"У него звериное чутье": маньяк Рыльков признался еще в двух убийствах

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Убийства, изнасилования, грабежи и кражи — почти десять лет маньяк Олег Рыльков наводил ужас на Тольятти. Его жертвами стали более 30 человек. Сейчас Рыльков за решеткой — из-за моратория расстрел заменили пожизненным заключением. В прошлом году он сознался еще в нескольких преступлениях, после чего… попросился на волю. О том, что совершил серийник и есть ли у него шансы на досрочное освобождение, — в материале РИА Новости.

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В начале 90-х по Тольятти прокатилась серия изнасилований. Причем действовал педофил. По одной схеме: караулил возле подъезда возвращающегося из школы ребенка, следовал за ним и, убедившись, что родителей нет дома, проникал в квартиру. Добивался своего, угрожая ножом.

По словам следователей, как и многие другие маньяки, тольяттинский отличался поистине звериным чутьем. Однажды он поспешно ретировался из квартиры очередной жертвы, не завершив начатое, и у подъезда чуть не столкнулся лицом к лицу с матерью ребенка. В тот день она вернулась с работы раньше обычного.

Маньяк орудовал в Автозаводском районе. Оперативники пытались отыскать хоть какие-то следы, но тщетно: не хватало ни времени, ни сил.

Милиционеры не успевали отдохнуть между выездами на бандитские разборки, которые в те годы происходили в Тольятти почти ежедневно. Многочисленные преступные группировки, наводнившие город, боролись за контроль над "АвтоВАЗом". Рылькову это было только на руку.

Первая кровь

Эксперты уверены: если серийного насильника вовремя не остановить, рано или поздно он начнет убивать. Тольяттинский эту теорию подтвердил.

Летом 1996-го пропала семилетняя Полина. Ее тело нашли на территории заброшенной воинской части. На этот раз оперативникам повезло — соседка девочки вспомнила, что видела ее в обществе знакомого, живущего поблизости, — 30-летнего бывшего сотрудника "АвтоВАЗа" Олега Рылькова.

Сотрудники уголовного розыска отправились к нему домой. Жена Рылькова сказала, что три месяца назад выгнала мужа из дома, не выдержав постоянных издевательств. С тех пор его не видела.

Фотографию Рылькова разослали во все отделения милиции, а также в газеты и на телевидение. Оперативники предположили, что маньяк покинул город и залег на дно где-нибудь в другом регионе. Но это было не так.

Через две недели после убийства Полины милицейский патруль задержал на местном рынке мужчину, расплатившегося фальшивой купюрой. Тот представился Александром Ященко и назвал адрес. Его отпустили под подписку о невыезде. Хотя на всех стендах о розыске особо опасных преступников была фотография Рылькова, в "фальшивомонетчике Ященко" милиционеры серийника не опознали.

Маньяк понимал, что его ищут, и назвал в отделении имя и фамилию своего знакомого. Но выяснилось это позже.

Единственный просчет

Рыльков прожил в Тольятти еще год, перебиваясь случайными заработками и мелкими кражами, и уехал лишь весной 1997-го. Впрочем, недалеко — обосновался в областном садовом товариществе, где подрядился на стройку. Там познакомился с 40-летней Мосфирой Сарифуллиной, представившись ей Владимиром Колесниченко.

Он всячески помогал одинокой женщине и вскоре перебрался к ней. Однако гражданский брак продлился недолго — через месяц Рыльков жестоко расправился с приютившей его хозяйкой. "Во время очередной ссоры я ее толкнул на кровать, — рассказывал убийца на следственном эксперименте. — Мосфира упала лицом вниз, а я взял топор и обухом ударил по затылку четыре или пять раз".

© Фото : СУ СКР по Самарской области Олег Рыльков © Фото : СУ СКР по Самарской области Олег Рыльков

Рыльков вновь подался в бега, прихватив с собой ключи от тольяттинской квартиры убитой. На следующий день он взял топор и обманом проник домой к соседям Мосфиры, где в тот момент находились девятилетняя девочка и ее 16-летний брат.

Подросток чудом остался жив и, дождавшись, пока маньяк покинет квартиру, вызвал милицию. Рылькова задержали спустя несколько часов.

Старые эпизоды

Суд признал Олега Рылькова виновным в четырех убийствах и более чем 30 изнасилованиях, а также в ряде краж и грабежей. Зимой 1998-го его приговорили к смертной казни, впоследствии заменив ее пожизненным лишением свободы. С тех пор постоянным "местом прописки" тольяттинского маньяка стала Соль-Илецкая колония особого режима "Черный дельфин".

В нулевые Рыльков начал признаваться в новых убийствах и изнасилованиях. Это позволяло ему на время следствия менять камеру-одиночку на более комфортное СИЗО. Потом Рылькова возвращали в "Черный дельфин".

Летом 2019-го он "вспомнил" еще о нескольких преступлениях, его этапировали из Соль-Илецка в Сызрань. Там осужденный подал ходатайство о досрочном освобождении. По состоянию здоровья. Якобы тяжелое заболевание сердца не позволяет ему больше находиться за решеткой.

Хотя маньяк непрерывно жаловался на плохое самочувствие и твердил об ущемлении своих прав, выйти на свободу ему не удалось — Сызранский городской суд ходатайство отклонил.

"Маньяков, по-моему, вообще нельзя отпускать, — говорит экс-оперуполномоченный убойного отдела МУРа, полковник милиции в отставке Игорь Васильев. — Они не исправятся, потому что, убивая, удовлетворяют свои потребности. Эти преступники всегда должны быть изолированы".

На днях Рылькова признали виновным еще в двух убийствах: одно он совершил летом 1994-го, другое — весной 1997-го. Жертвы — несовершеннолетние девочки. К пожизненному сроку приплюсовали 19 лет колонии.