https://ria.ru/20210305/khorvatiya-1600042118.html

В Хорватии планируют промаркировать безопасные туристические объекты

В Хорватии планируют промаркировать безопасные туристические объекты

Власти Хорватии решили отметить специальным знаком туробъекты и поставщиков услуг, соблюдающих строгие антиковидные протоколы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:33

2021-03-05T11:33

2021-03-05T11:33

туристы

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хорватия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088645_133:0:2821:1512_1920x0_80_0_0_670288a7fd6cc31e100036f550454586.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Хорватии решили отметить специальным знаком туробъекты и поставщиков услуг, соблюдающих строгие антиковидные протоколы, сообщает АТОР.Участниками проекта "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia) уже стали более 200 тысячи отелей и апартаментов, транспортных компаний, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Они получили логотип с одноименной надписью.О том, как сертифицированные предприятия выполняют протоколы эпидемиологической безопасности, отдыхающие смогут рассказать на сайте проекта через интерактивную форму обратной связи. Платформа работает на восьми иностранных языках, русского пока нет, но есть английский.

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия