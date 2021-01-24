https://ria.ru/20210124/polsha-1594402156.html

Президент Польши выступил за санкции против России и "Газпрома"

Президент Польши выступил за санкции против России и "Газпрома"

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T22:38

2021-01-24T22:38

2021-01-24T22:38

европарламент

северный поток — 2

анджей дуда

сергей лавров

газпром

алексей навальный

евросоюз

чехия

европа

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на которой обсудят шаги в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.В интервью Financial Times Дуда назвал разговоры об усилении санкций "абсолютно оправданными", учитывая еще и воссоединение Крыма с Россией.В этой связи президент Польши предложил действовать через давление на "Газпром", предложение сделано на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным, о чем говорится в принятой в минувший четверг резолюции Европарламента. На необходимости отказа ЕС от "Северного потока 2" настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.Основной для "Северного потока 2" партнёр России в Евросоюзе - Германия - продолжает настаивать на том, что газопровод должен быть построен, в минувший четверг это подтвердила канцлер Ангела Меркель. В воскресенье с этой же позицией выступил координатор правительства ФРГ по России Йоханн Заатхофф - в интервью изданию Saarbrücker Zeitung он высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Алексея Навального.При этом помимо Польши как минимум две страны ЕС накануне министерской встречи уже высказались за санкции: главы МИД Франции и Чехии сделали соответствующие заявления.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

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европарламент, северный поток — 2, анджей дуда, сергей лавров, газпром, алексей навальный, евросоюз, чехия, европа, сша