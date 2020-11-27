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"Черная смерть": почему русских морпехов боятся во всем мире
"Черная смерть": почему русских морпехов боятся во всем мире
Черные береты, вековые традиции и сложнейшие боевые задачи, выполнить которые под силу только этим бойцам, — 27 ноября в России отмечают День морской пехоты... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T08:00
2020-11-27T08:00
россия
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вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Черные береты, вековые традиции и сложнейшие боевые задачи, выполнить которые под силу только этим бойцам, — 27 ноября в России отмечают День морской пехоты. История этого рода войск восходит к 1705-му, когда Петр I издал указ о формировании первого специализированного полка морских солдат — они сражались в абордажах и на суше. С тех пор морпехам доверяют самые ответственные операции, причем не только на побережье. Пехота особого назначенияСегодня морская пехота — отдельный род береговых войск Военно-морского флота. Эти элитные подразделения отвечают за оборону военно-морских баз, важных береговых объектов, борются с диверсантами, а также охраняют корабли и суда ВМФ в дальних походах. Но главным их предназначением все же остается десантирование с кораблей и захват вражеского побережья. Здесь морпехи всегда идут первыми, в авангарде остальных войск. Самое сложное выпадает на долю бойцов десантно-штурмовых батальонов — расчистка плацдармов, штурм ключевых объектов противника, уничтожение огневых точек, прорыв оборонительных укреплений. Зачастую морские десантники действуют в отрыве от основных сил, пробивая коридоры для наступающих следом подразделений. За универсальность их еще называют "солдатами трех стихий". Все без исключения морские пехотинцы обязательно проходят водолазную и воздушно-десантную подготовку.Специальные задачи требуют и особого оснащения. Сегодня в распоряжении ВМФ — большие десантные корабли, способные вплотную подходить к берегу. Например, самый современный БДК "Иван Грен" может высадить до 300 бойцов, более десяти танков или 30 бронетранспортеров.Еще одно средство доставки на берег — корабли на воздушной подушке. Более скоростные, чем БДК, они при необходимости готовы выйти на сушу и забросить десант вглубь побережья. Черные бушлатыМорская пехота сыграла огромную роль в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной. Внезапные и стремительные атаки с моря зачастую полностью рушили планы гитлеровцев, обрекая их на тактические поражения. "Черная смерть", как немцы прозвали морпехов из-за цвета обмундирования, наводила ужас на вражеских солдат. Документально зафиксированы случаи, когда краснофлотцы шли в атаку даже ранеными и при многократном численном превосходстве противника. Так, одной из первых результативных операций морской пехоты считается Григорьевский десант. В сентябре 1941-го на Черноморское побережье в Одесской области с кораблей высадились почти две тысячи десантников. К этому времени гитлеровцы (в основном румынские войска) вплотную приблизились к Одессе, взяли город в кольцо и перекрыли все подходы к нему с моря. Транспорты с подкреплением и боеприпасами топила береговая артиллерия, одесский порт обстреливали практически прямой наводкой. Командование Черноморского флота экстренно разработало план десантной операции, чтобы помочь защитникам города. Двадцать второго сентября советские корабли — несколько крейсеров и эсминцев — встали на якорь в четырех километрах от берега и уничтожили заранее выявленные огневые точки противника.Морпехи погрузились на небольшие баркасы, шлюпки и направились к берегу под прикрытием корабельных орудий. Захватили плацдарм, двинулись дальше к румынским укреплениям. Одновременно с морским десантом в тылу врага с самолетов высадился парашютный, который на какое-то время отвлек на себя внимание противника.