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Биография Виктора Зимина
Биография Виктора Зимина
Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Красноярского края. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:36
2020-11-23T12:36
справки
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Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Красноярского края.В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (ныне Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), а в 2007 году – Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".После прохождения службы в Советской армии в 1983 году начал работать электромонтажником сетей централизации и блокировки специализированного строительно-монтажного поезда.В 1985-1992 годах был главным инженером, начальником строительно-монтажного управления в городе Боготол (Красноярский край). В 1992-2007 годах был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги – начальник дирекции строящихся объектов. В 2005-2007 годах – депутат Верховного Совета Республики Хакасия, избран от Хакасского регионального отделения партии "Единая Россия".В декабре 2007 года он был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва.8 декабря 2008 года президент России внес на рассмотрение Верховного Совета Республики Хакасия кандидатуру Виктора Зимина для наделения его полномочиями председателя правительства Республики Хакасия. 10 декабря 2008 года депутаты Верховного Совета Хакасии утвердил Виктора Зимина губернатором региона, официальное вступление в должность состоялось 15 января 2009 года.С 18 ноября 2010 года в связи с принятием Конституционного закона Хакасии должность Зимина стала именоваться – глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия.4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии "Единая Россия", но отказался от депутатского мандата. https://ria.ru/politics/20111212/514672703.html13 февраля 2013 года избран председателем Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". 8 сентября 2013 года Виктор Зимин вновь был избран главой Республики Хакасия – председателем правительства Республики Хакасия. За него проголосовали более 63% избирателей. 9 сентября 2018 года на выборах губернатора Зимин набрал 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81% голосов, и прошел во второй тур. Однако 21 сентября, не дожидаясь даты выборов, он снял свою кандидатуру.В марте 2019 года Виктор Зимин был назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона. В августе 2020 года Зимин был госпитализирован и находился в одном из военных госпиталей в Москве.23 ноября 2020 года Виктор Зимин скончался. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.Зимин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), а также орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2011) Русской православной церкви. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Биография Виктора Зимина

12:36 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Республики Хакасия Виктор Зимин
Губернатор Республики Хакасия Виктор Зимин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виктор Михайлович Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Красноярского края.
В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (ныне Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова), а в 2007 году – Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство".
После прохождения службы в Советской армии в 1983 году начал работать электромонтажником сетей централизации и блокировки специализированного строительно-монтажного поезда.
В 1985-1992 годах был главным инженером, начальником строительно-монтажного управления в городе Боготол (Красноярский край).
В 1992-2007 годах был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги – начальник дирекции строящихся объектов.
В 2005-2007 годах – депутат Верховного Совета Республики Хакасия, избран от Хакасского регионального отделения партии "Единая Россия".
В декабре 2007 года он был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва.
8 декабря 2008 года президент России внес на рассмотрение Верховного Совета Республики Хакасия кандидатуру Виктора Зимина для наделения его полномочиями председателя правительства Республики Хакасия. 10 декабря 2008 года депутаты Верховного Совета Хакасии утвердил Виктора Зимина губернатором региона, официальное вступление в должность состоялось 15 января 2009 года.
С 18 ноября 2010 года в связи с принятием Конституционного закона Хакасии должность Зимина стала именоваться – глава Республики Хакасия – председатель правительства Республики Хакасия.
4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы РФ шестого созыва от партии "Единая Россия", но отказался от депутатского мандата. https://ria.ru/politics/20111212/514672703.html
13 февраля 2013 года избран председателем Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".
8 сентября 2013 года Виктор Зимин вновь был избран главой Республики Хакасия – председателем правительства Республики Хакасия. За него проголосовали более 63% избирателей.
9 сентября 2018 года на выборах губернатора Зимин набрал 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81% голосов, и прошел во второй тур. Однако 21 сентября, не дожидаясь даты выборов, он снял свою кандидатуру.
В марте 2019 года Виктор Зимин был назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" – начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
В августе 2020 года Зимин был госпитализирован и находился в одном из военных госпиталей в Москве.
23 ноября 2020 года Виктор Зимин скончался. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
Зимин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), а также орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2011) Русской православной церкви.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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