В ОНК объяснили новые признания в убийстве "ангарского маньяка"

УФА, 20 июл - РИА Новости. Приговоренный к пожизненному заключению "ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин, чтобы выехать в "отпуск" из колонии Мордовии на следственные действия в Приговоренный к пожизненному заключению "ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин, чтобы выехать в "отпуск" из колонии Мордовии на следственные действия в Иркутскую область , заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

В понедельник пресс-служба СК РФ по Иркутской области сообщила, что Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске , по одному из них ему уже предъявлено обвинение. На время следственных действий он был этапирован в СИЗО-1 Иркутска

"Попков заявил о двух новых эпизодах, но специалисты считают, что, возможно, убийств было больше ста. Он понимает, что будет сидеть в колонии до конца своей жизни, и, как говорят в колонии, он заявил, что устроил себе "отпуск", сознавшись в новых убийствах. Его увезли из Мордовии в следственный изолятор Иркутска", - сказал РИА Новости председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.

По его словам, Попков никогда не жаловался на условия мордовской колонии.

"Он не просил встречи со мной, ни с другими общественниками. В колонии Мордовии он работал, у него был сосед по камере, говорят, что они ладили между собой. Претензий к содержанию в колонии он никогда не предъявлял. Говорил, что ему нравится Мордовия, местный климат. Сотрудники учреждения говорят, что он образован, начитан, цитирует известных людей", - рассказал Крутов агентству.