СК предъявил обвинения по делу пожара в красноярской клинике
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город" Дмитрий Еремин во время судебного заседания
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в Красноярске, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на сайте СК РФ.
Семнадцатого сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В СК рассказали, что директор клиники Ольга Бесскровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.
"Предъявлено обвинение 61-летнему жителю Красноярска в убийстве общеопасным способом четверых пациентов частной наркологической клиники "Чистый город" (пп. "а,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено 45-летней директору частной наркологической клиники в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.