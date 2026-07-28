Краткий пересказ от РИА ИИ Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности.

Он уточнил, что взял паузу на время лечения и не собирается завершать карьеру.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о якобы завершении концертной деятельности, уточнив, что лишь взял паузу на время лечения.

Ранее Паулс рассказал РИА Новости, что отменил свое выступление 3 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале из-за проблем со здоровьем, после чего ряд СМИ сообщил, что композитор якобы завершил концертную деятельность.

"Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет", - сказал он.