Всего за несколько часов морская пехота захватила позиции тяжелой артиллерии, обстреливающей город. Соединившись с мотострелковыми подразделениями, морпехи отбросили немцев на десять километров от Одессы. В бою они уничтожили более двух тысяч гитлеровских солдат и офицеров, взяв трофеи — десятки орудий и минометов, сотни единиц стрелкового орудия и бронетехнику. Бои в ЗаполярьеУ северных границ СССР — в Норвегии и Финляндии — Германия сосредоточила крупную группировку: порядка 500 тысяч человек, сотни танков и самолетов, тысячи артиллерийских орудий и минометов. При этом горно-егерские части вермахта были подготовлены и экипированы намного лучше советских солдат.Гитлеровцы планировали полностью блокировать Кольский залив, захватить главную базу Северного флота в Полярном, а затем и Мурманск. Операцию "Голубой песец" поручили армии "Норвегия" — это три армейских и горный корпус, а также полторы сотни береговых батарей. К весне 1942 года немцы находились всего в нескольких десятках километров от Мурманска, приобретшего к тому временим особую значимость из-за ленд-лиза. Срочно требовался упреждающий удар, чтобы остановить продвижение противника и не потерять город.Мурманская наступательная операция началась в апреле. Войска 14-й армии и 12-я бригада морской пехоты должны были разбить врага в районе Западной Лицы и выйти на границу с Финляндией. Шести тысячам морпехов поставили задачу перерезать пути снабжения войск противника и уничтожить группировки немцев, оборонявших побережье. Морской десант высаживался скрытно, без артиллерийской подготовки, сразу в трех точках. Благодаря эффекту неожиданности береговые части вермахта нейтрализовали практически без потерь. Морпехи заняли плацдарм и затем расширили его на глубину 14 километров, взяли штурмом несколько опорных пунктов. Однако вскоре немцы опомнились и подтянули подкрепление. Завязались тяжелые бои. Порой морпехи выдерживали до десяти атак в день. Ситуацию усугубила резкая смена погоды — пошел сильный дождь, а затем снегопад, затянувшийся на несколько дней. Среди морпехов начались массовые обморожения. Гитлеровцы воспользовались этим и усилили наступление. Плацдарм оказался под угрозой полной ликвидации. Тем не менее, используя особенности местности, морпехи выправили положение. Так, они запирали отряды вермахта в своеобразных огненных мешках. Попав в одну из таких ловушек, немцы несли большие потери, теряя порой целые подразделения. Несмотря на отчаянное сопротивление, плацдарм потихоньку таял — советских бойцов прижали к морю. В начале мая оставшихся в живых эвакуировали. За две недели боев североморцы потеряли почти 70 процентов солдат и офицеров. И хотя задача была выполнена лишь частично — по большей части из-за неудач 14-й армии — Мурманск отстояли.Две чеченскихМорская пехота нередко воевала и вдали от побережья. В разгар первой чеченской кампании две роты перебросили с Северного флота в самое пекло — Грозный — и поручили штурмовать высотное здание Совета министров. Федеральные войска — десантники и мотострелки — к тому моменту уже несколько дней пытались взять здание и несли тяжелые потери. Выбить террористов никак не удавалось. Морпехи небольшими группами проникли в здание. Жестокий ближний бой с дудаевцами продолжался несколько дней. В тесных помещениях стреляли практически в упор, зачастую шли в рукопашную. Заняв несколько этажей, североморцы приступили к зачистке. Стоит отметить, что им противостояли не только чеченские боевики, но и подготовленные афганские и арабские наемники. Террористы хорошо знали местность, прекрасно ориентировались внутри здания, использовали скрытые проходы и подвальные помещения. Несколько раз они контратаковали, вели шквальный огонь из пулеметов и гранатометов, по позициям морпехов работали снайперы. Однако североморцы не отступали, и через несколько суток уцелевшие боевики оставили здание Совмина. Морпехи штурмовали президентский дворец и водрузили Андреевский флаг над резиденцией Дудаева, зачищали правительственный квартал, выполняли другие стратегически важные операции. После захвата Грозного действовали в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни.В 1999-м подразделения ВМФ снова перебросили на Северный Кавказ. Через две кампании прошли военнослужащие Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Сотни героически погибли в боях с сепаратистами.
https://ria.ru/20180625/1523232961.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф, безопасность

"Черная смерть": почему русских морпехов боятся во всем мире

08:00 27.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВысадка подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с борта десантного катера
Высадка подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота с борта десантного катера - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Черные береты, вековые традиции и сложнейшие боевые задачи, выполнить которые под силу только этим бойцам, — 27 ноября в России отмечают День морской пехоты. История этого рода войск восходит к 1705-му, когда Петр I издал указ о формировании первого специализированного полка морских солдат — они сражались в абордажах и на суше. С тех пор морпехам доверяют самые ответственные операции, причем не только на побережье.

Пехота особого назначения

Сегодня морская пехота — отдельный род береговых войск Военно-морского флота. Эти элитные подразделения отвечают за оборону военно-морских баз, важных береговых объектов, борются с диверсантами, а также охраняют корабли и суда ВМФ в дальних походах.
Но главным их предназначением все же остается десантирование с кораблей и захват вражеского побережья. Здесь морпехи всегда идут первыми, в авангарде остальных войск. Самое сложное выпадает на долю бойцов десантно-штурмовых батальонов — расчистка плацдармов, штурм ключевых объектов противника, уничтожение огневых точек, прорыв оборонительных укреплений.
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Взломщики обороны. На что способны военные инженеры-штурмовики
Зачастую морские десантники действуют в отрыве от основных сил, пробивая коридоры для наступающих следом подразделений. За универсальность их еще называют "солдатами трех стихий". Все без исключения морские пехотинцы обязательно проходят водолазную и воздушно-десантную подготовку.
Специальные задачи требуют и особого оснащения. Сегодня в распоряжении ВМФ — большие десантные корабли, способные вплотную подходить к берегу. Например, самый современный БДК "Иван Грен" может высадить до 300 бойцов, более десяти танков или 30 бронетранспортеров.
Еще одно средство доставки на берег — корабли на воздушной подушке. Более скоростные, чем БДК, они при необходимости готовы выйти на сушу и забросить десант вглубь побережья.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМалый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит союза — 2015" в Калининградской области
Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Мордовия и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях Щит Союза-2015 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит союза — 2015" в Калининградской области

Черные бушлаты

Морская пехота сыграла огромную роль в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной. Внезапные и стремительные атаки с моря зачастую полностью рушили планы гитлеровцев, обрекая их на тактические поражения. "Черная смерть", как немцы прозвали морпехов из-за цвета обмундирования, наводила ужас на вражеских солдат. Документально зафиксированы случаи, когда краснофлотцы шли в атаку даже ранеными и при многократном численном превосходстве противника.
Так, одной из первых результативных операций морской пехоты считается Григорьевский десант. В сентябре 1941-го на Черноморское побережье в Одесской области с кораблей высадились почти две тысячи десантников. К этому времени гитлеровцы (в основном румынские войска) вплотную приблизились к Одессе, взяли город в кольцо и перекрыли все подходы к нему с моря. Транспорты с подкреплением и боеприпасами топила береговая артиллерия, одесский порт обстреливали практически прямой наводкой.
Побережье с разбитой техникой после Южно-Озерейской десантной операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2019
23 июня 2019, 08:00
Удар Цезаря. Как морпехи Куникова брали плацдарм под Новороссийском
Командование Черноморского флота экстренно разработало план десантной операции, чтобы помочь защитникам города. Двадцать второго сентября советские корабли — несколько крейсеров и эсминцев — встали на якорь в четырех километрах от берега и уничтожили заранее выявленные огневые точки противника.
Морпехи погрузились на небольшие баркасы, шлюпки и направились к берегу под прикрытием корабельных орудий. Захватили плацдарм, двинулись дальше к румынским укреплениям. Одновременно с морским десантом в тылу врага с самолетов высадился парашютный, который на какое-то время отвлек на себя внимание противника.
Всего за несколько часов морская пехота захватила позиции тяжелой артиллерии, обстреливающей город. Соединившись с мотострелковыми подразделениями, морпехи отбросили немцев на десять километров от Одессы. В бою они уничтожили более двух тысяч гитлеровских солдат и офицеров, взяв трофеи — десятки орудий и минометов, сотни единиц стрелкового орудия и бронетехнику.
© РИА Новости / Александр БродскийБойцы Красной армии во время Керченской десантной операции
Бойцы красной армии во время Керченской десантной операции - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Бродский
Бойцы Красной армии во время Керченской десантной операции

