https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

Самые известные серийные убийцы в СССР и России

Самые известные серийные убийцы в СССР и России

РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:09

2020-12-01T17:09

2020-12-01T17:09

справки

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Владимир ИонесянВладимир Ионесян по кличке "Мосгаз" стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Представляясь работником Мосгаза, маньяк свободно заходил в квартиры и убивал хозяев. Первое убийство совершил 20 декабря 1963 года, жертвой стал мальчик 12 лет. Маньяк зарубил ребенка топором (он всегда с собой носил в сумке топор). Позже следствие доказало причастность "Мосгаза" к пяти убийствам, в том числе трех детей. Еще одной жертве нападения маньяка – девочке-подростку удалось выжить. 12 января 1964 года Владимир Ионесян был задержан в Казани на вокзале и доставлен в Москву. 30 января преступник был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, приговор был приведен в исполнение 31 января 1964 года.Андрей ЧикатилоОдин из самых известных советских серийных убийц. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты, а последнее – в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни 53 человека, среди них множество маленьких детей и женщин. Сам он сознался в 56 убийствах, а оперативные источники говорили о 65 эпизодах. В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим; 15 октября его приговорили к смертной казни. Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано. 14 февраля 1994 года он был расстрелян.Сергей ГоловкинПодмосковный серийный маньяк по кличке Фишер – зоотехник Московского конного завода №1 Сергей Головкин совершал убийства в 1984-1992 годах. Он подозревался в 40 изнасилованиях и убийствах мальчиков на территории Московской области.19 октября 1992 года Головкин был задержан. Он дал признательные показания в убийстве 11 детей. 22 августа 1994 года началось закрытое судебное слушание по уголовному делу Головкина, 19 октября 1994 года он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В августе 1996 года приговор был приведен в исполнение. Головкин стал последним маньяком, казненным в России. Сергей РяховскийИзвестный российский серийный убийца, также известен, как "Балашихинский потрошитель". Свое первое убийство он совершил в 1988 году в Битце, убив гомосексуалиста. Всего он убил 19 человек, еще шесть человек смогли спастись. В большинстве своем его жертвы были пожилыми женщинами, хотя он также убил пятерых мужчин и двух подростков. В 1993 году по фотороботу он был задержан милицией. В 1995 году Ряховский был приговорен к смертной казни, но по причине введения моратория на смертную казнь, был отправлен на пожизненное заключение в специальную колонию в Соликамске. Скончался 21 января 2005 года от туберкулеза. Александр СпесивцевМаньяк-людоед из Новокузнецка Александр Спесивцев с февраля по сентябрь 1996 годa убил и съел в своей квартире 19 женщин и детей (подозревается в совершении более 82 убийств). Судом он был признан психически нездоровым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоград до полного выздоровления. В полиции сообщили, что если Спесивцев "излечится", то будет возобновлено производство по уголовным делам, которые были возбуждены по его преступлениям. Санкции статьи по уголовному делу предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. По информации источника в силовых структурах Новокузнецка, маньяк до сих пор находится на лечении. При этом, даже если его признают выздоровевшим, он тут же отправится отбывать наказание в колонию.Соучастницей Спесивцева была его мать, которая заманивала жертв в их дом. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. В 2008 году она освободилась из колонии.Олег Рыльков"Тольяттинский потрошитель" Олег Рыльков в период с 1992 по 1997 год изнасиловал более 30 несовершеннолетних жительниц Тольятти. Кроме того, на его счету не менее четырех убийств. В 1998 году преступника приговорили к смертной казни, однако из-за введения моратория ее заменили на пожизненное заключение. В 2019 году Рыльков написал еще несколько явок с повинной. По данным следствия, в августе 1994 года он заманил 16-летнюю жительницу Тольятти в лес, где изнасиловал ее и убил. Второе аналогичное преступление Олег Рыльков совершил в апреле 1997 года. Тогда его жертвой стала 8-летняя девочка. В июне 2020 года суд признал Рылькова виновным в убийствах и приговорил к 19 годам лишения свободы. С учетом его предыдущих судимостей он будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. "Тольяттинский потрошитель" не раз просил суд об освобождении из-за болезни. Диагноз Рылькова не раскрывается, однако суд в просьбе серийному маньяку отказал.