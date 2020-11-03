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https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
Колыбель цивилизации в Турции. Что смотреть в Месопотамии
Колыбель цивилизации в Турции. Что смотреть в Месопотамии
Северная Месопотамия на юго-востоке Турции, на границе с Сирией и Ираком, — для российских туристов регион совершенно неизведанный. А ведь именно его ученые... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:00
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Александр Андреев. Северная Месопотамия на юго-востоке Турции, на границе с Сирией и Ираком, — для российских туристов регион совершенно неизведанный. А ведь именно его ученые называют колыбелью цивилизации: здесь научились добывать металл, появились письменность, первые города и государства. Считается, что тут сошли на землю Адам и Ева. Где увидеть древнейшие поселения, затонувший город и погулять по рынкам, которым более 500 лет, — в фотоленте РИА Новости.
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куда можно лететь, куда поехать, еда - туризм, впечатления - туризм, музеи, города, туристы, фото - туризм, турция, отдых, фото

Колыбель цивилизации в Турции. Что смотреть в Месопотамии

08:00 03.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Александр Андреев. Северная Месопотамия на юго-востоке Турции, на границе с Сирией и Ираком, — для российских туристов регион совершенно неизведанный. А ведь именно его ученые называют колыбелью цивилизации: здесь научились добывать металл, появились письменность, первые города и государства. Считается, что тут сошли на землю Адам и Ева. Где увидеть древнейшие поселения, затонувший город и погулять по рынкам, которым более 500 лет, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Андреев

Весна и осень — оптимальное время для посещения этого региона. Летом слишком жарко, а зимой бывают дожди и даже заморозки.

Добраться до Месопотамии можно с пересадкой в Стамбуле и дальше — до города Газиантеп. Если захочется добавить к поездке отдых на берегу моря, берите билеты через Анталию.

Ослик в Мардине
1 из 24

Весна и осень — оптимальное время для посещения этого региона. Летом слишком жарко, а зимой бывают дожди и даже заморозки.

Добраться до Месопотамии можно с пересадкой в Стамбуле и дальше — до города Газиантеп. Если захочется добавить к поездке отдых на берегу моря, берите билеты через Анталию.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В Газиантепе стоит посетить Музей римской мозаики Зевгмы, располагающий одной из крупнейших в мире коллекций. Ее собрали в 2000 году на раскопках одноименного древнего города, затопленного при строительстве плотины на Евфрате.

Музей Мозаики Зеугма
2 из 24

В Газиантепе стоит посетить Музей римской мозаики Зевгмы, располагающий одной из крупнейших в мире коллекций. Ее собрали в 2000 году на раскопках одноименного древнего города, затопленного при строительстве плотины на Евфрате.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Жемчужина экспозиции — "Цыганка". Этот портрет сравнивают с "Джокондой" Леонардо да Винчи из-за эффекта "она смотрит прямо мне в глаза".

Цыганка в музее мозаики Зеугма
3 из 24

Жемчужина экспозиции — "Цыганка". Этот портрет сравнивают с "Джокондой" Леонардо да Винчи из-за эффекта "она смотрит прямо мне в глаза".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Еще Газиантеп — кулинарная столица Турции. Город внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Здесь готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — очень крепкий кофе с пряностями.

Десерт в ресторане Мутфак Санатлари Меркези
4 из 24

Еще Газиантеп — кулинарная столица Турции. Город внесен в список ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Здесь готовят более 150 оригинальных местных блюд и мырру — очень крепкий кофе с пряностями.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Считается, что на местной фабрике пахлавы "Кочак" делают один из лучших десертов в Турции. Сюда можно попасть с экскурсиями и после остаться на дегустацию.

Фабрика по производству Пахлавы Кочак в Газиантепе
5 из 24

Считается, что на местной фабрике пахлавы "Кочак" делают один из лучших десертов в Турции. Сюда можно попасть с экскурсиями и после остаться на дегустацию.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

На производстве строго следят за соблюдением семейных рецептов. Нюансов множество: масло — только из козьего молока, собранного в определенное время года, фисташки — из нескольких садов и необжаренные. Даже дрова для печи должны быть из древесины определенной влажности, чтобы температура выпекания не менялась.

Фабрика по производству Пахлавы Кочак в Газиантепе
6 из 24

На производстве строго следят за соблюдением семейных рецептов. Нюансов множество: масло — только из козьего молока, собранного в определенное время года, фисташки — из нескольких садов и необжаренные. Даже дрова для печи должны быть из древесины определенной влажности, чтобы температура выпекания не менялась.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Обязательно загляните на рынок. Он совсем не похож на привычные восточные базары. Туристов никто не хватает за руки, не зазывает назойливо на чай, и в общем даже не шумно. Можно спокойно побродить и выбрать себе джезву, платок или кожаную обувь ручной работы, которую, как говорят местные, заказывают даже голливудские звезды.

