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Президент Польши выступил за санкции против России и "Газпрома"
Президент Польши выступил за санкции против России и "Газпрома"
Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T22:38
2021-01-24T22:38
европарламент
северный поток — 2
анджей дуда
сергей лавров
газпром
алексей навальный
евросоюз
чехия
европа
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на которой обсудят шаги в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.В интервью Financial Times Дуда назвал разговоры об усилении санкций "абсолютно оправданными", учитывая еще и воссоединение Крыма с Россией.В этой связи президент Польши предложил действовать через давление на "Газпром", предложение сделано на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным, о чем говорится в принятой в минувший четверг резолюции Европарламента. На необходимости отказа ЕС от "Северного потока 2" настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.Основной для "Северного потока 2" партнёр России в Евросоюзе - Германия - продолжает настаивать на том, что газопровод должен быть построен, в минувший четверг это подтвердила канцлер Ангела Меркель. В воскресенье с этой же позицией выступил координатор правительства ФРГ по России Йоханн Заатхофф - в интервью изданию Saarbrücker Zeitung он высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Алексея Навального.При этом помимо Польши как минимум две страны ЕС накануне министерской встречи уже высказались за санкции: главы МИД Франции и Чехии сделали соответствующие заявления.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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европарламент, северный поток — 2, анджей дуда, сергей лавров, газпром, алексей навальный, евросоюз, чехия, европа, сша

Президент Польши выступил за санкции против России и "Газпрома"

22:38 24.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на которой обсудят шаги в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
В интервью Financial Times Дуда назвал разговоры об усилении санкций "абсолютно оправданными", учитывая еще и воссоединение Крыма с Россией.
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Когда Россия достроит "Северный поток — 2"

"Единственный способ сделать это (вынудить Россию изменить свою политику - ред.) без винтовок, пушек и бомб - при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь выработать консенсус по данному вопросу", - считает польский президент.

В этой связи президент Польши предложил действовать через давление на "Газпром", предложение сделано на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным, о чем говорится в принятой в минувший четверг резолюции Европарламента. На необходимости отказа ЕС от "Северного потока 2" настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.

"Я думаю, если мы ограничим возможность экономического функционирования "Газпрома" на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых (соглашений - ред.) об инвестициях, тогда ситуация с такими делами, как соблюдение международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов", - заявил он.

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20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Основной для "Северного потока 2" партнёр России в Евросоюзе - Германия - продолжает настаивать на том, что газопровод должен быть построен, в минувший четверг это подтвердила канцлер Ангела Меркель. В воскресенье с этой же позицией выступил координатор правительства ФРГ по России Йоханн Заатхофф - в интервью изданию Saarbrücker Zeitung он высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Алексея Навального.
При этом помимо Польши как минимум две страны ЕС накануне министерской встречи уже высказались за санкции: главы МИД Франции и Чехии сделали соответствующие заявления.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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ЕвропарламентСеверный поток — 2Анджей ДудаСергей ЛавровГазпромАлексей НавальныйЕвросоюзЧехияЕвропаСША
 
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