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Умерла жена Раймонда Паулса - РИА Новости, 04.08.2023
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Шоубиз
 
13:21 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/pauls-1888163514.html
Умерла жена Раймонда Паулса
Умерла жена Раймонда Паулса - РИА Новости, 04.08.2023
Умерла жена Раймонда Паулса
В возрасте 84 лет после тяжелой болезни скончалась Лана Паула (Светлана Епифанова), лингвист и жена композитора Раймонда Паулса, сообщает портал Santa.lv со... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:21
2023-08-04T13:21
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В возрасте 84 лет после тяжелой болезни скончалась Лана Паула (Светлана Епифанова), лингвист и жена композитора Раймонда Паулса, сообщает портал Santa.lv со ссылкой на внучку звездной пары Анну-Марию. Отмечается, что она разместила пост на своей закрытой странице в соцсети. &quot;Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром&quot;, — поделилась Анна-Мария.В комментариях пользователи оставили слова соболезнования семье, в том числе певица Динара Рудане, теледива Яна Дулевска и другие известные личности.Лана Паула и Раймонд Паулс были вместе более 60 лет. Супруга внесла огромный вклад в творческую жизнь композитора. Ей же музыкант посвятил песню "Lana".
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новости шоу-бизнеса, раймонд паулс
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Раймонд Паулс
Умерла жена Раймонда Паулса

В возрасте 84 лет не стало Ланы Паулы, жены композитора Раймонда Паулса

© РИА Новости / П. Кассин | Перейти в медиабанкКомпозитор Раймонд Паулс и его жена Лана. 1989
Композитор Раймонд Паулс и его жена Лана. 1989 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / П. Кассин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В возрасте 84 лет после тяжелой болезни скончалась Лана Паула (Светлана Епифанова), лингвист и жена композитора Раймонда Паулса, сообщает портал Santa.lv со ссылкой на внучку звездной пары Анну-Марию.
Отмечается, что она разместила пост на своей закрытой странице в соцсети.
«

"Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром", — поделилась Анна-Мария.

В комментариях пользователи оставили слова соболезнования семье, в том числе певица Динара Рудане, теледива Яна Дулевска и другие известные личности.
Лана Паула и Раймонд Паулс были вместе более 60 лет. Супруга внесла огромный вклад в творческую жизнь композитора. Ей же музыкант посвятил песню "Lana".
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаРаймонд Паулс
 
 
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