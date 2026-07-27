РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Запрет исполнения песен на русском языке в Прибалтике - это что-то из "жизни вурдалаков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также обратила внимание на ситуацию на Украине, где за публичное воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений в заведениях торговли, общепита и сферы услуг юридическим лицам грозят штрафы до 170 тысяч гривен.