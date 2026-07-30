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Паулс прокомментировал запрет на исполнение своих песен в Латвии - РИА Новости, 30.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:32 30.07.2026 (обновлено: 15:59 30.07.2026)
Паулс прокомментировал запрет на исполнение своих песен в Латвии

Паулс заявил, что ему никто не запрещает исполнять свои произведения в Латвии

© РИА Новости / Оксана ДжаданРаймонд Паулс
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Оксана Джадан
Раймонд Паулс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза, среди которых хиты композитора Раймонда Паулса.
  • Раймонд Паулс заявил, что лично ему никто ничего не запрещает и что информация о запрете на исполнение его песен была искажена.
  • Паулс сообщил, что сам принял решение взять творческую паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс, комментируя запрет латвийских властей на исполнение некоторых его композиций, заявил РИА Новости, что лично ему никто ничего не запрещает.
Ранее парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Под запрет, в частности, попали композиции "Миллион алых роз", "Вернисаж", "Маэстро", "Старинные часы", "Делу - время" и "Без меня".
"Этот вопрос уже снят. Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает", - сказал он, отвечая на вопрос о запрете на исполнение его песен в Латвии.
Во вторник Паулс сообщил РИА Новости, что сам принял решение взять творческую паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем.
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