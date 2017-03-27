Ангарского маньяка обвинили еще в 60 преступлениях

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Серийному убийце из Ангарска Михаилу Попкову предъявили обвинение еще в 60 преступлениях. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы. После вынесения приговора Попков признался в новых убийствах, и расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела.

По данным СК, за 20 лет на территории Иркутской области Попков совершил не менее 84 убийств. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет.

Бывшего милиционера Михаила Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля обнаружили в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили подозреваемого. У Попкова нашли орудия преступлений (топоры, отвертки и ножи), а также личные вещи жертв. Во время расследования допросили сотни свидетелей и провели более 200 экспертиз.

Как сообщает СК, специалисты Научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского установили, что в период совершения преступлений Попков осознавал свои действия и мог руководить ими.

Объем уголовного дела составляет более 300 томов. В ближайшее время обвиняемый и его адвокаты начнут знакомиться с материалами. В СК ожидают, что суд над ангарским маньяком состоится в ноябре или декабре 2017 года.

