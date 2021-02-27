https://ria.ru/20210227/chekhiya-1599201387.html

В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей

В Чехии из-за коронавируса ограничили передвижение жителей

В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:13

2021-02-27T09:13

2021-02-27T13:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ян гамачек

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чехия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.Чтобы покинуть свой район, нужен документ, подтверждающий такую необходимость, — например, справка с места работы. Кроме того, можно написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дела.Помимо этого, ограничиваются встречи родственников, которые проживают раздельно в одном районе.Накануне правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00, практически все закрыто, кроме магазинов, торгующих продуктами и бытовыми товарами, аптек и магазинов детских товаров. Вдобавок к этому закрываются все детские сады и школы, а из-за распространения британского и южноафриканского штаммов всех жителей обязали носить не маски, а респираторы.По итогам последней недели Чехия заняла первое место по приросту заболеваемости в пересчете на миллион человек населения — 884. Только накануне в стране прибавилось 14,4 тысячи новых больных и зарегистрирован максимум по числу тяжелых случаев — 1531 человек. Всего сейчас больны около 140 тысяч человек, число умерших за время пандемии уже достигло 20 тысяч.

https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html

чехия

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