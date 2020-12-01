https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587160155.html

Подозреваемый в убийствах 26 пенсионерок дал признательные показания

Подозреваемый в убийствах 26 пенсионерок дал признательные показания

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин дает признательные показания, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:34

2020-12-01T14:34

2020-12-01T18:44

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин дает признательные показания, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Преступления произошли в 2011-2012 годах в 12 регионах Центральной России, Приволжья и Урала.Криминалисты провели более десяти тысяч сравнительных ДНК-тестов и выяснили, что за всеми убийствами стоит один человек. По подозрению в убийствах задержали 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова. Он работает слесарем, в 2009 году был судим за кражу.Следствие будет просить суд арестовать его.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ или социальных служб, совершив убийство, он похищал сбережения и скрывался. МВД опубликовали видеозапись допроса Тагирова, где он заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог объяснить, почему не ограничивался ограблением и убивал женщин.Тагиров также не смог вспомнить, сколько человек он лишил жизни, добавив, что "не считал".

https://ria.ru/20191021/1559947109.html

республика татарстан (татарстан)

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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания. 2020-12-01T14:34 true PT3M54S

Маньяка из Татарстана отследили по камерам наблюдения По сообщениям МВД задержанный в Казани маньяк душил пенсионерок под личиной "работника ЖКХ". Свердловский главк СК добавляет, что он ранее попадал на видеокамеры. 2020-12-01T14:34 true PT0M42S

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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия