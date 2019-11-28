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РИА Новости

"Старался не увлекаться": как ловили "тольяттинского потрошителя"

08:00 28.11.2019 (обновлено: 08:09 28.11.2019)
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© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
Стоп-кадр видео судебного заседания Сызранского городского суда с участием Олега Рылькова
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. Цвет одежды, черты внешности, предметы обстановки — маньяк из Тольятти Олег Рыльков, которого в конце 90-х приговорили к пожизненному сроку за серию изнасилований и убийств детей, до сих пор помнит мельчайшие детали своих зверских преступлений. Недавно он поделился со следователями новыми подробностями, и его опять ждет суд. Как вели дело "тольяттинского потрошителя" и почему спустя 20 лет он признался еще в четырех убийствах — в материале "РИА Новости".

"Дверь незнакомцам не открывать!"

В апреле 1992-го в тольяттинскую милицию поступило сообщение с улицы Юбилейной: грабитель забрался в квартиру, вынес ценности и изнасиловал восьмилетнюю девочку, которая в тот день осталась дома одна. Оперативники выяснили, что доверчивая школьница Наташа сама открыла преступнику дверь: он якобы хотел вызвать скорую для какой-то бабушки. Расследование быстро зашло в тупик — травмированный ребенок не смог описать внешность преступника, а других свидетелей найти не удалось.
Меньше чем через год жертвой стала восьмилетняя Лена: представившись другом семьи, насильник легко проник в квартиру. После этого подобные преступления повторялись раз в несколько месяцев.
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкГород Тольятти
Город Тольятти
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Город Тольятти
Насильник всегда действовал одинаково: девочки были примерно одного возраста, он их высматривал на улице, а потом караулил в подъезде. Дождавшись, когда родители уйдут на работу, под тем или иным предлогом заходил в квартиру. В извращенной форме насиловал жертву и перед уходом забирал приглянувшиеся ценности.
Несмотря на характерный почерк, каждое дело расследовали отдельно — по некоторым даже проходили разные подозреваемые. Впрочем, мыслить "глобально" силовики просто не успевали: основные силы тольяттинской милиции в тот период были брошены на борьбу с многочисленными преступными группировками, воюющими за контроль над АвтоВАЗом. Убийства происходили еженедельно.
Однако к середине 90-х стало очевидно: в городе орудует маньяк. Жителей через СМИ попросили быть бдительней и не оставлять детей без присмотра.
© Стоп-кадр видео СК РФ по Самарской области Олег Рыльков во время оперативных действий
 Олег Рыльков во время оперативных действий
© Стоп-кадр видео СК РФ по Самарской области
Олег Рыльков во время оперативных действий

Приговорен к расстрелу

В июле 1996-го на Тополиной улице пропала шестилетняя Полина. Весь оперативный состав милиции поставили на ноги, к поискам подключили военных. Растерзанное тело Полины нашли на вторые сутки — в заброшенном бункере на территории бывшей воинской части.
Прокуратора взяла расследование на особый контроль. Оперативники опросили всех знакомых семьи и жителей ближайших домов. Кто-то вспомнил, что незадолго до исчезновения Полину видели с 30-летним Олегом Рыльковым — приятелем соседа.
Рыльков родился в 1966-м в небольшом городе в Татарстане. После армии перебрался в Тольятти, работал на АвтоВАЗе. Женился, воспитывал дочь. По адресу официальной прописки его не нашли: как выяснилось, жена выгнала из дома. Впоследствии она дала показания против мужа, заявив, что стала одной из его первых жертв.
Спустя две недели Рыльков случайно попался на рынке при попытке расплатиться фальшивой купюрой. Однако он назвался чужим именем, ему поверили и отпустили под подписку о невыезде.
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Второй раз его задержали летом 1997-го — при расследовании еще двух зверских убийств. По версии следствия, он жестоко расправился с 40-летней Мосфирой Сариффулиной, которая приютила его на своей даче. А через несколько дней напал на детей знакомых.
Как потом объяснял следователям сам Рыльков, преступления доставляли ему удовольствие, однако он долго "воздерживался" от убийств. Понимал: быстро найдут.
На допросах был разговорчив. Признался в четырех убийствах и десятках изнасилований. В июле 1998-го его приговорили к смертной казни, но вскоре приговор изменили на пожизненный срок и отправили осужденного в колонию особого режима "Черный дельфин". СМИ окрестили Рылькова "тольятинским потрошителем".

"Рассказывает взахлеб"

В начале этого года 53-летний маньяк внезапно признался еще в четырех убийствах. Как сообщили РИА Новости в СУ СК по Самарской области, о преступлениях он "рассказывает взахлеб", смакуя детали. Силовики на всякий случай провели повторную психиатрическую экспертизу, подтвердившую, что он вполне вменяем.
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По словам экспертов, серийники нередко начинают делиться новыми подробностями после длительного заключения. Для них это шанс временно сменить одиночную клетку в тюрьме строгого режима на камеру в СИЗО. И даже побывать на свободе — в ходе следственного эксперимента. В прошлом Рыльков таким образом уже "облегчал совесть".
В ближайшее время Самарский областной суд рассмотрит дело по двум эпизодам из четырех. По версии следствия, в августе 1994-го он задушил девушку в лесу. А в апреле 1997-го, когда уже находился в розыске и активно "гастролировал" по разным районам области, напал в сельской местности на восьмилетнюю девочку.
"Тольяттинский потрошитель" не раз просил суд об освобождении из-за болезни. Закон действительно позволяет выпустить из тюрьмы неизлечимо больных: например при раке в последней стадии. Диагноз Рылькова не раскрывается, однако суд в просьбе серийному маньяку отказал.
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Следственный комитет РФСамарская областьПроисшествия
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