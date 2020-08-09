Ливанская армия отвергла обвинения в стрельбе по демонстрантам в Бейруте

Люди бросают камни во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020

© AP Photo / Hassan Ammar Люди бросают камни во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Армия Армия Ливана заявила, что не применяла огнестрельное оружие против демонстрантов в Бейруте , об этом говорится в заявлении командования ВС.

В тексте заявления командование ВС Ливана сообщило что "информация о том, что на распространенных в социальных сетях фото запечатлен стреляющий в демонстрантов полковник Жан Гантус, являющийся начальником службы безопасности ливанского города Баабды, является не верной".

"Армия не стреляла из огнестрельного оружия по гражданским лицам в центре Бейрута", - говорится в тексте заявления.

Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру в центре столицы Ливана. Наиболее яростные стычки в настоящий момент проходят у здания парламента страны. Известно также, что демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев. Полиция при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.

Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.