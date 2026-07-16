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В Латвии пожаловались на Пушкина и Чехова - РИА Новости, 16.07.2026
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06:58 16.07.2026
В Латвии пожаловались на Пушкина и Чехова

Историк Зельче: Пушкин и Чехов лучше известны в Латвии, чем местные писатели

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция литографии портрета Александра Пушкина
Репродукция литографии портрета Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Репродукция литографии портрета Александра Пушкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета Вита Зельче заявила, что Александр Пушкин и Антон Чехов более известны в Латвии, чем некоторые местные деятели культуры.
  • Результаты социологических опросов свидетельствуют о сильном влиянии русской культуры в Латвии.
  • Знание русской культуры более характерно для старшего поколения и людей с высоким уровнем образования, но и молодежь знает Пушкина лучше, чем многих латышских деятелей культуры.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Русские писатели Александр Пушкин и Антон Чехов лучше известны в Латвии, чем местные деятели культуры, заявила директор магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета, доктор исторических наук Вита Зельче со ссылкой на данные социологических опросов.
"Пушкин в Латвии более известен, чем (латвийский композитор - ред.) Раймонд Паулс или (собиратель латышского фольклора XIX века - ред.) Кришьянис Барон. Аналогичная картина наблюдается и в отношении других классиков русской литературы. Антон Чехов и Федор Достоевский более известны, чем (латышские поэты XX века - ред.) Имант Зиедонис и Ояр Вациетис", - заявила Зельче в программе "Пресс-клуб" на латвийском телеканале TV24.
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По словам ученой, был проведен опрос о том, что латыши знают о различных деятелях культуры, и результаты ее удивили.
"Эти результаты свидетельствуют о том, что Латвия по-прежнему живет в пространстве, где очень сильно влияние русской культуры", - констатировала она.
Зельче отмечает, что старшее поколение значительно лучше знакомо с русскими деятелями культуры. Эти знания также более характерны для людей с более высоким уровнем образования. Однако, по ее словам, исследование выявило, что и среди молодежи латыши знают Пушкина даже лучше, чем русские.
По ее мнению, эти результаты показывают, что русская культура очень глубоко укоренилось в латвийской культурной памяти.
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