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Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах
Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах
Одиннадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщили во вторник в ГУ МЧС по региону. По разным... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:40
2020-12-15T07:40
справки
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщили во вторник в ГУ МЧС по региону. По разным данным, спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Ниже приводится справка о пожарах в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах.2020 год17 сентября четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике "Чистый город" в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники.22 мая поздно вечером стало известно, что пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.12 мая пожар произошел в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусной инфекцией – предположительно, из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ. Погибли шесть человек. В этой больнице использовались аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на заводе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"). Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.10 мая поздно вечером произошел пожар в частном хосписе в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. По последним данным, 11 человек погибли. По информации местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. СК назвал вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.9 мая в Москве произошел пожар в 50-й городской больнице, где в том числе лечат пациентов с коронавирусом. Возгорание началось в реанимационной палате. Погибла пациентка, около 300 человек эвакуировали. В этой больнице также использовали аппараты ИВЛ "Авента-М".9 апреля в Москве произошел пожар в пансионате для пожилых людей на 3-й Мякининской улице. Четыре человека погибли, 16 пострадали.2019 год14 декабря произошел пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще семь пострадали.21 июля один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.2018 год23 декабря пациент клинической больницы №2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате. Спасатели эвакуировали 40 человек.2017 год18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое скончались. 15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли два пациента, четыре человека были госпитализированы.28 августа возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП три человека погибли, один пострадал.2016 год15 октября в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Системы пожарной сигнализации сработали, 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения были оперативно эвакуированы. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался.2015 годВ ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека, 70 из них - пациенты. Пожар унес жизни 23 пациентов, 47 удалось спасти.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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353
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РИА Новости
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96
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справки

Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах

07:40 15.12.2020
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщили во вторник в ГУ МЧС по региону. По разным данным, спаслись от 4 до 5 человек до приезда пожарных. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Ниже приводится справка о пожарах в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах.
2020 год
17 сентября четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике "Чистый город" в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники.
22 мая поздно вечером стало известно, что пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.
12 мая пожар произошел в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусной инфекцией – предположительно, из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ. Погибли шесть человек. В этой больнице использовались аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на заводе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"). Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.
10 мая поздно вечером произошел пожар в частном хосписе в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. По последним данным, 11 человек погибли. По информации местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. СК назвал вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.
9 мая в Москве произошел пожар в 50-й городской больнице, где в том числе лечат пациентов с коронавирусом. Возгорание началось в реанимационной палате. Погибла пациентка, около 300 человек эвакуировали. В этой больнице также использовали аппараты ИВЛ "Авента-М".
9 апреля в Москве произошел пожар в пансионате для пожилых людей на 3-й Мякининской улице. Четыре человека погибли, 16 пострадали.
2019 год
14 декабря произошел пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще семь пострадали.
21 июля один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
2018 год
23 декабря пациент клинической больницы №2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате. Спасатели эвакуировали 40 человек.
2017 год
18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое скончались. 15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли два пациента, четыре человека были госпитализированы.
28 августа возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП три человека погибли, один пострадал.
2016 год
15 октября в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Системы пожарной сигнализации сработали, 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения были оперативно эвакуированы. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался.
2015 год
В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека, 70 из них - пациенты. Пожар унес жизни 23 пациентов, 47 удалось спасти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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