В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая на Совете иностранных дел ЕС в Брюсселе.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
"Задержание Алексея Навального хотя нас и не удивило, стало источником серьезной озабоченности, а также еще одним признаком политизации судебной системы в России. Арест стал еще более серьезным событием после отравления Навального, чудовищного преступления и тяжелого нарушения международного закона о химическом оружии. Мы ожидаем, что Москва вместе с экспертами ОЗХО проведет тщательное и прозрачное расследование", - сказал Ди Майо, которого цитирует агентство askanews.
"Италия поддержала отдельные ограничительные меры, принятые ЕС после отравления Навального, как часть режима санкций в отношении химического оружия. Мы готовы оценить дальнейшие индивидуальные меры в рамках нового режима соблюдения прав человека с учетом того, что этот режим будет горизонтальным, то есть не будет быть направлен только против России", - сказал министр.
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Кроме того, предупредил Ди Майо, существует "необходимость в прочной правовой базе" для составления списков лиц, подпадающих под санкции, и "будет важно определить временные рамки любых мер, чтобы избежать опасности контрпродуктивных шагов".
Вместе с тем, заявил Ди Майо, Италия "считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией". В этом контексте, заключил Ди Майо, страна подчеркивает важность визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и предстоящего обсуждения российской тематики в рамках Совета министров иностранных дел и Совета Европы в феврале и марте.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
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