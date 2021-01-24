https://ria.ru/20210124/sanktsii-1594380382.html
МИД Франции выступил за введение "действенных" санкций против России
МИД Франции выступил за введение "действенных" санкций против России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:29
2021-01-24T17:29
2021-01-24T21:00
санкции
евросовет
жан-ив ле дриан
алексей навальный
евросоюз
мид франции
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ПАРИЖ, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального.Он напомнил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники в том числе обсудят арест россиянина после возвращения из Германии."Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.Министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права". В российском МИД ранее посоветовали иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
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санкции, евросовет, жан-ив ле дриан, алексей навальный, евросоюз, мид франции, в мире
ПАРИЖ, 24 янв — РИА Новости.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального
.
Он напомнил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники в том числе обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.
"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете
", — сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter
.
Министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".
В российском МИД ранее посоветовали иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".