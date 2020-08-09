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Ливанская армия отвергла обвинения в стрельбе по демонстрантам в Бейруте
Армия Ливана заявила, что не применяла огнестрельное оружие против демонстрантов в Бейруте, об этом говорится в заявлении командования ВС. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T21:18
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353
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Ливанская армия отвергла обвинения в стрельбе по демонстрантам в Бейруте

21:18 09.08.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarЛюди бросают камни во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020
Люди бросают камни во время протеста в Бейруте, Ливан. 9 августа 2020
© AP Photo / Hassan Ammar
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что не применяла огнестрельное оружие против демонстрантов в Бейруте, об этом говорится в заявлении командования ВС.
В тексте заявления командование ВС Ливана сообщило что "информация о том, что на распространенных в социальных сетях фото запечатлен стреляющий в демонстрантов полковник Жан Гантус, являющийся начальником службы безопасности ливанского города Баабды, является не верной".
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"Армия не стреляла из огнестрельного оружия по гражданским лицам в центре Бейрута", - говорится в тексте заявления.
Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились ближе к вечеру в центре столицы Ливана. Наиболее яростные стычки в настоящий момент проходят у здания парламента страны. Известно также, что демонстранты ворвались в здания министерств труда и по делам беженцев. Полиция при разгоне протестующих применяет гранаты со слезоточивым газом.
Тысячи людей вышли в субботу на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. Позже армии удалось вытеснить протестующих из правительственных комплексов. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя. Сообщалось, что в результате столкновений пострадали более 700 человек.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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