https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594569014.html

МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России

МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России

Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T04:02

2021-01-26T04:02

2021-01-26T06:53

россия

жозеп боррель

мид словакии

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

дмитрий песков

москва

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ПРАГА, 26 янв — РИА Новости. Евросоюз хочет быть острожным с санкциями против Москвы, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок после окончания заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.По мнению главы МИД Словакии, эта тема должна стать основной во время визита в Москву в начале февраля руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его встреча с Сергеем Лавровым намечена на 5 февраля."Евросоюз намерен доказать, что не хочет бесконечно опираться лишь на политику санкций. Но если (в России. — Прим. ред.) проявится стремление полностью отстранить Навального от политической жизни, то для ЕС это будет новой ситуацией", — добавил Корчок.МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, позднее Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск блогера задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.

https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594565000.html

россия

москва

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россия, жозеп боррель, мид словакии, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, москва, германия, прага, в мире