Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального
© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в понедельник вечером журналистам глава МИД Томаш Петршичек.
"Что касается нашей реакции, то мы хотим получить от господина посла Змеевского объяснение задержания (Навального) и насильственного подавления протестов и сообщим ему нашу позицию в этом деле", - сказал Петршичек.
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Глава чешского МИД в настоящее время болен коронавирусом, поэтому не смог в понедельник принять участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой министры пытались найти общий подход к ситуации вокруг Навального. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кроме прочего, намерен обсудить эту тему по время посещения Москвы в начале февраля.
"Перевесило (на встрече глав МИД ЕС) стремление добиваться моментального освобождения Алексея Навального прямо в Москве. Как я предполагаю, если это не удастся, то мы снова вернемся к дебатам о санкциях. Евросоюз должен (при этом) использовать то давление, которое ему позволяет его экономическая сила", - добавил Петршичек.
Комментарием посольства России в Праге на приглашение посла в МИД Чехии РИА Новости пока не располагает.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.