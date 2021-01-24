https://ria.ru/20210124/sanktsii-1594389472.html

Чехия поддержит расширение санкций против России из-за Навального

Чехия поддержит расширение санкций против России из-за Навального

Чехия на совещании руководителей МИД стран Евросоюза в понедельник поддержит расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T19:27

2021-01-24T19:27

2021-01-24T19:27

томаш петршичек

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

чехия

в мире

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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Чехия на совещании руководителей МИД стран Евросоюза в понедельник поддержит расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту блогера Алексея Навального, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.Ранее министр в своем микроблоге в Twitter осудил арест Навального и задержание ряда участников субботних демонстраций в его поддержку в различных городах России.По словам главы МИД, в перспективном плане Чехия должна была бы пересмотреть в целом отношения с РФ, включая экономические.Отвечая на вопрос о том, будет ли он приглашать в МИД в связи с событиями в РФ посла России в Праге, Петршичек сказал, что обсудит с коллегами эту тему с оглядкой на существующую эпидемиологическую ситуацию. Сам министр в настоящее время болен коронавирусом и находится в изоляции.Арест Навального и задержание ряда участников субботних демонстраций в его поддержку в ходе выступления в воскресенье в ТВ Prima осудил также первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594060543.html

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томаш петршичек, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), чехия, в мире