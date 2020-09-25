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СК предъявил обвинения по делу пожара в красноярской клинике
Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в Красноярске, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:19
2020-09-25T11:19
пожар в наркологической клинике в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.Семнадцатого сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В СК рассказали, что директор клиники Ольга Бесскровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.
красноярск
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пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

СК предъявил обвинения по делу пожара в красноярской клинике

11:19 25.09.2020
141
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город" Дмитрий Еремин во время судебного заседания
Пациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники Чистый город Дмитрий Еремин во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в Красноярске, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на сайте СК РФ.
Семнадцатого сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В СК рассказали, что директор клиники Ольга Бесскровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.
"Предъявлено обвинение 61-летнему жителю Красноярска в убийстве общеопасным способом четверых пациентов частной наркологической клиники "Чистый город" (пп. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено 45-летней директору частной наркологической клиники в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
200041
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Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
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