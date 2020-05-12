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2020-05-12T10:26
https://ria.ru/20200512/1571305795.html
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
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РИА Новости

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11

10:19 12.05.2020 (обновлено: 10:26 12.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
Пожар в хосписе в Красногорске
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Число жертв пожара в частном пансионате в подмосковном Красногорске увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. Ранее сообщалось о девяти погибших. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не был зарегистрирован.
"Двое скончались, один остается на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких – ред.), число жертв увеличилось до 11", - сказал собеседник агентства.
Частный хоспис в Красногорске после пожара, в результате которого погибли 9 человек
11 мая, 13:13
Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске появилось в Сети
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Следственный комитет России (СК РФ)Пожар в хосписе в КрасногорскеКрасногорскПроисшествия
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