https://ria.ru/20210309/gretsiya-1600501222.html
Греция планирует открыть границы для россиян к 14 мая
Греция планирует открыть границы для россиян к 14 мая
Греция может открыть "туристические ворота" к 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:33
2021-03-09T17:33
2021-03-09T19:59
туризм
харис теохарис
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
туризм
греция
в мире
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АФИНЫ, 9 мар — РИА Новости. Греция может открыть "туристические ворота" к 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА.Как отметил глава ведомства на международной туристической выставке ITB 2021 (в этом году она проходит в цифровом формате), если позволит эпидемиологическая ситуация, то с 14 мая Греция будет принимать туристов не только из государств Евросоюза, но и из третьих стран — к ним относятся Россия, Белоруссия, Украина.До этого в начале апреле возможно "пилотное" открытие для европейцев, а также граждан тех стран, где активно проходит вакцинация, например Израиля.Обращаясь к потенциальным туристам, Теохарис сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. Все прибывающие в страну должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.По словам министра, все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с 2020-м станет использование экспресс-теста — благодаря этому не потребуется суточная изоляция в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз поставят незамедлительно, в случае необходимости туриста переведут в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все затраты возьмет на себя греческое государство, иностранцам за это платить не нужно.Как добавил Теохарис, санитарные правила для граждан Греции распространяются и на гостей страны."Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", — сказал он.Глава ведомства отметил, что структуры здравоохранения на популярных греческих туристических направлениях укрепляются.Туристический сезон 2021 года будет проходить под девизом All you want is Greece ("Все, что вы хотите, — это Греция"), заявил Теохарис и пригласил международную общественность в этом году приехать на отдых в Грецию."В этом году и всегда все, что вам нужно, — это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, — это Греция", — сказал греческий министр.По его словам, с 2020 года Греция на практике доказала, что "может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Он указал, что в прошлом году Грецию посетили в общей сложности более шести миллионов туристов.С сентября 2020 года Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю — при наличии отрицательного теста на коронавирус. Пока постановление об этом действует до 22 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/turizm-1600364227.html
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https://ria.ru/20210219/oteli-1598039102.html
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харис теохарис, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, туризм, греция, в мире
АФИНЫ, 9 мар — РИА Новости.
Греция может открыть "туристические ворота" к 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис
. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА
.
Как отметил глава ведомства на международной туристической выставке ITB 2021 (в этом году она проходит в цифровом формате), если позволит эпидемиологическая ситуация, то с 14 мая Греция будет принимать туристов не только из государств Евросоюза
, но и из третьих стран — к ним относятся Россия, Белоруссия
, Украина
.
До этого в начале апреле возможно "пилотное" открытие для европейцев, а также граждан тех стран, где активно проходит вакцинация, например Израиля
.
Обращаясь к потенциальным туристам, Теохарис сказал, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года. Все прибывающие в страну должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.
По словам министра, все туристы могут пройти выборочную проверку, как это было в прошлом году. Важным отличием по сравнению с 2020-м станет использование экспресс-теста — благодаря этому не потребуется суточная изоляция в ожидании итогов анализов. В этом году диагноз поставят незамедлительно, в случае необходимости туриста переведут в соответствующее учреждение, сообщил министр. Он подчеркнул, что все затраты возьмет на себя греческое государство, иностранцам за это платить не нужно.
Как добавил Теохарис, санитарные правила для граждан Греции распространяются и на гостей страны.
"Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем", — сказал он.
Глава ведомства отметил, что структуры здравоохранения на популярных греческих туристических направлениях укрепляются.
Туристический сезон 2021 года будет проходить под девизом All you want is Greece ("Все, что вы хотите, — это Греция"), заявил Теохарис и пригласил международную общественность в этом году приехать на отдых в Грецию.
"В этом году и всегда все, что вам нужно, — это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, — это Греция", — сказал греческий министр.
По его словам, с 2020 года Греция на практике доказала, что "может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Он указал, что в прошлом году Грецию посетили в общей сложности более шести миллионов туристов.
С сентября 2020 года Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю — при наличии отрицательного теста на коронавирус. Пока постановление об этом действует до 22 марта.