https://ria.ru/20210125/sanktsii-1594529125.html

На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России

На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России

Конкретных предложений от стран-членов ЕС в ходе совещания глав МИД Евросоюза о санкциях в отношении России не поступало, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:35

2021-01-25T18:35

2021-01-25T18:51

жозеп боррель

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435a207a3dbe722437d474a9e739e235.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Конкретных предложений от стран-членов ЕС в ходе совещания глав МИД Евросоюза о санкциях в отношении России не поступало, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель.Он добавил, что Совет глав МИД ЕС "готов реагировать в случае, когда будут соответствующие обстоятельства, принимать соответствующие меры в случае необходимости".При этом Боррель добавил, что вопрос о дальнейших действиях ЕС в отношении России "не закрыт", технические органы продолжат работать.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210124/polsha-1594402156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, в мире