https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576547891.html

Санкции в отношении первых лиц государств в 2010-2020 годах

31 августа 2020 года стало известно, что Эстония, Латвия и Латвия запретили въезд в балтийские республики ряду белорусских чиновников, в том числе президенту... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:43

2020-08-31T19:43

2020-08-31T19:43

санкции

справки

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Александр Лукашенко, президент Белоруссии с 1994 года 31 августа 2020 года стало известно, что Эстония, Латвия и Латвия <a href="https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html" target="_blank">запретили въезд</a> в балтийские республики ряду белорусских чиновников, в том числе президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По мнению властей этих стран, попавшие в <a href="https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html" target="_blank">список</a> лица ответственны "за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов". Ранее Александр Лукашенко уже <a href="https://www.bbc.com/russian/news/2016/02/160215_eu_lukashenko_sanctions" target="_blank">попадал в санкционные списки</a> Евросоюза и США. Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии за нарушения прав человека и демократических процедур в 1998 году. В 2006 году санкции в отношении Белоруссии ввели США. Визовые ограничения и блокировка возможных счетов в зарубежных банках касались в том числе президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и двоих его старших сыновей. Санкции <a href="https://ria.ru/20120104/532418475.html" target="_blank">расширялись</a> и <a href="https://ria.ru/20130614/943256028.html" target="_blank">продлевались</a>. В 2016 году Европейский союз <a href="https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf" target="_blank">не стал продлевать экономические санкции</a> в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников. Власти США продолжают продлевать действие ограничительных мер в отношении белорусского президента. Башар Асад, президент Сирии с 2000 года 18 мая 2011 года США <a href="https://ria.ru/20110518/376555869.html" target="_blank">объявили о введении санкций</a> в отношении президента Сирии Башара Асада из-за нарушений прав человека в этой стране. В санкционный список, помимо Асада, вошли еще шесть членов сирийского руководства. В Сирии с марта 2011 года <a href="https://ria.ru/20110520/377573989.html" target="_blank">шли массовые демонстрации</a>, для разгона которых власти страны применяли танки и оружие. Спустя несколько дней санкции против Башара Асада и ряда должностных лиц Сирии ввел Евросоюз, они <a href="https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13500395" target="_blank">предусматривали</a> запрет на поездки и заморозку активов. 17 июня 2020 года США <a href="https://ria.ru/20200617/1573068083.html" target="_blank">ввели новые санкции</a> против Сирии в рамках закона "Цезарь", который был подписан в конце 2019 года президентом США и вступил в силу 1 июня 2020 года. Закон включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Под новые санкции, в том числе, попадают президент Сирии Башар Асад, а также его жена Асма Асад. По словам госсекретаря США Майк Помпео, эти санкции станут последовательной кампанией экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада доходов и поддержки. Али Хаменеи, верховный лидер Ирана с 1989 года 24 июня 2019 года президент США Дональд Трамп <a href="https://ria.ru/20190624/1555873901.html" target="_blank">заявил</a>, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними. Николас Мадуро, президент Венесуэлы с 2013 года 31 июля 2017 года США <a href="https://ria.ru/20170731/1499509918.html" target="_blank">ввели санкции</a> против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Ограничения были введены на следующий день проведения правительством Мадуро выборов в Национальное учредительное собрание, против которых выступал Вашингтон. 25 сентября 2018 года Соединенные Штаты <a href="https://ria.ru/20180925/1529317210.html" target="_blank">ввели санкции</a> против вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главы минобороны страны Падрино Лопеса, а также супруги президента Николаса Мадуро – Флорес. Мадуро также <a href="https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/09/venezuela_sanctions.html" target="_blank">находится в санкционном списке</a> ряда стран, в том числе Канады, <a href="https://elcooperante.com/conozca-a-los-55-jerarcas-chavistas-que-panama-puso-en-la-mira-por-fondos-dudosos/" target="_blank">Панамы</a>, <a href="https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-prohibe-el-ingreso-al-pais-a-200-personas-cercanas-a-maduro-320994" target="_blank">Колумбии</a>. Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки.Ким Чен Ын, лидер КНДР с 2011 года 6 июля 2016 года США <a href="https://ria.ru/20160706/1459912542.html" target="_blank">ввели санкции</a> против лидера КНДР Ким Чен Ына и еще против 22 высокопоставленных чиновников и организаций страны, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение прав человека. Среди нарушений прав человека высокопоставленный представитель администрации США назвал создание концентрационных лагерей, преследование жителей страны, которые пытаются уехать в Южную Корею, а также преследование за рубежом тех, кто уже покинул страну. Санкции предусматривают, в частности, замораживание всех счетов в американской юрисдикции упомянутых лиц и компаний, а также запрещают американским компаниям и лицам вести деловые контакты с теми, кто включен в список. Муамар Каддафи (1942-2011), лидер Ливии в 1969-2011 годах 26 февраля 2011 года президент США Барак Обама <a href="https://ria.ru/20110226/339092214.html" target="_blank">подписал указ</a> о введении односторонних финансовых санкций в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи, его правительства и членов семьи. По мнению Обамы, полковник Муамар Каддафи, его правительство и ближайшие сподвижники приняли чрезвычайные меры в отношении народа Ливии, применив оружие, использовав наемных солдат и огульное насилие в отношении безоружных граждан во время подавления акций протеста, которые проходили в ливийских провинциях с требованием ухода Каддафи с 15 февраля 2011 года. В этот же день госсекретарь США Хиллари Клинтон <a href="https://ria.ru/20110227/339485898.html" target="_blank">объявила</a> о введении визовых санкций в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи, членов его правительства и ближайшего окружения, а Совет Безопасности ООН <a href="https://ria.ru/20110227/339523774.html" target="_blank">принял резолюцию</a> о введении международных санкций против руководства Ливии. Меры СБ ООН, призванные остановить убийства противников режима Муамара Каддафи, в частности, предусматривали эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных. 28 февраля Европейский союз <a href="https://ria.ru/20110228/340227816.html" target="_blank">одобрил введение санкций</a> в отношении Каддафи, членов его семьи и окружения. Был <a href="https://ria.ru/20110310/344560610.html" target="_blank">запрещен въезд</a> в страны Евросоюза 26 лицам, включая Каддафи и пятерым членам его семьи, были заморожены их активы в Европе. 8 марта правительство Японии <a href="https://ria.ru/20110308/343600920.html" target="_blank">приняло санкции</a> в отношении ливийского лидера Муамара Каддафи и его приближенных, заморозив их счета. Муамар Каддафи <a href="https://ria.ru/20111021/465896776.html" target="_blank">управлял</a> Ливией 42 года, 20 октября 2011 года был убит в окрестностях города Сирт. Лоран Гбагбо, президент Кот-д'Ивуара в 2000-2011 годах 17 декабря 2010 года лидеры стран ЕС <a href="https://ria.ru/20101217/309999247.html" target="_blank">одобрили пакет санкций</a> против президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его сторонников, отказавшихся признать победу лидера оппозиции на президентских выборах 2010 года. Во втором туре президентских выборов, по данным ЦИК, победил лидер оппозиции Алассан Уаттара. Конституционный совет аннулировал итоги голосования в ряде регионов страны, фактически присудив победу действующему президенту Лорану Гбагбо. И Уаттара, и Гбагбо объявили себя президентами, приняв каждый свою присягу, и сформировали каждый свое правительство. В рамках санкций Евросоюза была приостановлена выдача виз на въезд в ЕС и заморожены банковские счета. 31 марта 2011 года против Лорана Гбагбо и ряда его сподвижников <a href="https://ria.ru/20110331/359475684.html" target="_blank">ввел санкции</a> Совет безопасности ООН. В стране <a href="https://ria.ru/20190202/1550293374.html" target="_blank">проходили народные волнения</a> и кровавые столкновениям с армией. В итоге Гбагбо был схвачен в президентском дворце при содействии французских военных. Позже его судили в Международном уголовном суде по обвинениям в преступлениях против человечности, однако он был оправдан. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, справки