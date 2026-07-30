Ямпольская прокомментировала запрет песен Паулса в Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза, в том числе хиты композитора Раймонда Паулса.
- Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию, заявив, что Латвия "продолжает пилить тот остаток этого сучка, на котором она сама сидит".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская, комментируя запрет исполнения песен композитора Раймонда Паулса в Латвии, заявила, что эта страна продолжает "пилить остаток сучка, на котором она сама сидит".
Ранее парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Раймонда Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Под запрет, в частности, попали композиции "Миллион алых роз", "Вернисаж", "Маэстро", "Старинные часы", "Делу - время" и "Без меня".
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"Латвия только продолжает пилить тот остаток этого сучка, на котором она сама сидит. Поэтому все это и прискорбно, и анекдотично", - сказала Ямпольская журналистам.