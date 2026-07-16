В Латвии пожаловались на Пушкина и Чехова

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета Вита Зельче заявила, что Александр Пушкин и Антон Чехов более известны в Латвии, чем некоторые местные деятели культуры.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о сильном влиянии русской культуры в Латвии.

Знание русской культуры более характерно для старшего поколения и людей с высоким уровнем образования, но и молодежь знает Пушкина лучше, чем многих латышских деятелей культуры.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Русские писатели Александр Пушкин и Антон Чехов лучше известны в Латвии, чем местные деятели культуры, заявила директор магистерской программы по коммуникационным наукам Латвийского университета, доктор исторических наук Вита Зельче со ссылкой на данные социологических опросов.

"Пушкин в Латвии более известен, чем (латвийский композитор - ред.) Раймонд Паулс или (собиратель латышского фольклора XIX века - ред.) Кришьянис Барон. Аналогичная картина наблюдается и в отношении других классиков русской литературы. Антон Чехов и Федор Достоевский более известны, чем (латышские поэты XX века - ред.) Имант Зиедонис и Ояр Вациетис", - заявила Зельче в программе "Пресс-клуб" на латвийском телеканале TV24

По словам ученой, был проведен опрос о том, что латыши знают о различных деятелях культуры, и результаты ее удивили.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что Латвия по-прежнему живет в пространстве, где очень сильно влияние русской культуры", - констатировала она.

Зельче отмечает, что старшее поколение значительно лучше знакомо с русскими деятелями культуры. Эти знания также более характерны для людей с более высоким уровнем образования. Однако, по ее словам, исследование выявило, что и среди молодежи латыши знают Пушкина даже лучше, чем русские.

По ее мнению, эти результаты показывают, что русская культура очень глубоко укоренилось в латвийской культурной памяти.