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РИА Новости

В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых

Вчера, 08:11
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Дарковичи произошло возгорание в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Пожары в домах престарелых в России в 2013-2017 годах
По его словам, пожар уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.
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