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Паулс высказался о запрете на трансляцию своих произведений в Латвии - РИА Новости, 24.07.2026
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20:48 24.07.2026
Паулс высказался о запрете на трансляцию своих произведений в Латвии

Паулс не стал осуждать власти Латвии за запрет на трансляцию своих произведение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Раймонд Паулс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения лиц, находящихся под санкциями страны или Евросоюза.
  • Под запрет попали восемь песен композитора Раймонда Паулса, однако сам он выразил равнодушие к принятому решению.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-глава министерства культуры Латвии и композитор Раймонд Паулс не стал осуждать власти страны за запрет на трансляцию своих произведений, выразив свое равнодушие к принятому решению.
Как сообщало Delfi.lv, Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения, написанные лицами, находящимися под санкциями страны или Евросоюза, при этом под запрет попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса.
"Я не буду комментировать (запрет своих композиций властями Латвии - ред.). Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает", - сообщил Паулс интернет-порталу NEWS.ru.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
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