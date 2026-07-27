Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала запрет русских песен в Прибалтике - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 27.07.2026
Захарова прокомментировала запрет русских песен в Прибалтике

Захарова сравнила запрет русских песен в Прибалтике с "жизнью вурдалаков"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запрет исполнения песен на русском языке в Прибалтике - это что-то из "жизни вурдалаков", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Запрет исполнения песен на русском языке в Прибалтике - это что-то из "жизни вурдалаков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двадцать третьего июля сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза, при этом под запрет попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса.
"В Прибалтике буквально на днях пришла новость о том, что теперь нельзя петь песни на русском языке. В список попали те, которые сделали их же исполнителей, являющихся сейчас общественными деятелями, звездами... И теперь эти песни запрещены к исполнению. Это действительно из жизни вурдалаков", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат также обратила внимание на ситуацию на Украине, где за публичное воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений в заведениях торговли, общепита и сферы услуг юридическим лицам грозят штрафы до 170 тысяч гривен.
Указатель на улицу Дерибасовская в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В Одессе рассмотрят проект о запрете русского языка в общественных местах
1 июля, 15:09
 
ПрибалтикаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала