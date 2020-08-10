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Внутриполитический кризис в Ливане (2020)
Ливан – арабское государство в Восточном Средиземноморье. За период независимого развития с ноября 1943 года страна прошла через череду серьезных кризисов,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:14
ливан
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ливан, справки

Внутриполитический кризис в Ливане (2020)

20:14 10.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ливанарабское государство в Восточном Средиземноморье. За период независимого развития с ноября 1943 года страна прошла через череду серьезных кризисов, ставивших под угрозу существование институтов власти и самого ливанского государства.
В сентябре 2019 года в Ливане разразился уникальный для страны политический, социально-экономический и финансовый кризис. Он был связан с неуклонным ослаблением национальной валюты (ливанской лиры или ливанского фунта, используются оба названия) и начавшимся исчезновением с рынка американского доллара, который в стране в течение многих лет являлся платежным средством наряду с лирой. К этому привела ошибочная политика Банка Ливана и государственной власти в целом.
В начале марта 2020 года правительство объявило о дефолте – Ливан отказался от своих долговых обязательств по погашению еврооблигаций на 1,2 миллиарда долларов.
Обесценивание более чем вдвое ливанского фунта повлекло за собой подорожание продуктов питания почти на 60%. Все это спровоцировало волну протестов в стране. Дополнительным бременем на экономику легла пандемия нового коронавируса. Однако это дало возможность властям принять решительные меры против скоплений людей, организации протестных шествий и митингов.
Согласно информации из закрытого доклада Moody`s, инфляция в Ливане подскочила до 56% в мае 2020 года по сравнению с обычной для Ливана инфляцией около 4-5%. Обстановка в Ливане еще более осложнилась коллапсом экономики и острейшим финансовым кризисом в соседней Сирии, с которой ливанцы имели устойчивые торговые связи. В Ливане находятся 1,5 миллиона сирийских беженцев, которые обошлись стране в 40 миллиардов долларов.
По мнению экспертов, Ливану только для стабилизации курса нацвалюты и ликвидации бюджетного дефицита нужны 24 миллиарда долларов.
Долгое время Ливан поддерживал экономическую стабильность за счет привлечения заемного финансирования. В последнее время доступ к иностранному финансированию ухудшился.
Страна обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) за кредитом в 10 миллиардов долларов, но в начале июля 2020 года переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб высказал мнение, что дело не в этом, а в том, что пока на международном уровне вообще не принято принципиального решения о возобновлении помощи Ливану.
Действующая власть в лице, прежде всего, правительства пыталась осуществлять кризисное управление путем решения самых срочных вопросов. Но постоянно находилась под жесткой критикой со всех сторон. У правительства хватало денег только на поддержание цен на товары первой необходимости. К началу августа 2020 года курс ливанского фунта упал к доллару в несколько раз. Счета вкладчиков в банках оказались практически заморожены. Электричество давали по несколько часов в сутки.
Усугубил ситуацию в стране взрыв, прогремевший 4 августа 2020 года в районе морского порта столицы страны Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.
Ливанское правительство после взрыва в порту Бейрута ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сроком на две недели. В стране был объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.
8 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты вступали в столкновения с полицией, захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Люди забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применяли гранаты со слезоточивым газом.
Взять ситуацию под контроль удалось с помощью военных. Они вытеснили людей из захваченных зданий. Протестующие забрасывали военных камнями, крупными петардами и коктейлями Молотова.
В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек, в том числе более ста военнослужащих.
9 августа в центре столицы Ливана столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру. Наиболее яростные стычки проходили у здания парламента страны. Протестующие вновь забрасывали стражей порядка камнями и петардами. Полиция в ответ применила в большом количестве слезоточивый газ, однако толпа начала отступать только после того, как к ней приблизилась армия.
10 августа министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC заявил, что правительство Ливана подало в отставку.
Уход правительства в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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