https://ria.ru/20210227/chekhiya-1599201387.html
В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей
В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей
В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:13
2021-02-27T09:13
2021-02-27T13:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ян гамачек
мвд чехии
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569927416_663:0:3811:1771_1920x0_80_0_0_9e229b90c3406dcb18dbbe2335e30b8a.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.Чтобы покинуть свой район, нужен документ, подтверждающий такую необходимость, — например, справка с места работы. Кроме того, можно написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дела.Помимо этого, ограничиваются встречи родственников, которые проживают раздельно в одном районе.Накануне правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00, практически все закрыто, кроме магазинов, торгующих продуктами и бытовыми товарами, аптек и магазинов детских товаров. Вдобавок к этому закрываются все детские сады и школы, а из-за распространения британского и южноафриканского штаммов всех жителей обязали носить не маски, а респираторы.По итогам последней недели Чехия заняла первое место по приросту заболеваемости в пересчете на миллион человек населения — 884. Только накануне в стране прибавилось 14,4 тысячи новых больных и зарегистрирован максимум по числу тяжелых случаев — 1531 человек. Всего сейчас больны около 140 тысяч человек, число умерших за время пандемии уже достигло 20 тысяч.
https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569927416_625:0:3356:2048_1920x0_80_0_0_7f61f020934c52566e36508b273e8e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ян гамачек, мвд чехии, чехия, в мире
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
В Чехии
из-за критической ситуации с COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек
.
"Мы приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию районов, в которых они проживают. Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, посещения государственных учреждений и врачей", — сказал министр.
Чтобы покинуть свой район, нужен документ, подтверждающий такую необходимость, — например, справка с места работы. Кроме того, можно написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дела.
Помимо этого, ограничиваются встречи родственников, которые проживают раздельно в одном районе.
Накануне правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00, практически все закрыто, кроме магазинов, торгующих продуктами и бытовыми товарами, аптек и магазинов детских товаров. Вдобавок к этому закрываются все детские сады и школы, а из-за распространения британского и южноафриканского штаммов всех жителей обязали носить не маски, а респираторы.
По итогам последней недели Чехия заняла первое место по приросту заболеваемости в пересчете на миллион человек населения — 884. Только накануне в стране прибавилось 14,4 тысячи новых больных и зарегистрирован максимум по числу тяжелых случаев — 1531 человек. Всего сейчас больны около 140 тысяч человек, число умерших за время пандемии уже достигло 20 тысяч.