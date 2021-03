Греция планирует открыть границы для россиян к 14 мая

https://ria.ru/20210309/gretsiya-1600501222.html

Греция может открыть "туристические ворота" к 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

АФИНЫ, 9 мар — РИА Новости. Греция может открыть "туристические ворота" к 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА.Как отметил глава ведомства на международной туристической выставке ITB 2021 (в этом году она проходит в цифровом формате), если позволит эпидемиологическая ситуация, то с 14 мая Греция будет принимать туристов не только из государств Евросоюза, но и из третьих стран — к ним относятся Россия, Белоруссия, Украина.До этого в начале апреле возможно "пилотное" открытие для европейцев, а также граждан тех стран, где активно проходит вакцинация, например Израиля.Обращаясь к потенциальным туристам, Теохарис сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. Все прибывающие в страну должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.По словам министра, все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с 2020-м станет использование экспресс-теста — благодаря этому не потребуется суточная изоляция в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз поставят незамедлительно, в случае необходимости туриста переведут в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все затраты возьмет на себя греческое государство, иностранцам за это платить не нужно.Как добавил Теохарис, санитарные правила для граждан Греции распространяются и на гостей страны."Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", — сказал он.Глава ведомства отметил, что структуры здравоохранения на популярных греческих туристических направлениях укрепляются.Туристический сезон 2021 года будет проходить под девизом All you want is Greece ("Все, что вы хотите, — это Греция"), заявил Теохарис и пригласил международную общественность в этом году приехать на отдых в Грецию."В этом году и всегда все, что вам нужно, — это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, — это Греция", — сказал греческий министр.По его словам, с 2020 года Греция на практике доказала, что "может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Он указал, что в прошлом году Грецию посетили в общей сложности более шести миллионов туристов.С сентября 2020 года Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю — при наличии отрицательного теста на коронавирус. Пока постановление об этом действует до 22 марта.

