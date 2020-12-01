https://ria.ru/20201201/manyak-1587161911.html

Полиция рассказала подробности об убийце пенсионерок из Татарстана

Полиция рассказала подробности об убийце пенсионерок из Татарстана

Задержанный в Казани маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:43

2020-12-01T14:43

2020-12-01T15:22

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

дело "поволжского маньяка"

казань

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Задержанный в Казани маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где сидел за кражу и хранение оружия, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в СК РФ сообщили, что в Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. По данным следствия, 38-летний житель Казани, задержанный по подозрению в совершении этих преступлений, работает слесарем и был ранее судим в 2009 году за кражу. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале.По ее словам, полицейские распространили ориентировки по всем подразделениям МВД в Татарстане, а также в соседние регионы. Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого убийцы.По данным МВД РФ, подозреваемый был ранее судим по статьям о краже и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, освободился из колонии в июне 2010 года.

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

казань

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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), дело "поволжского маньяка", казань, происшествия