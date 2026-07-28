Краткий пересказ от РИА ИИ
- Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности.
- Он уточнил, что взял паузу на время лечения и не собирается завершать карьеру.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о якобы завершении концертной деятельности, уточнив, что лишь взял паузу на время лечения.
"Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет", - сказал он.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народного артиста СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989–1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.