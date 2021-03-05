https://ria.ru/20210305/khorvatiya-1600042118.html
В Хорватии планируют промаркировать безопасные туристические объекты
В Хорватии планируют промаркировать безопасные туристические объекты
Власти Хорватии решили отметить специальным знаком туробъекты и поставщиков услуг, соблюдающих строгие антиковидные протоколы, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:33
2021-03-05T11:33
2021-03-05T11:33
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Хорватии решили отметить специальным знаком туробъекты и поставщиков услуг, соблюдающих строгие антиковидные протоколы, сообщает АТОР.Участниками проекта "Безопасное пребывание в Хорватии" (Safe stay in Croatia) уже стали более 200 тысячи отелей и апартаментов, транспортных компаний, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Они получили логотип с одноименной надписью.О том, как сертифицированные предприятия выполняют протоколы эпидемиологической безопасности, отдыхающие смогут рассказать на сайте проекта через интерактивную форму обратной связи. Платформа работает на восьми иностранных языках, русского пока нет, но есть английский.
https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html
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туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия