не только для религиозных обрядов, но и для торговли, поиска жен и просто пообщаться с соседями.
Для монумента, которому столько тысячелетий, все в идеальном состоянии. "Древние не просто бросили, а законсервировали комплекс перед тем, как его покинуть, — объясняет Айдын-бей. — Все сделали так, будто собирались вернуться".
Предположительно, в Гёбекли-Тепе люди приходили не только для религиозных обрядов, но и для торговли, поиска жен и просто пообщаться с соседями.
Для монумента, которому столько тысячелетий, все в идеальном состоянии. "Древние не просто бросили, а законсервировали комплекс перед тем, как его покинуть, — объясняет Айдын-бей. — Все сделали так, будто собирались вернуться".
В центре еще одного старинного городка — Мидьята — несколько зданий полностью восстановили до состояния "как было тысячелетия назад" и теперь "сдают" для съемок фильмов и сериалов.
В центре еще одного старинного городка — Мидьята — несколько зданий полностью восстановили до состояния "как было тысячелетия назад" и теперь "сдают" для съемок фильмов и сериалов.
Здесь возрождают телкари — искусство изготовления украшений (подвесок, сережек, колец и браслетов) из серебра в стиле филигрань. Их можно купить или сделать на заказ в одной из местных мастерских.
Здесь возрождают телкари — искусство изготовления украшений (подвесок, сережек, колец и браслетов) из серебра в стиле филигрань. Их можно купить или сделать на заказ в одной из местных мастерских.
Город Мардин интересен тем, что построен на склоне так, чтобы обзор из окон домов не перекрывался другими зданиями. Поэтому шикарный вид гарантирован почти отовсюду.
Город Мардин интересен тем, что построен на склоне так, чтобы обзор из окон домов не перекрывался другими зданиями. Поэтому шикарный вид гарантирован почти отовсюду.
На узких улочках ослики соседствуют с машинами и множеством кошек. С крыши кафе — великолепные закаты.
На узких улочках ослики соседствуют с машинами и множеством кошек. С крыши кафе — великолепные закаты.
Диярбакыр — город на высоком берегу реки Тигр, окруженный древней крепостной стеной. Цитадель и сада Хевсель входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Диярбакыр — город на высоком берегу реки Тигр, окруженный древней крепостной стеной. Цитадель и сада Хевсель входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь оживленно. В удивительно живописной цитадели одновременно фотографируются десятки молодоженов, по узким улицам катают свои повозки продавцы фруктов и орехов.
Здесь оживленно. В удивительно живописной цитадели одновременно фотографируются десятки молодоженов, по узким улицам катают свои повозки продавцы фруктов и орехов.
По таким городам интересно неспешно гулять, наблюдая за жизнью местных. Заходить в старинные мечети, рестораны, переделанные из древних бань, залезать на крепостную стену, а после пить чай в уютном караван-сарае.
По таким городам интересно неспешно гулять, наблюдая за жизнью местных. Заходить в старинные мечети, рестораны, переделанные из древних бань, залезать на крепостную стену, а после пить чай в уютном караван-сарае.