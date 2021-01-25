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Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального
Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального
Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:29
2021-01-25T23:29
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
мид чехии
дмитрий песков
москва
германия
прага
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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в понедельник вечером журналистам глава МИД Томаш Петршичек.Глава чешского МИД в настоящее время болен коронавирусом, поэтому не смог в понедельник принять участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой министры пытались найти общий подход к ситуации вокруг Навального. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кроме прочего, намерен обсудить эту тему по время посещения Москвы в начале февраля.Комментарием посольства России в Праге на приглашение посла в МИД Чехии РИА Новости пока не располагает.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, мид чехии, дмитрий песков, москва, германия, прага, в мире

Посла России вызовут в МИД Чехии из-за событий вокруг Навального

23:29 25.01.2021
 
© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Посол России в Праге Александр Змеевский будет приглашен в МИД Чехии по вопросу ареста Алексея Навального и прошедших несогласованных акций в РФ, сообщил в понедельник вечером журналистам глава МИД Томаш Петршичек.

"Что касается нашей реакции, то мы хотим получить от господина посла Змеевского объяснение задержания (Навального) и насильственного подавления протестов и сообщим ему нашу позицию в этом деле", - сказал Петршичек.

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Глава чешского МИД в настоящее время болен коронавирусом, поэтому не смог в понедельник принять участие во встрече глав МИД стран Евросоюза, на которой министры пытались найти общий подход к ситуации вокруг Навального. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кроме прочего, намерен обсудить эту тему по время посещения Москвы в начале февраля.

"Перевесило (на встрече глав МИД ЕС) стремление добиваться моментального освобождения Алексея Навального прямо в Москве. Как я предполагаю, если это не удастся, то мы снова вернемся к дебатам о санкциях. Евросоюз должен (при этом) использовать то давление, которое ему позволяет его экономическая сила", - добавил Петршичек.

Комментарием посольства России в Праге на приглашение посла в МИД Чехии РИА Новости пока не располагает.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзМИД ЧехииДмитрий ПесковМоскваГерманияПрагаВ мире
 
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