https://ria.ru/20210125/chekhiya-1594561784.html

Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального

Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального

Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:29

2021-01-25T23:29

2021-01-25T23:29

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

мид чехии

дмитрий песков

москва

германия

прага

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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в понедельник вечером журналистам глава МИД Томаш Петршичек.Глава чешского МИД в настоящее время болен коронавирусом, поэтому не смог в понедельник принять участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой министры пытались найти общий подход к ситуации вокруг Навального. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кроме прочего, намерен обсудить эту тему по время посещения Москвы в начале февраля.Комментарием посольства России в Праге на приглашение посла в МИД Чехии РИА Новости пока не располагает.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

германия

прага

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T23:29 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, мид чехии, дмитрий песков, москва, германия, прага, в мире