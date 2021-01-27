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https://ria.ru/20210127/evropa-1594674829.html
Европа пытается спасти отношения с нами — и свое будущее
Европа пытается спасти отношения с нами — и свое будущее
На днях Италия заявила о своей готовности рассмотреть санкции против России из-за дела Алексея Навального. Чуть раньше идею "действенных санкций" против Москвы... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:00
2021-01-27T08:07
мнение - авторы
россия
санкции в отношении россии
европа
авторы
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На днях Италия заявила о своей готовности рассмотреть санкции против России из-за дела Алексея Навального. Чуть раньше идею "действенных санкций" против Москвы поддержали Франция, Польша, Чехия и так далее. Кроме того, чехи вызвали к себе в МИД российского посла в Праге.Вот только воодушевленный запал обернулся ничем, когда по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений о новых антироссийских мерах не поступило.Объяснить произошедший казус попытался глава МИД Словакии. По его словам, "Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций", плюс он хочет "дать место справедливому судебному процессу (в отношении блогера. — Прим. ред.)". Также Иван Корчок напомнил, что через десять дней, 5 февраля, Жозеп Боррель летит в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, где, по уверениям словацкого политика, данная тема должна стать основной.В общем, если переводить дипломатическую витиеватость на общепонятный язык, получается, что Европейский cоюз просто дал задний ход в текущем обострении с Москвой.Однако приведенные аргументы в пользу данного шага выглядят, мягко говоря, неубедительно. За семь — уже семь (!) — лет противостояния с Россией Европа (как и Запад в целом) ни разу столь явно не притормаживала, внезапно делая жест доброй воли в адрес Москвы. Да и сами санкции давно уже превратились в пустой ритуал, когда продлеваются старые рестрикции, вводятся новые — и это особо не влияет ни на двухсторонние отношения, ни на реализуемые совместные проекты.Закономерно возникает вопрос: что на самом деле стоит за неожиданным шагом ЕС?Ответ стоит искать в несмягчающейся позиции Москвы в отношении Европы из-за всей этой истории.Ключевой особенностью комбинации с Навальным является то, что ее инициировала и разыграла Германия при активной поддержке Евросоюза.Можно обсуждать и спорить, какие именно цели преследовал Берлин, запустив поразительную дичь об отравлении блогера "Новичком". Однако уже очевидно, что среди них не было намерения торпедировать сотрудничество с Москвой. То, как ФРГ при поддержке Брюсселя прямо сейчас ложится костьми, чтобы достроить и запустить "Северный поток — 2", свидетельствует об этом однозначно.Скорее всего, немцы просто решили использовать наработанные англичанами и американцами на деле Скрипаля, "химатаке" в сирийской Думе и прочих "преступлениях Кремля" приемы для решения каких-то текущих внешнеполитических задач — и, видимо, не ожидали по-настоящему масштабных последствий своих действий.И для них стала сюрпризом очень резкая реакция Москвы. Что странно, поскольку таковая была легко предсказуема.США и Британия являются просто геополитическими противниками России, с которой их не связывает стратегическое партнерство. Именно поэтому Вашингтон и Лондон ограничены в своей русофобии исключительно полетом фантазии.Но для Европы — а для Германии особенно — сотрудничество с Россией жизненно важно, причем его значение возрастает не по дням, а по часам. И в подобном раскладе они устроили вокруг Навального собственный парк развлечений с блек-джеком и девушками низкой социальной ответственности. И, кажется, искренне удивились, что Москва пришла из-за этого в ледяную ярость — в которой пребывает до сих пор.Неудивительно, что самой актуальной задачей для Западной Европы как локомотива ЕС стало восстановление отношений с Россией. Плюс желательно избежать потери лица — а это не так просто, учитывая раскрученный ей самой размах скандала.Последние решения Брюсселя нацелены на решение именно этих задач: тема новых санкций отложена под благовидным предлогом на неопределенный срок, а главный евродипломат едет в Москву в надежде сгладить проблемы и договориться.Но надо помнить, что заварил кашу в первую очередь Берлин. Так что ему тоже стоит приготовиться внести лепту в данный процесс.
https://ria.ru/20210125/sanktsii-1594529125.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнение - авторы, россия, санкции в отношении россии, европа, авторы

