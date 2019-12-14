В Тюмени 12 человек попали в больницу после пожара в наркодиспансере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Двенадцать человек доставлены в больницу после пожара, произошедшего в наркологическом диспансере в Двенадцать человек доставлены в больницу после пожара, произошедшего в наркологическом диспансере в Тюмени , сообщает в субботу пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ, что сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3 в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали.

"Двенадцать человек доставлены в Областную клиническую больницу №1: один после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение, 10 человек в средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение токсикологии, одна пострадавшая в тяжелом состоянии получает всю необходимую медицинскую помощь в ожоговом отделении", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения режима одним из пациентов. Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первой пыталась оказывать помощь. Всего на месте работали семь бригад скорой помощи.

По данным врачей, по состоянию на утро субботы несколько пациентов готовятся к выписке.