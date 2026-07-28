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Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности - РИА Новости, 28.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:18 28.07.2026
Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности

Композитор Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Раймонд Паулс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности.
  • Он уточнил, что взял паузу на время лечения и не собирается завершать карьеру.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о якобы завершении концертной деятельности, уточнив, что лишь взял паузу на время лечения.
Ранее Паулс рассказал РИА Новости, что отменил свое выступление 3 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале из-за проблем со здоровьем, после чего ряд СМИ сообщил, что композитор якобы завершил концертную деятельность.
"Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет", - сказал он.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народного артиста СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989–1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
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