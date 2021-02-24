https://ria.ru/20210224/velikobritaniya-1598784454.html

Власти Великобритании планируют открыть страну для туристов в конце весны

Власти Великобритании планируют открыть страну для туристов в конце весны

В Великобритании назвали предварительную дату перезапуска международного туризма, вероятно, россияне смогут отправиться в Лондон уже в конце весны, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:10

2021-02-24T15:10

2021-02-24T15:10

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

россия

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

великобритания

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Великобритании назвали предварительную дату перезапуска международного туризма, вероятно, россияне смогут отправиться в Лондон уже в конце весны, сообщает АТОР.Правительство страны представило четырехэтапный план ослабления коронавирусных ограничений, который стартует с 8 марта. Возвращение туризма запланировано с 17 мая, на третьем этапе, когда большинство ограничений будет отменено.В частности, пабы и рестораны смогут обслуживать клиентов в помещении, а отелям разрешат возобновить прием постояльцев. Планируется открыть игровые центры, кинотеатры, музеи, пускать болельщиков на большие футбольные стадионы (не более 10 тысяч человек или 25 процентов от вместимости).Как ожидается, со второй половины мая Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами. Но окончательная дата перезапуска международного туризма станет известна 12 апреля: к этой дате рабочая группа при правительстве представит отчет с рекомендациями о том, как можно скорее вернуться к заграничным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями COVID-19. На четвертом этапе, с 21 июня, в стране должны быть сняты ограничения на социальные контакты. Возобновить работу смогут, например, ночные клубы, закрытые с весны 2020 года. С конца июня станут возможны крупные мероприятия – фестивали, концерты, спортивные события.В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых. В страну нельзя въехать иностранным туристам. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно. Но визовые центры в РФ продолжают работу. Например, в Москве и Санкт-Петербурге есть возможность записаться на подачу документов на визу на 3 марта, при стандартном рассмотрении документы ориентировочно будут готовы 18 марта.

https://ria.ru/20210212/velikobritaniya-1597201816.html

россия

великобритания

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, москва, лондон