Ручное производство обуви на рынке Газиантепа
7 из 24

Обязательно загляните на рынок. Он совсем не похож на привычные восточные базары. Туристов никто не хватает за руки, не зазывает назойливо на чай, и в общем даже не шумно. Можно спокойно побродить и выбрать себе джезву, платок или кожаную обувь ручной работы, которую, как говорят местные, заказывают даже голливудские звезды.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Цены невысокие, а обманывать клиентов не принято — с давних времен базаром управляет профсоюз, следящий за порядком, помогающий торговцам, у которых плохо идут дела, и наказывающий тех, кто недостойно ведет бизнес. "Не помылся сам, плохо пахнет в магазине, не убрал у входа, обманул или не открылся до восхода солнца — за все это магазину выносится предупреждение!" — рассказывает гид Айдын-бей. И так уже почти 500 лет.

Рынок Газиантепа
8 из 24

Цены невысокие, а обманывать клиентов не принято — с давних времен базаром управляет профсоюз, следящий за порядком, помогающий торговцам, у которых плохо идут дела, и наказывающий тех, кто недостойно ведет бизнес. "Не помылся сам, плохо пахнет в магазине, не убрал у входа, обманул или не открылся до восхода солнца — за все это магазину выносится предупреждение!" — рассказывает гид Айдын-бей. И так уже почти 500 лет.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Еще одно развлечение — речная прогулка по Евфрату.

Небольшая яхта курсирует между новым Халфети и городом Савашан, затопленным при строительстве ГЭС.

Над водой возвышается минарет, а где-то там, внизу — мечеть, дома и школа.

Затопленный город на реке Евфрат
9 из 24

Еще одно развлечение — речная прогулка по Евфрату.

Небольшая яхта курсирует между новым Халфети и городом Савашан, затопленным при строительстве ГЭС.

Над водой возвышается минарет, а где-то там, внизу — мечеть, дома и школа.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В сувенирном магазине в Халфети все посвящено редкой черной розе. Ее используют при изготовлении местных духов и мыла, изображают на магнитах и вышивают на подушках.

Речная прогулка по Евфрату
10 из 24

В сувенирном магазине в Халфети все посвящено редкой черной розе. Ее используют при изготовлении местных духов и мыла, изображают на магнитах и вышивают на подушках.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В этом регионе Турции находится город Шанлыурфа (Ур Халдейский или Урфа). Согласно легенде, здесь родился библейский праотец Авраам.

В пещеру, в которой, как считается, пророк прятался в детстве с матерью от местного царя, решившего убить всех младенцев и беременных женщин, приезжают паломники со всего мира.

Мечеть Халилурахмана в Шанлыурфе
11 из 24

В этом регионе Турции находится город Шанлыурфа (Ур Халдейский или Урфа). Согласно легенде, здесь родился библейский праотец Авраам.

В пещеру, в которой, как считается, пророк прятался в детстве с матерью от местного царя, решившего убить всех младенцев и беременных женщин, приезжают паломники со всего мира.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Другая достопримечательность — озеро Балыклы-Гёль, или "Рыбное озеро Авраама". По легенде, оно образовалось, когда пророка все же поймали и хотели сжечь за отказ поклоняться идолам и призывы верить в единого Бога. Авраама бросили в костер, но огонь превратился в воду, а дрова — в карпов. Их до сих пор тут очень много.

Рыбное озеро Авраама в Шанлыурфе
12 из 24

Другая достопримечательность — озеро Балыклы-Гёль, или "Рыбное озеро Авраама". По легенде, оно образовалось, когда пророка все же поймали и хотели сжечь за отказ поклоняться идолам и призывы верить в единого Бога. Авраама бросили в костер, но огонь превратился в воду, а дрова — в карпов. Их до сих пор тут очень много.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Среди тысячи экспонатов Археологического музея Шанлыурфы — необычная статуя человека в натуральную величину с кусками черного обсидиана вместо глаз. Ей 11 тысяч лет, и она считается самой древней скульптурой такого размера.

Человек из Урфы
13 из 24

Среди тысячи экспонатов Археологического музея Шанлыурфы — необычная статуя человека в натуральную величину с кусками черного обсидиана вместо глаз. Ей 11 тысяч лет, и она считается самой древней скульптурой такого размера.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Харран — группа маленьких домиков-ульев, без окон, с купольными крышами, вплотную прилепленных друг к другу, — один из старейших населенных городов в мире.

