Внутриполитический кризис в Ливане (2020)

Ливан – арабское государство в Восточном Средиземноморье . За период независимого развития с ноября 1943 года страна прошла через череду серьезных кризисов, ставивших под угрозу существование институтов власти и самого ливанского государства.

В сентябре 2019 года в Ливане разразился уникальный для страны политический, социально-экономический и финансовый кризис. Он был связан с неуклонным ослаблением национальной валюты (ливанской лиры или ливанского фунта, используются оба названия) и начавшимся исчезновением с рынка американского доллара, который в стране в течение многих лет являлся платежным средством наряду с лирой. К этому привела ошибочная политика Банка Ливана и государственной власти в целом.

В начале марта 2020 года правительство объявило о дефолте – Ливан отказался от своих долговых обязательств по погашению еврооблигаций на 1,2 миллиарда долларов.

Обесценивание более чем вдвое ливанского фунта повлекло за собой подорожание продуктов питания почти на 60% . Все это спровоцировало волну протестов в стране. Дополнительным бременем на экономику легла пандемия нового коронавируса. Однако это дало возможность властям принять решительные меры против скоплений людей, организации протестных шествий и митингов.

Согласно информации из закрытого доклада Moody`s, инфляция в Ливане подскочила до 56% в мае 2020 года по сравнению с обычной для Ливана инфляцией около 4-5%. Обстановка в Ливане еще более осложнилась коллапсом экономики и острейшим финансовым кризисом в соседней Сирии, с которой ливанцы имели устойчивые торговые связи. В Ливане находятся 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые обошлись стране в 40 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, Ливану только для стабилизации курса нацвалюты и ликвидации бюджетного дефицита нужны 24 миллиарда долларов

Долгое время Ливан поддерживал экономическую стабильность за счет привлечения заемного финансирования. В последнее время доступ к иностранному финансированию ухудшился.

Страна обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) за кредитом в 10 миллиардов долларов, но в начале июля 2020 года переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб высказал мнение, что дело не в этом, а в том, что пока на международном уровне вообще не принято принципиального решения о возобновлении помощи Ливану.

Действующая власть в лице, прежде всего, правительства пыталась осуществлять кризисное управление путем решения самых срочных вопросов. Но постоянно находилась под жесткой критикой со всех сторон. У правительства хватало денег только на поддержание цен на товары первой необходимости. К началу августа 2020 года курс ливанского фунта упал к доллару в несколько раз. Счета вкладчиков в банках оказались практически заморожены. Электричество давали по несколько часов в сутки.

Усугубил ситуацию в стране взрыв, прогремевший 4 августа 2020 года в районе морского порта столицы страны Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести

Ливанское правительство после взрыва в порту Бейрута ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сроком на две недели. В стране был объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.

Взять ситуацию под контроль удалось с помощью военных. Они вытеснили людей из захваченных зданий. Протестующие забрасывали военных камнями, крупными петардами и коктейлями Молотова.

В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности , пострадали более 700 человек, в том числе более ста военнослужащих.

9 августа в центре столицы Ливана столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру. Наиболее яростные стычки проходили у здания парламента страны. Протестующие вновь забрасывали стражей порядка камнями и петардами. Полиция в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ, однако толпа начала отступать только после того, как к ней приблизилась армия.

10 августа министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC заявил, что правительство Ливана подало в отставку.