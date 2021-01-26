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В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному
В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному
Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T01:01
2021-01-26T01:01
россия
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет европы
дмитрий песков
москва
германия
шереметьево (аэропорт)
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая на Совете иностранных дел ЕС в Брюсселе.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном."Италия поддержала отдельные ограничительные меры, принятые ЕС после отравления Навального, как часть режима санкций в отношении химического оружия. Мы готовы оценить дальнейшие индивидуальные меры в рамках нового режима соблюдения прав человека с учетом того, что этот режим будет горизонтальным, то есть не будет быть направлен только против России", - сказал министр.Кроме того, предупредил Ди Майо, существует "необходимость в прочной правовой базе" для составления списков лиц, подпадающих под санкции, и "будет важно определить временные рамки любых мер, чтобы избежать опасности контрпродуктивных шагов".Вместе с тем, заявил Ди Майо, Италия "считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией". В этом контексте, заключил Ди Майо, страна подчеркивает важность визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и предстоящего обсуждения российской тематики в рамках Совета министров иностранных дел и Совета Европы в феврале и марте.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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россия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет европы, дмитрий песков, москва, германия, шереметьево (аэропорт), италия, в мире

В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному

01:01 26.01.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия "готова рассмотреть" дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за предполагаемое отравление и арест Алексея Навального, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая на Совете иностранных дел ЕС в Брюсселе.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

"Задержание Алексея Навального хотя нас и не удивило, стало источником серьезной озабоченности, а также еще одним признаком политизации судебной системы в России. Арест стал еще более серьезным событием после отравления Навального, чудовищного преступления и тяжелого нарушения международного закона о химическом оружии. Мы ожидаем, что Москва вместе с экспертами ОЗХО проведет тщательное и прозрачное расследование", - сказал Ди Майо, которого цитирует агентство askanews.

"Италия поддержала отдельные ограничительные меры, принятые ЕС после отравления Навального, как часть режима санкций в отношении химического оружия. Мы готовы оценить дальнейшие индивидуальные меры в рамках нового режима соблюдения прав человека с учетом того, что этот режим будет горизонтальным, то есть не будет быть направлен только против России", - сказал министр.
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Кроме того, предупредил Ди Майо, существует "необходимость в прочной правовой базе" для составления списков лиц, подпадающих под санкции, и "будет важно определить временные рамки любых мер, чтобы избежать опасности контрпродуктивных шагов".
Вместе с тем, заявил Ди Майо, Италия "считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией". В этом контексте, заключил Ди Майо, страна подчеркивает важность визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и предстоящего обсуждения российской тематики в рамках Совета министров иностранных дел и Совета Европы в феврале и марте.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
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