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РИА Новости

В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники

08:20 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр ТемновКолония "Полярная сова"
Колония Полярная сова
© РИА Новости / Александр Темнов
Колония "Полярная сова". Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт - РИА Новости. Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко нашел нарушения соблюдения режима и надзора за поведением осужденных в исправительной колонии №18 "Полярная сова", в которой содержатся опасные преступники, сообщает прокуратура региона.
Ведомство уточняет, что Герасименко решил проверить исполнение законодательства в исправительном учреждении, в частности, соблюдение прав заключенных, условия их содержания и медицинское обеспечение. В ходе проверки прокурор ЯНАО выявил "нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений", отметили в надзорном органе.
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"Администрацией исправительного учреждения не приняты исчерпывающие меры к обеспечению режима, постоянного надзора за поведением осужденных и исполнением возложенных на них обязанностей, а находящиеся в распоряжении технические средства контроля используются не всегда эффективно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в колонии выявлены нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскной и профилактической работы, подчеркнули в ведомстве, добавив, что "будут приняты меры прокурорского реагирования".
В колонии особого режима "Полярная сова", расположенной в поселке Харп, содержатся опасные преступники, в частности, битцевский маньяк Александр Пичушкин, бесланский террорист Нурпаша Кулаев, белгородский стрелок Сергей Помазун, "красноярский Чикатило" Абдуфатто Заманов, бывший майор милиции Денис Евсюков, лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин.
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