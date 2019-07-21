В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В населенном пункте Дарковичи произошло возгорание в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.