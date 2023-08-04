https://ria.ru/20230804/pauls-1888163514.html

Умерла жена Раймонда Паулса

Умерла жена Раймонда Паулса - РИА Новости, 04.08.2023

Умерла жена Раймонда Паулса

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни скончалась Лана Паула (Светлана Епифанова), лингвист и жена композитора Раймонда Паулса, сообщает портал Santa.lv со... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:21

шоубиз

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раймонд паулс

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В возрасте 84 лет после тяжелой болезни скончалась Лана Паула (Светлана Епифанова), лингвист и жена композитора Раймонда Паулса, сообщает портал Santa.lv со ссылкой на внучку звездной пары Анну-Марию. Отмечается, что она разместила пост на своей закрытой странице в соцсети. "Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром", — поделилась Анна-Мария.В комментариях пользователи оставили слова соболезнования семье, в том числе певица Динара Рудане, теледива Яна Дулевска и другие известные личности.Лана Паула и Раймонд Паулс были вместе более 60 лет. Супруга внесла огромный вклад в творческую жизнь композитора. Ей же музыкант посвятил песню "Lana".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, раймонд паулс