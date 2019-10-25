В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко нашел нарушения соблюдения режима и надзора за поведением осужденных в исправительной колонии №18 "Полярная сова", в которой содержатся опасные преступники, сообщает прокуратура региона.

Ведомство уточняет, что Герасименко решил проверить исполнение законодательства в исправительном учреждении, в частности, соблюдение прав заключенных, условия их содержания и медицинское обеспечение. В ходе проверки прокурор ЯНАО выявил "нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений", отметили в надзорном органе.

"Администрацией исправительного учреждения не приняты исчерпывающие меры к обеспечению режима, постоянного надзора за поведением осужденных и исполнением возложенных на них обязанностей, а находящиеся в распоряжении технические средства контроля используются не всегда эффективно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в колонии выявлены нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскной и профилактической работы, подчеркнули в ведомстве, добавив, что "будут приняты меры прокурорского реагирования".