https://ria.ru/20210112/pauls-1592549549.html

Биография Раймонда Паулса

Биография Раймонда Паулса

Советский и латышский композитор, пианист, аранжировщик и продюсер Раймонд Вольдемарович Паулс (Raimonds Pauls) родился 12 января 1936 года в Риге (Латвия). РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:27

2021-01-12T00:27

2021-01-12T00:27

рига

раймонд паулс

справки

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Советский и латышский композитор, пианист, аранжировщик и продюсер Раймонд Вольдемарович Паулс (Raimonds Pauls) родился 12 января 1936 года в Риге (Латвия).Его отец был музыкантом-любителем, играл на ударных инструментах в самодеятельном оркестре "Михаво", работал на Ильцюгемской стекольной фабрике. С трех лет Раймонд Паулс посещал детский сад Первого музыкального института, где и началось музыкальное образование будущего композитора.В 1946 году он поступил в Музыкальную среднюю специальную школу при Латвийской государственной консерватории.В 1953 году стал студентом исполнительского отделения Латвийской государственной консерватории, которую окончил в 1958 году. В 1962-1965 годах обучался композиции в Латвийской консерватории под руководством композитора Яниса Иванова.Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах профсоюзных клубах автодорожников, медработников и концертмейстером в филармонии.В 1958 году он был принят в Рижский эстрадный оркестр, выступал с концертами в Грузии, Армении, на Украине. В 1964-1971 годах Паулс был художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра Латвийской государственной филармонии. В этот период он написал свои первые получившие широкую известность песни на слова Альфреда Круклиса "Мы встретились в марте", "Зимний вечер", "Старая береза". В 1960-х вышла первая песенная пластинка Паулса с участием латвийских исполнителей.В 1973-1978 годах он был художественным руководителем инструментального ансамбля "Модо".В 1982 году стал главным редактором музыкальных передач Латвийского радио.Известность композитору принесла в 1975 году песня "Листья желтые", в течение пяти следующих лет создал еще несколько шлягеров, среди которых были песни "Подберу музыку", "Танец на барабане" на стихи Андрея Вознесенского.Совместно с поэтом-песенником Ильей Резником Паулс написал шлягер "Маэстро", который прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Постоянными исполнителями песен Паулса и Резника стали Алла Пугачева ("Старинные часы", "Эй вы там, наверху", "Делу время" и др.), Лайма Вайкуле ("Еще не вечер", "Вернисаж", "Чарли" и др.), Валерий Леонтьев ("Верооко", "После праздника", "Гиподинамия" и др.).В то же время Паулс сотрудничал с Николаем Зиновьевым ("Зеленый свет", "Диалог", "Комета Галлея" и др.), Михаилом Таничем ("Притяжение любви", "Три минуты", "Карусель", "Бархатный сезон"), Андреем Вознесенским ("Полюбите пианиста", "Затменье сердца" и др.). Песня "Миллион алых роз" на стихи Вознесенского в исполнении Аллы Пугачевой была переведена на многие языки мира.Паулсом были созданы мюзиклы "Сестра Керри", "Шерлок Холмс", "Лео. Последняя богема". Он написал музыку для ряда фильмов и спектаклей. Среди них – комедия "Три плюс два" (1963), приключенческая комедия "Слуги дьявола" (1971), исторический фильм "Стрелы Робин Гуда" (1975), детектив "Смерть под парусом" (1976), драма "Театр" (1978), социальная драма "Жаворонки" (1980), сериал "Долгая дорога в дюнах" (1980-1981), триллер "Двойной капкан" (1986) и др. Раймонд Паулс был инициатором международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и "Новая волна". В 1985 году он был избран депутатом Верховного Совета Латвии, в 1989 году – народным депутатом СССР. В 1988 году композитор стал председателем Государственного комитета Латвии по культуре, а с ноября 1989 года по 1991 год возглавлял Министерство культуры Латвийской ССР. После распада СССР, в 1991-1993 годах Паулс вновь занимал пост министра культуры в правительстве независимой Латвии.В 1993-1998 годах он был советником по вопросам культуры при президенте Латвии Гунтисе Улманисе.В марте 1998 года Паулс стал председателем созданной им "Новой партии", был избран депутатом 7-го сейма (парламента) Латвии от "Новой партии", работал в комиссиях по образованию, культуре и науке, ревизионной; в 2002 и 2006 годах переизбирался депутатом сейма уже от "Народной партии". В 1999 году "Новая партия" выдвинула кандидатуру Паулса на пост президента Латвии. Успешно пройдя все предварительные туры, Раймонд Паулс решил снять свою кандидатуру. В феврале 2009 года Раймонд Паулс принял решение больше не участвовать в парламентских и муниципальных выборах. Он сообщил о своем намерении не продолжать активную политическую деятельность и сосредоточиться на музыке. В 2012 году вышел музыкальный альбом Паулса и поэта Евгения Евтушенко "Дай, Бог" (Dai, Bog), в 2013 году – песенный альбом вокальной поп-группы Dzeguzīte ("Кукушечка") Lidojums ar gaisa balonu ("Полет на воздушном шаре") с 50 новыми песнями Раймонда Паулса. В 2014 году певец Зигфридс Муктупавелс вместе с маэстро записал Ziemassvētku albumu ("Рождественский альбом"). В 2015 году сотрудничество музыкантов продолжилось в рамках группы bet bet в альбоме Vasara nebeigsies nekad ("Лето не закончится никогда").В 2015 году написал музыку для группы Triānas parks ("Парк Трианы").В 2014 году продолжил сотрудничество с Рижским театром русской драмы в спектакле Odesa – burvīgā pilsēta ("Одесса, город колдовской").В 2000-х годах Паулс как композитор принял участие в создании фильмов "Тетушки" (2013), "Ромео и Джульетта" (Romeo un Džuljeta, 2015), Hotel Latvia (2018), Oma (2019). В декабре 2020 года стало известно, что песня Паулса "Миллион алых роз" будет использована в версиях для домашнего просмотра и на кинопорталах в американском компьютерном анимационном фильме "Душа" студии Pixar. Паулс ведет активную концертную деятельность. В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие концерты Паулса были отменены, однако летом в Юрмале состоялся его концерт с Биг-бендом Латвийского радио и струнной группой оркестра Sinfonietta Rīga.Раймонд Паулс – народный артист Латвийской ССР (1976), народный артист СССР (1985).Лауреат премии Ленинского комсомола Латвийской ССР (1970), Государственной премии Латвийской ССР (1977), премии Ленинского комсомола (1981).Он является командором (1995) и гранд-офицером (2016) латвийского ордена Трех звезд и награжден латвийским Крестом Признания (2008). Среди наград иностранных государств – шведский орден Полярной звезды (рыцарь 1 класса, 1997), армянский орден Почета (2013), грузинский орден Чести (2017). В 2010 году Паулс был удостоен российского ордена Почета.В 2020 году он стал обладателем японского ордена Восходящего солнца.В 2000 году Паулс получил Большой музыкальный приз Латвии. В 2008 году композитору была вручена Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда". Именем Паулса был назван один из самолетов латвийской пилотажной группы Baltic Bees Jet Team. Раймонд Паулс женат на Светлане Епифановой. У супругов есть дочь. Сестра композитора Едите Паулы-Вигнере – известная художница по гобеленам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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рига, раймонд паулс, справки