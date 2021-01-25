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На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России
На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России
Конкретных предложений от стран-членов ЕС в ходе совещания глав МИД Евросоюза о санкциях в отношении России не поступало, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:35
2021-01-25T18:51
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Конкретных предложений от стран-членов ЕС в ходе совещания глав МИД Евросоюза о санкциях в отношении России не поступало, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель.Он добавил, что Совет глав МИД ЕС "готов реагировать в случае, когда будут соответствующие обстоятельства, принимать соответствующие меры в случае необходимости".При этом Боррель добавил, что вопрос о дальнейших действиях ЕС в отношении России "не закрыт", технические органы продолжат работать.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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жозеп боррель, евросоюз, в мире

На совете МИД ЕС не было конкретных предложений по санкциям против России

18:35 25.01.2021 (обновлено: 18:51 25.01.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Конкретных предложений от стран-членов ЕС в ходе совещания глав МИД Евросоюза о санкциях в отношении России не поступало, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Что касается России, то некоторые участники встречи спрашивали о том, каким может быть лучший ответ на события в РФ. Но конкретных предложений не было", - указал Боррель.
Он добавил, что Совет глав МИД ЕС "готов реагировать в случае, когда будут соответствующие обстоятельства, принимать соответствующие меры в случае необходимости".
При этом Боррель добавил, что вопрос о дальнейших действиях ЕС в отношении России "не закрыт", технические органы продолжат работать.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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