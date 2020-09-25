https://ria.ru/20200925/pozhar-1577750807.html

СК предъявил обвинения по делу пожара в красноярской клинике

Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в Красноярске, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:19

2020-09-25T11:19

2020-09-25T11:19

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Директору клиники и предполагаемому поджигателю предъявлены обвинения после пожара в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, унесшего жизни четырех пациентов, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.Семнадцатого сентября четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. Пожар произошел из-за поджога, который устроил пациент клиники. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В СК рассказали, что директор клиники Ольга Бесскровная была задержана. По данным следствия, она рассказала, что у организации не было лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара.

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия