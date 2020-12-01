https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587160155.html
Подозреваемый в убийствах 26 пенсионерок дал признательные показания
Подозреваемый в убийствах 26 пенсионерок дал признательные показания
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин дает признательные показания, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:34
2020-12-01T14:34
2020-12-01T18:44
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин дает признательные показания, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Преступления произошли в 2011-2012 годах в 12 регионах Центральной России, Приволжья и Урала.Криминалисты провели более десяти тысяч сравнительных ДНК-тестов и выяснили, что за всеми убийствами стоит один человек. По подозрению в убийствах задержали 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова. Он работает слесарем, в 2009 году был судим за кражу.Следствие будет просить суд арестовать его.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ или социальных служб, совершив убийство, он похищал сбережения и скрывался. МВД опубликовали видеозапись допроса Тагирова, где он заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог объяснить, почему не ограничивался ограблением и убивал женщин.Тагиров также не смог вспомнить, сколько человек он лишил жизни, добавив, что "не считал".
https://ria.ru/20191021/1559947109.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания
Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания.
2020-12-01T14:34
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Маньяка из Татарстана отследили по камерам наблюдения
По сообщениям МВД задержанный в Казани маньяк душил пенсионерок под личиной "работника ЖКХ". Свердловский главк СК добавляет, что он ранее попадал на видеокамеры.
2020-12-01T14:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин дает признательные показания, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко
.
Преступления произошли в 2011-2012 годах в 12 регионах Центральной России, Приволжья и Урала.
Криминалисты провели более десяти тысяч сравнительных ДНК-тестов и выяснили, что за всеми убийствами стоит один человек.
"На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", — пояснила Петренко.
По подозрению в убийствах задержали 38-летнего жителя Казани
Радика Тагирова. Он работает слесарем, в 2009 году был судим за кражу.
Следствие будет просить суд арестовать его.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, маньяк представлялся пенсионеркам работником ЖКХ или социальных служб, совершив убийство, он похищал сбережения и скрывался.
МВД опубликовали видеозапись допроса Тагирова, где он заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог объяснить, почему не ограничивался ограблением и убивал женщин.
Тагиров также не смог вспомнить, сколько человек он лишил жизни, добавив, что "не считал".