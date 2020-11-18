https://ria.ru/20201118/chikatilo-1585156867.html

Следователь рассказал о задержаниях невиновных по делу Чикатило

Следователь рассказал о задержаниях невиновных по делу Чикатило

Несколько невиновных человек были задержаны в Ростовской области по подозрению в убийствах, которые с конца 70-х годов совершал серийный убийца Андрей Чикатило, РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:08

2020-11-18T13:08

2020-11-18T13:08

ростовская область

ростов-на-дону

шахты

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Несколько невиновных человек были задержаны в Ростовской области по подозрению в убийствах, которые с конца 70-х годов совершал серийный убийца Андрей Чикатило, один из них был расстрелян, рассказал РИА Новости бывший начальник следственной группы, которая в Ростове-на-Дону занималась расследованиями данных убийств, Амурхан Яндиев.Чикатило - один из самых известных советских серийных убийц. С конца 1970-х годов он совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, в том числе женщин и детей. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года.По словам Яндиева, в те годы, когда в Ростовской области началась серия убийств, по подозрению в их совершении был задержан психически больной человек, который в них сознался. Убийства после его задержания начали брать на себя его знакомые. "Так были задержаны три или четыре психически больных человека", - сказал собеседник агентства.Когда в 1985 году дело было передано для расследования в федеральную прокуратуру, следователи пришли к выводу, что эти люди убийств не совершали, и их отпустили."Людей задерживали ошибочно, поскольку убийства были настолько бессмысленные, что тогда была ориентировка искать ненормального человека", - пояснил Яндиев.Он отметил, что эти люди провели в статусе подозреваемых по три-четыре месяца. При этом житель города Шахты Кравченко был расстрелян за убийство девочки в 1978 году, которое, как потом выяснилось, также совершил Чикатило. Дело в отношении Кравченко тогда было прекращено."По факту его незаконного привлечения в 1990 году было возбуждено уголовное дело, проводилось расследование. В итоге факты подтвердились, но дело было прекращено из-за истечения сроков давности – прошло более 10 лет", - сказал собеседник агентства.В целом, по его словам, расследование дела было очень сложным. "Он был такой тихий - никогда не подумаешь, что может совершить преступления", - сказал Яндиев.Эксперты установили, что Чикатило страдал шизофренией, однако был "вменяемый невменяемый", поскольку умело скрывал следы преступления.

https://ria.ru/20190326/1552131806.html

https://ria.ru/20180727/1525426012.html

https://ria.ru/20190127/1549979507.html

ростовская область

ростов-на-дону

шахты

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ростовская область, ростов-на-дону, шахты, происшествия