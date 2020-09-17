https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363562.html

Двое пострадавших при пожаре в клинике в Красноярске госпитализированы

Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска госпитализированы в ожоговый центр, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T04:27

2020-09-17T04:27

2020-09-17T05:18

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> госпитализированы в ожоговый центр, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Четверо погибших, двое госпитализированы в ожоговый центр", - сказал собеседник агентства.Состояние пострадавших выясняется.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362529.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия