https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594565000.html

В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному

В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному

Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T01:01

2021-01-26T01:01

2021-01-26T01:01

россия

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

совет европы

дмитрий песков

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая на Совете иностранных дел ЕС в Брюсселе.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Италия поддержала отдельные ограничительные меры, принятые ЕС после отравления Навального, как часть режима санкций в отношении химического оружия. Мы готовы оценить дальнейшие индивидуальные меры в рамках нового режима соблюдения прав человека с учетом того, что этот режим будет горизонтальным, то есть не будет быть направлен только против России", - сказал министр.Кроме того, предупредил Ди Майо, существует "необходимость в прочной правовой базе" для составления списков лиц, подпадающих под санкции, и "будет важно определить временные рамки любых мер, чтобы избежать опасности контрпродуктивных шагов".Вместе с тем, заявил Ди Майо, Италия "считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией". В этом контексте, заключил Ди Майо, страна подчеркивает важность визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и предстоящего обсуждения российской тематики в рамках Совета министров иностранных дел и Совета Европы в феврале и марте.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

россия

москва

германия

италия

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россия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет европы, дмитрий песков, москва, германия, шереметьево (аэропорт), италия, в мире