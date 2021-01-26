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МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T04:02
2021-01-26T06:53
россия
жозеп боррель
мид словакии
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
дмитрий песков
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ПРАГА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.По мнению главы МИД Словакии, эта тема должна стать основной во время визита в Москву в начале февраля руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его встреча с Сергеем Лавровым намечена на 5 февраля."Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций. Но если (в России. — Прим. ред.) проявится стремление полностью отстранить Навального от политической жизни, то для ЕС это будет новой ситуацией", — добавил Корчок.МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, позднее Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск блогера задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.
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россия, жозеп боррель, мид словакии, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, москва, германия, прага, в мире

МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России

04:02 26.01.2021 (обновлено: 06:53 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

"Мы хотим обращаться с таким инструментом, как санкции, осторожно, хотим дать место справедливому судебному процессу (в отношении блогера Алексея Навального. — Прим. ред.)", — сказал словацкий дипломат.

По мнению главы МИД Словакии, эта тема должна стать основной во время визита в Москву в начале февраля руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его встреча с Сергеем Лавровым намечена на 5 февраля.
"Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций. Но если (в России. — Прим. ред.) проявится стремление полностью отстранить Навального от политической жизни, то для ЕС это будет новой ситуацией", — добавил Корчок.
МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, позднее Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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В МИД Италии заявили о готовности рассмотреть санкции по Навальному
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск блогера задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.
 
РоссияЖозеп БоррельМИД СловакииСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваГерманияПрагаВ мире
 
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