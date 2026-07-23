Рейтинг@Mail.ru
Сейм Латвии запретил исполнять песни "подсанкционных" авторов - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 23.07.2026
Сейм Латвии запретил исполнять песни "подсанкционных" авторов

Delfi.lv: сейм Латвии запретил исполнять песни подсанкционных авторов

CC BY-SA 2.0 / Saeima / 15.septembra Saeimas sēdeЗаседание сейма Латвии.
Заседание сейма Латвии. - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Saeima / 15.septembra Saeimas sēde
Заседание сейма Латвии.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза.
  • Под запрет попали восемь песен композитора Раймонда Паулса, так как они исполнялись подсанкционными российскими исполнителями.
  • Депутат Чеслав Батня пояснил, что если автор подвергается санкциям, то музыку Паулса нельзя исполнять, но ее можно послушать на YouTube.
МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза, при этом под запрет попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса, сообщает Delfi.lv.
Большинство членов парламента Латвии поддержали во вторник во втором чтении предложение депутата Артурса Бутанса (партия "Национальное объединение") о закреплении в Законе об электронных СМИ положения, что программы и трансляции электронных СМИ не могут включать музыкальные произведения, написанные лицами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции, сообщает Delfi.lv.
При этом под санкциями оказались восемь песен композитора Раймонда Паулса, так как они исполнялись "подсанкционными" российскими исполнителями.
"Как это возможно? Партия "Национальное объединение" исключает из репертуара (радиостанций, - ред.) восемь песен маэстро", — возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.
Депутат Чеслав Батня (партия "Объединенный список") пояснил, что если автор подвергается санкциям, то музыку Паулса нельзя исполнять.
"Вы абсолютно правы. Если автор (текста или песни - ред.) находится под санкциями, а это музыка Паулса, то да, исполнить ее будет невозможно. Но если вы хотите послушать, то вы можете зайти домой на YouTube, ввести "Raimonds Pauls", текст песни, и сможете послушать. Вы ничего не потеряете в жизни", — сказал Батня.
В последние годы Латвия ввела санкции против большого количества российских певцов, музыкантов и поэтов. Народный артист РФ Олег Газманов, комментируя введение против него санкций, заявил в интервью РИА Новости, что "наложил" на эти ограничения, отметив, что главное для него - писать песни для своего народа и выступать в родной стране.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Латвия запретила импорт книг, игрушек, спорттоваров и одежды из России
Вчера, 19:36
 
В миреЛатвияРоссияСССРРаймонд ПаулсОлег ГазмановАлла ПугачеваYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала