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В Латвии возмутились запретом написанных на русском песен на музыку Паулса - РИА Новости, 30.07.2026
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16:05 30.07.2026
В Латвии возмутились запретом написанных на русском песен на музыку Паулса

Жителей Латвии возмутил запрет написанных на русском песен на музыку Паулса

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза, в список попали хиты композитора Раймонда Паулса.
  • Жителей Латвии возмутил запрет песен Раймонда Паулса на русском языке.
  • Пользователи в комментариях выражают мнение, что песни Паулса являются гордостью Латвии и частью ее культурного наследия.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жителей Латвии возмутил запрет написанных на русском языке песен на музыку советского латвийского композитора Раймонда Паулса, выяснило РИА Новости, изучив комментарии в интернете на латышском языке.
Ранее парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Под запрет, в частности, попали композиции "Миллион алых роз", "Вернисаж", "Маэстро", "Старинные часы", "Делу - время" и "Без меня".
Одна из дискуссий по этому поводу развернулась в комментариях к посту в Facebook* депутата от партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса, который назвал противников музыки Паулса "не просто идиотами, а преступниками".
"Мы выросли с его музыкой. Его музыка звучит на разных языках. Нужно остановить это кошмар и абсурд", - призвал депутат.
Пользователи в основном его поддержали, отмечая, что песни Паулса являются гордостью Латвии и частью ее культурного наследия. "Здесь я согласен с тобой, Шлесерс: эти молодые политики, такие как из партий "Новое Единство" и "Прогрессивные", разрушают ценности латвийской культурной истории, из-за чего во время национальных праздников больше не слышны наши прекрасные латвийские народные песни, и поэтому они дошли до Раймонда Паулса. У Паулса прекрасная музыка, в ней есть мелодия. У Раймонда Паулса есть прекрасные поп-песни, и он также участвовал в наших латвийских песенных фестивалях", - отмечает пользователь Петерис Капт.
Он предположил, что молодые депутаты "хотят уничтожить все ценности нашей латвийской культурной истории и ввести некую поп-музыку в американском стиле, которая совершенно не соответствует нашим латвийским национальным ценностям".
"Боже мой, идиоты уже нападают на песни Паулса... Нет абсолютно ничего святого!!!" — добавила пользовательница Зигрида Подниеце.
"Все песни Раймонда Паулса замечательные, и их не нужно делить (на заппрещенные и разрешенные, - ред.). Интересно, вы также списываете со счетов своих родителей и бабушек с дедушками? Они родились в советские годы, все говорят и знают русский язык. Язык здесь ни при чем, Латвия не всегда была свободной, она была под властью поляков, шведов, немцев, так что, может, нам стоит запретить и эти языки? Больные люди!" — добавляет Сильвия Садовска.
"Лично меня язык не смущает. Правительство и наши депутаты намеренно разжигают ненависть и хотят втянуть Латвию в войну, чтобы потом списать деньги, потраченные на войну", — признаётся Юрис Стамерс.
Некоторые латыши возмутились, что депутаты заняты борьбой с культурой вместо того, чтобы решать реальные проблемы. "Видно, что Сейму больше нечем заняться... Было бы лучше заняться решением реальных проблем страны, вместо того чтобы просто сидеть сложа руки и заниматься музыкой... За что вам платить зарплату? За это???" — пишет Ивета Генде.
"У Сейма (парламента) больше нет к чему докопаться, тратят время на дебаты о композиторах! Невозможно представить себе большей страны идиотов! Просто позор этим некомпетентным членам Сейма! Дальше некуда!" — комментирует Дзинтра Кведере. Пользователь Игорс Балинс отметил, что вся Юрмала "наполнена русской музыкой". "А они запрещают Паулса... Памятник Пушкину снесли — книги потом будут сжигать!" — возмутился местный житель Игорс Балинс.
Некоторые латыши и вовсе перешли на эмоции. "Их (депутатов, - ред.) нужно отправить в сумасшедший дом", — предлагает Бронислава Крауса. "За все свои 70 лет я не видел более глупого сейма (парламент)", — пишет некий Андрис Бир.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Ямпольская прокомментировала запрет песен Паулса в Латвии
Вчера, 14:16
 
В миреЛатвияРоссияЮрмалаРаймонд ПаулсАлла ПугачеваЛайма ВайкулеFacebook
 
 
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