Европа пытается спасти отношения с нами — и свое будущее

08:00 27.01.2021 (обновлено: 08:07 27.01.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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На днях Италия заявила о своей готовности рассмотреть санкции против России из-за дела Алексея Навального. Чуть раньше идею "действенных санкций" против Москвы поддержали Франция, Польша, Чехия и так далее. Кроме того, чехи вызвали к себе в МИД российского посла в Праге.
Вот только воодушевленный запал обернулся ничем, когда по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что конкретных предложений о новых антироссийских мерах не поступило.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:35
На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России
Объяснить произошедший казус попытался глава МИД Словакии. По его словам, "Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций", плюс он хочет "дать место справедливому судебному процессу (в отношении блогера. — Прим. ред.)". Также Иван Корчок напомнил, что через десять дней, 5 февраля, Жозеп Боррель летит в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, где, по уверениям словацкого политика, данная тема должна стать основной.
В общем, если переводить дипломатическую витиеватость на общепонятный язык, получается, что Европейский cоюз просто дал задний ход в текущем обострении с Москвой.
Однако приведенные аргументы в пользу данного шага выглядят, мягко говоря, неубедительно. За семь — уже семь (!) — лет противостояния с Россией Европа (как и Запад в целом) ни разу столь явно не притормаживала, внезапно делая жест доброй воли в адрес Москвы. Да и сами санкции давно уже превратились в пустой ритуал, когда продлеваются старые рестрикции, вводятся новые — и это особо не влияет ни на двухсторонние отношения, ни на реализуемые совместные проекты.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 11:02Сказано в эфире
Политолог: в Европе звучат "здравые нотки" по вопросу санкций против РФ
Закономерно возникает вопрос: что на самом деле стоит за неожиданным шагом ЕС?
Ответ стоит искать в несмягчающейся позиции Москвы в отношении Европы из-за всей этой истории.
Ключевой особенностью комбинации с Навальным является то, что ее инициировала и разыграла Германия при активной поддержке Евросоюза.

Начиная с 2016-2017 годов западное единство по вопросу антироссийской политики стало во многом формальным, где ЕС просто следовал в фарватере, задаваемом США и Великобританией. Именно Вашингтон и Лондон были организаторами самых грязных операций против нашей страны. Европа же совершала минимально необходимые жесты для поддержания видимости трансатлантической солидарности, по существу же взяв курс на восстановление сотрудничества с Россией.

Можно обсуждать и спорить, какие именно цели преследовал Берлин, запустив поразительную дичь об отравлении блогера "Новичком". Однако уже очевидно, что среди них не было намерения торпедировать сотрудничество с Москвой. То, как ФРГ при поддержке Брюсселя прямо сейчас ложится костьми, чтобы достроить и запустить "Северный поток — 2", свидетельствует об этом однозначно.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 17:39
Немецкие журналисты поспорили из-за "Северного потока — 2"
Скорее всего, немцы просто решили использовать наработанные англичанами и американцами на деле Скрипаля, "химатаке" в сирийской Думе и прочих "преступлениях Кремля" приемы для решения каких-то текущих внешнеполитических задач — и, видимо, не ожидали по-настоящему масштабных последствий своих действий.
И для них стала сюрпризом очень резкая реакция Москвы. Что странно, поскольку таковая была легко предсказуема.
США и Британия являются просто геополитическими противниками России, с которой их не связывает стратегическое партнерство. Именно поэтому Вашингтон и Лондон ограничены в своей русофобии исключительно полетом фантазии.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 17:03Сказано в эфире
"Это не Россия просит". Эксперт о позиции ФРГ по "Северному потоку-2"
Но для Европы — а для Германии особенно — сотрудничество с Россией жизненно важно, причем его значение возрастает не по дням, а по часам. И в подобном раскладе они устроили вокруг Навального собственный парк развлечений с блек-джеком и девушками низкой социальной ответственности. И, кажется, искренне удивились, что Москва пришла из-за этого в ледяную ярость — в которой пребывает до сих пор.

Ситуация усугубляется тем, что с приходом в Белый дом новой администрации Западная Европа вступила в сложный и опасный этап избавления от заокеанского контроля. Вот только из-за истории с Навальным у нее теперь возникли серьезные проблемы в отношениях с Россией, которая ранее неизменно поддерживала — и на словах и на деле — курс на геополитическую независимость ЕС. Без помощи Москвы шансы на успех данного предприятия выглядят куда менее привлекательно, а процесс обещает быть намного более трудным и дорогостоящим.

Неудивительно, что самой актуальной задачей для Западной Европы как локомотива ЕС стало восстановление отношений с Россией. Плюс желательно избежать потери лица — а это не так просто, учитывая раскрученный ей самой размах скандала.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 04:02
МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
Последние решения Брюсселя нацелены на решение именно этих задач: тема новых санкций отложена под благовидным предлогом на неопределенный срок, а главный евродипломат едет в Москву в надежде сгладить проблемы и договориться.
Но надо помнить, что заварил кашу в первую очередь Берлин. Так что ему тоже стоит приготовиться внести лепту в данный процесс.
 
Мнение - АвторыРоссияСанкции в отношении РоссииЕвропаАвторы
 
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