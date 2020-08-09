Более ста ливанских военнослужащих пострадали в столкновениях в субботу

В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В столкновениях с протестующими в В столкновениях с протестующими в Бейруте пострадали 105 военнослужащих, сообщает в Twitter ливанская армия.

В сообщении отмечается, что военных забрасывали камнями, крупными петардами и коктейлями Молотова. Среди пострадавших — восемь офицеров, двое из них получили серьезные ранения.

Накануне тысячи жителей Бейрута вышли на антиправительственный митинг. Они требовали отставки правительства и проведения реформ. Вскоре акция переросла в массовые беспорядки. Демонстранты вступали в столкновения с полицией, захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.

Взять ситуацию под контроль удалось с помощью военных. Они вытеснили людей из захваченных зданий. Сообщалось, что в беспорядках пострадали более 700 человек, как минимум один правоохранитель погиб.