Сейм Латвии запретил исполнять песни "подсанкционных" авторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза.

Под запрет попали восемь песен композитора Раймонда Паулса, так как они исполнялись подсанкционными российскими исполнителями.

Депутат Чеслав Батня пояснил, что если автор подвергается санкциям, то музыку Паулса нельзя исполнять, но ее можно послушать на YouTube.

МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза, при этом под запрет попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса, сообщает Delfi.lv.

Большинство членов парламента Латвии поддержали во вторник во втором чтении предложение депутата Артурса Бутанса (партия "Национальное объединение") о закреплении в Законе об электронных СМИ положения, что программы и трансляции электронных СМИ не могут включать музыкальные произведения, написанные лицами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции, сообщает Delfi.lv.

При этом под санкциями оказались восемь песен композитора Раймонда Паулса , так как они исполнялись "подсанкционными" российскими исполнителями.

"Как это возможно? Партия "Национальное объединение" исключает из репертуара (радиостанций, - ред.) восемь песен маэстро", — возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

Депутат Чеслав Батня (партия "Объединенный список") пояснил, что если автор подвергается санкциям, то музыку Паулса нельзя исполнять.

"Вы абсолютно правы. Если автор (текста или песни - ред.) находится под санкциями, а это музыка Паулса, то да, исполнить ее будет невозможно. Но если вы хотите послушать, то вы можете зайти домой на YouTube, ввести "Raimonds Pauls", текст песни, и сможете послушать. Вы ничего не потеряете в жизни", — сказал Батня.

В последние годы Латвия ввела санкции против большого количества российских певцов, музыкантов и поэтов. Народный артист РФ Олег Газманов, комментируя введение против него санкций, заявил в интервью РИА Новости, что "наложил" на эти ограничения, отметив, что главное для него - писать песни для своего народа и выступать в родной стране.