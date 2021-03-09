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В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей
В Финляндии из-за COVID-19 хотят ограничить передвижение людей
Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:42
2021-03-09T16:42
2021-03-09T16:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар – РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан из-за быстрого распространения штаммов коронавируса, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat."Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", – говорится в заявлении THL, направленном в кабмин, с которым ознакомилось издание.Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса, включая самый густонаселенный – столичный регион Финляндии. Ограничение предлагается ввести на три недели.Согласно источникам издания в правительстве, никаких решений по данному вопросу не принято.С 8 марта в Финляндии в регионах быстрого распространения коронавируса действует трехнедельный локдаун, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только на вынос.Всего в Финляндии зарегистрировано 62 522 случая коронавируса, в больнице 251 человек, умерло 774, проведено 3,460 миллиона тестов.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар – РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан из-за быстрого распространения штаммов коронавируса, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.
"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", – говорится в заявлении THL, направленном в кабмин, с которым ознакомилось издание.
Медики предлагают разрешить выходить из дома только для занятий спортом и по жизненно важным нуждам в регионах быстрого распространения штаммов коронавируса, включая самый густонаселенный – столичный регион Финляндии. Ограничение предлагается ввести на три недели.
Согласно источникам издания в правительстве, никаких решений по данному вопросу не принято.
С 8 марта в Финляндии в регионах быстрого распространения коронавируса действует трехнедельный локдаун, на дистанционное обучение переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет и взрослых, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. С 9 марта в 15 регионах страны на три недели закрыты рестораны и другие точки питания, которым разрешено работать только на вынос.
Всего в Финляндии зарегистрировано 62 522 случая коронавируса, в больнице 251 человек, умерло 774, проведено 3,460 миллиона тестов.