https://ria.ru/20201201/manyak-1587161911.html
Полиция рассказала подробности об убийце пенсионерок из Татарстана
Полиция рассказала подробности об убийце пенсионерок из Татарстана
Задержанный в Казани маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:43
2020-12-01T14:43
2020-12-01T15:22
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
дело "поволжского маньяка"
казань
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Задержанный в Казани маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где сидел за кражу и хранение оружия, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в СК РФ сообщили, что в Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. По данным следствия, 38-летний житель Казани, задержанный по подозрению в совершении этих преступлений, работает слесарем и был ранее судим в 2009 году за кражу. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале.По ее словам, полицейские распространили ориентировки по всем подразделениям МВД в Татарстане, а также в соседние регионы. Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого убийцы.По данным МВД РФ, подозреваемый был ранее судим по статьям о краже и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, освободился из колонии в июне 2010 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), дело "поволжского маньяка", казань, происшествия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Задержанный в Казани
маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ, а потом душил их, серию убийств он совершил вскоре после освобождения из колонии, где сидел за кражу и хранение оружия, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Ранее в СК РФ сообщили, что в Татарстане задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. По данным следствия, 38-летний житель Казани, задержанный по подозрению в совершении этих преступлений, работает слесарем и был ранее судим в 2009 году за кражу. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале.
"Более двадцати одиноких женщин преклонного возраста были задушены неизвестным... Злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался", - рассказала Волк.
По ее словам, полицейские распространили ориентировки по всем подразделениям МВД в Татарстане, а также в соседние регионы. Кроме того, с мест преступлений удалось изъять генетический материал предполагаемого убийцы.
По данным МВД РФ, подозреваемый был ранее судим по статьям о краже и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, освободился из колонии в июне 2010 года.