Бои в Заполярье

У северных границ СССР — в Норвегии и Финляндии — Германия сосредоточила крупную группировку: порядка 500 тысяч человек, сотни танков и самолетов, тысячи артиллерийских орудий и минометов. При этом горно-егерские части вермахта были подготовлены и экипированы намного лучше советских солдат.
Гитлеровцы планировали полностью блокировать Кольский залив, захватить главную базу Северного флота в Полярном, а затем и Мурманск. Операцию "Голубой песец" поручили армии "Норвегия" — это три армейских и горный корпус, а также полторы сотни береговых батарей.
К весне 1942 года немцы находились всего в нескольких десятках километров от Мурманска, приобретшего к тому временим особую значимость из-за ленд-лиза. Срочно требовался упреждающий удар, чтобы остановить продвижение противника и не потерять город.
Морские пехотинцы во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 26.03.2019
26 марта 2019, 08:00
Высадка в ад. Последний бой морпехов Ольшанского
Мурманская наступательная операция началась в апреле. Войска 14-й армии и 12-я бригада морской пехоты должны были разбить врага в районе Западной Лицы и выйти на границу с Финляндией. Шести тысячам морпехов поставили задачу перерезать пути снабжения войск противника и уничтожить группировки немцев, оборонявших побережье.
Морской десант высаживался скрытно, без артиллерийской подготовки, сразу в трех точках. Благодаря эффекту неожиданности береговые части вермахта нейтрализовали практически без потерь. Морпехи заняли плацдарм и затем расширили его на глубину 14 километров, взяли штурмом несколько опорных пунктов.
Однако вскоре немцы опомнились и подтянули подкрепление. Завязались тяжелые бои. Порой морпехи выдерживали до десяти атак в день. Ситуацию усугубила резкая смена погоды — пошел сильный дождь, а затем снегопад, затянувшийся на несколько дней. Среди морпехов начались массовые обморожения.
© РИА Новости / Александр СоколенкоДесант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска
Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Соколенко
Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска
Гитлеровцы воспользовались этим и усилили наступление. Плацдарм оказался под угрозой полной ликвидации. Тем не менее, используя особенности местности, морпехи выправили положение. Так, они запирали отряды вермахта в своеобразных огненных мешках. Попав в одну из таких ловушек, немцы несли большие потери, теряя порой целые подразделения.
Несмотря на отчаянное сопротивление, плацдарм потихоньку таял — советских бойцов прижали к морю. В начале мая оставшихся в живых эвакуировали. За две недели боев североморцы потеряли почти 70 процентов солдат и офицеров. И хотя задача была выполнена лишь частично — по большей части из-за неудач 14-й армии — Мурманск отстояли.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы морской пехоты сражаются на улицах Севастополя
Бойцы морской пехоты сражаются на улицах г. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Бойцы морской пехоты сражаются на улицах Севастополя

Две чеченских

Морская пехота нередко воевала и вдали от побережья. В разгар первой чеченской кампании две роты перебросили с Северного флота в самое пекло — Грозный — и поручили штурмовать высотное здание Совета министров. Федеральные войска — десантники и мотострелки — к тому моменту уже несколько дней пытались взять здание и несли тяжелые потери. Выбить террористов никак не удавалось.
Морпехи небольшими группами проникли в здание. Жестокий ближний бой с дудаевцами продолжался несколько дней. В тесных помещениях стреляли практически в упор, зачастую шли в рукопашную. Заняв несколько этажей, североморцы приступили к зачистке. Стоит отметить, что им противостояли не только чеченские боевики, но и подготовленные афганские и арабские наемники.
Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ приветствуют салютом индийские корабли - РИА Новости, 1920, 01.12.2017
1 декабря 2017, 08:00
"О нас вспоминают, когда прижмет": как воюет морская пехота ВМФ России
Террористы хорошо знали местность, прекрасно ориентировались внутри здания, использовали скрытые проходы и подвальные помещения. Несколько раз они контратаковали, вели шквальный огонь из пулеметов и гранатометов, по позициям морпехов работали снайперы. Однако североморцы не отступали, и через несколько суток уцелевшие боевики оставили здание Совмина.
Морпехи штурмовали президентский дворец и водрузили Андреевский флаг над резиденцией Дудаева, зачищали правительственный квартал, выполняли другие стратегически важные операции. После захвата Грозного действовали в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни.
В 1999-м подразделения ВМФ снова перебросили на Северный Кавказ. Через две кампании прошли военнослужащие Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Сотни героически погибли в боях с сепаратистами.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ
Празднование Дня ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Празднование Дня ВМФ
 
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