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В ОНК объяснили новые признания в убийстве "ангарского маньяка"
Приговоренный к пожизненному заключению "ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин, чтобы выехать в "отпуск" из колонии Мордовии на... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:15
ангарск
иркутская область
иркутск
происшествия
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РИА Новости
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ангарск, иркутская область, иркутск, происшествия

В ОНК объяснили новые признания в убийстве "ангарского маньяка"

13:15 20.07.2020
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© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской ФедерацииМихаил Попков
Михаил Попков
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
Михаил Попков. Архивное фото
УФА, 20 июл - РИА Новости. Приговоренный к пожизненному заключению "ангарский маньяк" Михаил Попков сознался еще в двух убийствах женщин, чтобы выехать в "отпуск" из колонии Мордовии на следственные действия в Иркутскую область, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.
В понедельник пресс-служба СК РФ по Иркутской области сообщила, что Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске, по одному из них ему уже предъявлено обвинение. На время следственных действий он был этапирован в СИЗО-1 Иркутска.
"Попков заявил о двух новых эпизодах, но специалисты считают, что, возможно, убийств было больше ста. Он понимает, что будет сидеть в колонии до конца своей жизни, и, как говорят в колонии, он заявил, что устроил себе "отпуск", сознавшись в новых убийствах. Его увезли из Мордовии в следственный изолятор Иркутска", - сказал РИА Новости председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.
По его словам, Попков никогда не жаловался на условия мордовской колонии.
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"Он не просил встречи со мной, ни с другими общественниками. В колонии Мордовии он работал, у него был сосед по камере, говорят, что они ладили между собой. Претензий к содержанию в колонии он никогда не предъявлял. Говорил, что ему нравится Мордовия, местный климат. Сотрудники учреждения говорят, что он образован, начитан, цитирует известных людей", - рассказал Крутов агентству.
В начале декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова приговор по новому уголовному делу. Изначально бывший милиционер в январе 2015 года был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера.
Альберт Хабибуллин
15 июля, 08:00
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АнгарскИркутская областьИркутскПроисшествия
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