Домики-Ульи Харрана
14 из 24

Харран — группа маленьких домиков-ульев, без окон, с купольными крышами, вплотную прилепленных друг к другу, — один из старейших населенных городов в мире.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Дома сложены из камней и самана — самодельного кирпича из глины и соломы.

Внутри дома-улья Харрана
15 из 24

Дома сложены из камней и самана — самодельного кирпича из глины и соломы.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

На земле древней Месопотамии находится загадочный религиозный комплекс Гёбекли-Тепе, построенный 12 тысяч лет назад — намного раньше египетских пирамид.

Пока раскопали всего несколько залов из двадцати. В каждом по кругу стоят огромные Т-образные каменные колонны с изваяниями птиц и животных.

Один из храмов Гебекли-тепе
16 из 24

На земле древней Месопотамии находится загадочный религиозный комплекс Гёбекли-Тепе, построенный 12 тысяч лет назад — намного раньше египетских пирамид.

Пока раскопали всего несколько залов из двадцати. В каждом по кругу стоят огромные Т-образные каменные колонны с изваяниями птиц и животных.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Предположительно, в Гёбекли-Тепе люди приходили не только для религиозных обрядов, но и для торговли, поиска жен и просто пообщаться с соседями.

Для монумента, которому столько тысячелетий, все в идеальном состоянии. "Древние не просто бросили, а законсервировали комплекс перед тем, как его покинуть, — объясняет Айдын-бей. — Все сделали так, будто собирались вернуться".

Макет Гебекли-тепе в археологическом музее Шанлыурфы
17 из 24

Предположительно, в Гёбекли-Тепе люди приходили не только для религиозных обрядов, но и для торговли, поиска жен и просто пообщаться с соседями.

Для монумента, которому столько тысячелетий, все в идеальном состоянии. "Древние не просто бросили, а законсервировали комплекс перед тем, как его покинуть, — объясняет Айдын-бей. — Все сделали так, будто собирались вернуться".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В центре еще одного старинного городка — Мидьята — несколько зданий полностью восстановили до состояния "как было тысячелетия назад" и теперь "сдают" для съемок фильмов и сериалов.

Вид на город Мидьят
18 из 24

В центре еще одного старинного городка — Мидьята — несколько зданий полностью восстановили до состояния "как было тысячелетия назад" и теперь "сдают" для съемок фильмов и сериалов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Здесь возрождают телкари — искусство изготовления украшений (подвесок, сережек, колец и браслетов) из серебра в стиле филигрань. Их можно купить или сделать на заказ в одной из местных мастерских.

Изготовление украшений телкари в городе Мидьят
19 из 24

Здесь возрождают телкари — искусство изготовления украшений (подвесок, сережек, колец и браслетов) из серебра в стиле филигрань. Их можно купить или сделать на заказ в одной из местных мастерских.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Город Мардин интересен тем, что построен на склоне так, чтобы обзор из окон домов не перекрывался другими зданиями. Поэтому шикарный вид гарантирован почти отовсюду.

Вид из окна в Мардине
20 из 24

Город Мардин интересен тем, что построен на склоне так, чтобы обзор из окон домов не перекрывался другими зданиями. Поэтому шикарный вид гарантирован почти отовсюду.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

На узких улочках ослики соседствуют с машинами и множеством кошек. С крыши кафе — великолепные закаты.

Крыша кафе в Мардине
21 из 24

На узких улочках ослики соседствуют с машинами и множеством кошек. С крыши кафе — великолепные закаты.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Диярбакыр — город на высоком берегу реки Тигр, окруженный древней крепостной стеной. Цитадель и сада Хевсель входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на сады Хевсель и реку Тигр в Диярбакыре
22 из 24

Диярбакыр — город на высоком берегу реки Тигр, окруженный древней крепостной стеной. Цитадель и сада Хевсель входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Здесь оживленно. В удивительно живописной цитадели одновременно фотографируются десятки молодоженов, по узким улицам катают свои повозки продавцы фруктов и орехов.

Турецкая пара на улице Мидьята
23 из 24

Здесь оживленно. В удивительно живописной цитадели одновременно фотографируются десятки молодоженов, по узким улицам катают свои повозки продавцы фруктов и орехов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

По таким городам интересно неспешно гулять, наблюдая за жизнью местных. Заходить в старинные мечети, рестораны, переделанные из древних бань, залезать на крепостную стену, а после пить чай в уютном караван-сарае.

Вход в караван-сарай в Диярбакыре
24 из 24

По таким городам интересно неспешно гулять, наблюдая за жизнью местных. Заходить в старинные мечети, рестораны, переделанные из древних бань, залезать на крепостную стену, а после пить чай в уютном караван-сарае.

© Фото : Александр Андреев
 
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