Отбывает наказание в Соль-Илецкой колонии особого режима "Черный дельфин".Максим ПетровПетербургский серийный убийца по прозвищу "Доктор Смерть" – врач-педиатр 5-й подстанции "Скорой помощи" Максим Петров в 1997-2000 годах совершил 50 разбойных нападений, убил более 10 человек, несколько жертв уцелели чудом. Представляясь врачом, Петров проникал в квартиры одиноких стариков, делал им смертельную инъекцию, а затем их грабил. В январе 2000 года он был арестован. В ноябре 2003 года Петров предстал перед судом и был приговорен к пожизненному заключению.Александр ПичушкинТак называемый битцевский маньяк Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-е и 2000-е годы. Большую часть убийств он производил в Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии – люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. 29 октября 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым. Вместе с тем у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами, поэтому суд назначил ему принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима "Полярная сова", расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.Валерий КопытовЖитель города Барнаула Валерий Копытов с 1996 года после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за корыстные преступления, жил в землянке, которую построил за мостом через реку Обь. За это время он совершил 19 убийств, большинство его жертв также были бомжами. Убиты они были в ходе бытовых ссор и драк, но иногда преступления совершались и из корыстных побуждений. 22 сентября 2005 года Алтайский краевой суд приговорил убийцу к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них 10 лет в тюрьме.Анатолий СедыхСерийный убийца Анатолий Седых с 1998 года по 2004 год на территории Липецкой области совершил двенадцать убийств и восемь изнасилований девушек в возрасте до 28 лет. Одной из жертв на момент совершения преступления еще не исполнилось и 18 лет. Седых на своем автомобиле вывозил девушек в безлюдные места, где избивал их. После подавления сопротивления с их стороны совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера. После чего убивал своих жертв, так как понимал, что они могут сообщить о случившемся в милицию, а затем забирал их вещи. Правоохранительные органы задержали Седых в 2008 году. Следствие предъявило ему обвинение в совершении 12 убийств, восьми изнасилований, девяти насильственных действий сексуального характера. В апреле 2010 года суд назначил Седых наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.Ирина ГайдамачукСерийный маньяк-убийца Ирина Гадамайчук совершила в 2003-2010 годах в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге, а также в поселке Ачит Свердловской области 17 убийств престарелых женщин. Гайдамачук знакомилась с пенсионерками и предлагала помогать по дому. Попав в дом к жертвам, она убивала их и забирала деньги. В июне 2010 года Гадамайчук была задержана в частном доме в Красноуфимске. 4 июня 2012 года Свердловский областной суд приговорил ее к 20 годам заключения в колонии общего режима.Михаил ПопковБывший милиционер из Ангарска и серийный убийца Михаил Попков, по данным Следственного комитета, за 20 лет на территории Иркутской области совершил не менее 84 убийств. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. У Попкова нашли орудия преступлений (топоры, отвертки и ножи), а также личные вещи жертв. В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера. 20 июля 2020 года пресс-служба СК РФ по Иркутской области сообщила, что Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске, по одному из них ему уже предъявлено обвинение. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.Радик Тагиров1 декабря 2020 года стало известно, что в Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. По данным следствия, 38-летний житель Казани Радик Тагиров, задержанный по подозрению в совершении этих преступлений, работает слесарем и был ранее судим в 2009 году за кражу. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале.По данным МВД, злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался. МВД опубликовали видеозапись допроса Тагирова, где он заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог объяснить, почему не ограничивался ограблением и убивал женщин.По данным МВД РФ, подозреваемый был ранее судим по статьям о краже и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, освободился из колонии в июне 2010 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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