Паулс прокомментировал запрет на исполнение своих песен в Латвии

Ранее парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Под запрет, в частности, попали композиции "Миллион алых роз", "Вернисаж", "Маэстро", "Старинные часы", "Делу - время" и "Без меня".

"Этот вопрос уже снят. Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает", - сказал он, отвечая на вопрос о запрете на исполнение его песен в Латвии.