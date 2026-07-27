Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запрет исполнения песен на русском языке в Прибалтике - это что-то из "жизни вурдалаков", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Запрет исполнения песен на русском языке в Прибалтике - это что-то из "жизни вурдалаков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двадцать третьего июля сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза, при этом под запрет попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса.
"В Прибалтике буквально на днях пришла новость о том, что теперь нельзя петь песни на русском языке. В список попали те, которые сделали их же исполнителей, являющихся сейчас общественными деятелями, звездами... И теперь эти песни запрещены к исполнению. Это действительно из жизни вурдалаков", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат также обратила внимание на ситуацию на Украине, где за публичное воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений в заведениях торговли, общепита и сферы услуг юридическим лицам грозят штрафы до 170 тысяч гривен.