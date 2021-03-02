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Туризм
https://ria.ru/20210302/turtsiya-1599576917.html
В Турции сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Турции сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отмене комендантского часа по выходным дням в провинциях с низким и средним риском по распространению коронавируса. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:49
2021-03-02T12:49
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отмене комендантского часа по выходным дням в провинциях с низким и средним риском по распространению коронавируса."Сегодня мы начинаем конструируемое возвращение к нормальной жизни. Все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемическая ситуация в стране. Мы распределили провинции по четырем категориям: низкому, среднему, высокому и очень высокому риску по коронавирусу, – сказал Эрдоган журналистам. – В первых двух категориях полностью снимается комендантский час по выходным дням, в них открываются кафе и рестораны, они будут работать с 7:00 до 19:00".Он добавил, что в регионах с высоким и очень высоким риском комендантский час по воскресеньям будет продолжаться как минимум неделю. Во всех провинциях он сохраняется с 21:00 до 5:00. Еженедельно будет проходить переоценка риска во всех регионах.В провинциях со средним и низким риском частично возобновляется очное обучение в школах, госучреждения возвращаются к обычному режиму работы. Бассейны откроются только в регионах с низким риском.По карте, которую продемонстрировал Эрдоган, в зону высокого риска входят Стамбул и курортные регионы Анталья и Мугла, среднего риска – Анкара. К зоне очень высокого риска относятся черноморские провинции на северо-востоке страны. Наиболее безопасными признаны юго-восточные провинции Турции на границе с Ираном, Ираком и Сирией.Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов говорил РИА Новости об ограничительных мерах, которые сейчас действуют в Турции, в частности о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".
https://ria.ru/20210301/turtsiya-1599403793.html
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анталья (провинция)
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стамбул
анкара
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул, анкара

В Турции сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

12:49 02.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отмене комендантского часа по выходным дням в провинциях с низким и средним риском по распространению коронавируса.
"Сегодня мы начинаем конструируемое возвращение к нормальной жизни. Все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемическая ситуация в стране. Мы распределили провинции по четырем категориям: низкому, среднему, высокому и очень высокому риску по коронавирусу, – сказал Эрдоган журналистам. – В первых двух категориях полностью снимается комендантский час по выходным дням, в них открываются кафе и рестораны, они будут работать с 7:00 до 19:00".
Он добавил, что в регионах с высоким и очень высоким риском комендантский час по воскресеньям будет продолжаться как минимум неделю. Во всех провинциях он сохраняется с 21:00 до 5:00. Еженедельно будет проходить переоценка риска во всех регионах.
В провинциях со средним и низким риском частично возобновляется очное обучение в школах, госучреждения возвращаются к обычному режиму работы. Бассейны откроются только в регионах с низким риском.
По карте, которую продемонстрировал Эрдоган, в зону высокого риска входят Стамбул и курортные регионы Анталья и Мугла, среднего риска – Анкара. К зоне очень высокого риска относятся черноморские провинции на северо-востоке страны. Наиболее безопасными признаны юго-восточные провинции Турции на границе с Ираном, Ираком и Сирией.
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов говорил РИА Новости об ограничительных мерах, которые сейчас действуют в Турции, в частности о комендантском часе с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 12:26Туризм
В Турции продлили ограничения для туристов
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурцияСтамбулАнкара
 
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