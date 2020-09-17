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Двое пострадавших при пожаре в клинике в Красноярске госпитализированы
Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска госпитализированы в ожоговый центр, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T04:27
2020-09-17T05:18
пожар в наркологической клинике в красноярске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> госпитализированы в ожоговый центр, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Четверо погибших, двое госпитализированы в ожоговый центр", - сказал собеседник агентства.Состояние пострадавших выясняется.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362529.html
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пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

Двое пострадавших при пожаре в клинике в Красноярске госпитализированы

04:27 17.09.2020 (обновлено: 05:18 17.09.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в частной наркологической клинике в Красноярске
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска госпитализированы в ожоговый центр, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Четверо погибших, двое госпитализированы в ожоговый центр", - сказал собеседник агентства.
Состояние пострадавших выясняется.
Ранее МЧС России сообщило, что четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
01:42
Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
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Пожар в наркологической клинике в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
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